Carlos Izquierdoz rompió el silencio y explicó qué pasó con Frank Fabra: “Prendemos la TV y el 75 por ciento está hablando de Boca”

Tras la derrota por 2 a 1 ante Talleres de Córdoba en La Bombera, además de propinarle un duro golpe a los dirigidos por Miguel Ángel Russo, una jugada acaparó toda la atención: El fuerte encontronazo que vivieron Carlos Izquierdoz y Frank Fabra a los 25 minutos de la primera parte del encuentro ante la T. El subcapitán de Boca le recriminó al colombiano su accionar en una jugada, pero de manera inesperada el marcador de punta izquierdo reaccionó propinándole una cachetada a su compañero.

El Cali, luego de la victoria por 3 a 0 ante Defensores de Belgrano en La Plata por los 16vos de final de la Copa Argentina, intentó llevar calma a los fanáticos del conjunto xeneize y minimizó lo acontecido con el lateral. “Frank es un pibe espectacular, recontra honesto, carismático, tiene un montón de valores. Fue una equivocación de los dos, yo por ahí lo llevé a reaccionar de esa forma. Está claro que no es la conducta ideal pero pasó rápido. A la jugada siguiente la recuperó y yo le dije ‘buena Frank, a meterle’. Tenemos la mejor y es un tipazo”, comenzó su relato en diálogo con la Oral Deportiva.

“Se habló demasiado porque es una situación que no se da a menudo, estamos en Boca, se perdió y se magnificó todo mucho más y había que darle un corte. Por eso nos sacamos la foto juntos para que vean que está todo bien y se acabó acá”, remarcó el ex defensor de Lanús y Santos Laguna de México. Y luego, añadió: “Boca es lo que más vende. Nosotros prendemos la televisión y el 75 por ciento de los programas están hablando de Boca. Hoy parece que en nuestra sociedad parece que vende más los problemas que hablar bien de las cosas. Es normal que se hable pero hay mucha gente mirando y por ahí se comen un cuento que no es real”.

Las historias que subieron a sus redes Carlos Izquierdoz y Frank Fabra para minimizar lo sucedido ante Talleres

Antes del encuentro ante el Dragón, tanto Carlos Izquierdoz como Frank Fabra utilizaron sus redes sociales para mostrarse unidos y tirando para adelante. “Aquí no ha pasado nada”, escribió el oriundo de Bariloche sobre una foto en la que se lo puede observar abrazando al cafetero. El lateral, por su parte, replicó la imagen en su cuenta de Instagram con la frase “Buena vibra siempre, capi”.

“Con la foto aclaramos un poco y le pedí permiso a Miguel para hablar con ustedes. Para que la gente de Boca se quede tranquila que el plantel está bien, unido y queremos sacar esto lo mejor posible. La realidad es que con Frank nos llevamos muy bien”, explicó uno de los portadores del brazalete de capitán en Boca.

Con la intención de cambiar la página, Izquierdoz también analizó el triunfo del Xeneize por Copa Argentina ante un elenco que milita en la B Nacional: “Hoy revertimos la imagen. Conseguimos pasar de fase, estamos contentos porque muchos chicos necesitaban ganar confianza y lo hicieron muy bien. El partido estuvo controlado. Ahora a preparar el próximo partido”.

También aprovechó la oportunidad para elogiar la labor de sus compañeros, que habitualmente son suplentes dentro del esquema diagramado por Russo: “Todos los chicos son unos animales entrenando, lo hacen muy bien y merecen tener oportunidades en partidos como estos que te agarran en la semana. Después se van a venir partidos de Libertadores y es importante que todos demuestren que están preparados para jugar”.

