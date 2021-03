El insulto de la hermana de Marcos Rojo a Mauro Zárate por no dejarle patear un penal en Boca

Hermana de Marcos Rojo insulta a Mauro Zárate

Marcos Rojo, que había debutado justo en el Superclásico contra River y también había sumado minutos en la derrota con Talleres de Córdoba, se dio el gusto de estrenarse como titular en Boca por Copa Argentina. Fue en la victoria por 3-0 en La Plata contra Defensores de Belgrano, donde el Xeneize se clasificó a los octavos de final. Durante el encuentro, se viralizó un video de su hermana en las redes sociales.

Mica Rojo grabó algunas imágenes en vivo mientras observaba la acción entre Boca y Defensores y justo antes de que Mauro Zárate convirtiera el 1-0 de penal, se le escapó un insulto. “Que patee Marcos el penal, la conch...”, mencionó cuando vio que no era su hermano el encargado de ejecutar la pena máxima. Y remató frente a la imagen de Zárate: “Daaa, puto”.

Ante la ausencia de Sebastián Villa, apuntado para ejecutar los penales, fue Zárate el que tomó el balón y se hizo cargo de la cuestión al minuto 10. El ex defensor del Manchester United, aunque adquirió ascendencia rápidamente dentro del plantel, no se animó todavía a pedir un remate de ese estilo. Eso sí, en el primer tiempo le sacó un tiro libre a Zárate y Obando en el borde del área (que no pasó la barrera).

El partido de Marcos Rojo vs Defensores de Belgrano

Los comentarios de su hermana generaron debate y respuestas de todo tipo en las redes. Lógicamente fue un descargo espontáneo que no expone ninguna diferencia entre los futbolistas xeneizes. Vale recordar que la familia Rojo suele incurrir en esta faceta íntima: anteriormente el hermano de Marcos había publicado una foto del futbolista con la camiseta de Boca (cuando pertencía al United y estaba a préstamo en Estudiantes de La Plata) y más tarde un video en plena pandemia en el que se veía al ex selección argentina fumando junto a algunos amigos.

En el complemento Boca dispuso de otro penal a favor que también fue tomado por un Zárate, que antes de acomodar el balón se lo ofreció a Franco Soldano (tras la acción explicó cómo fue el ida y vuelta con su compañero de ataque). Rojo, en ese momento, ya no estaba en la cancha porque había sido reemplazado por Carlos Izquierdoz.

La única incorporación del cuadro de Miguel Ángel Russo en el último mercado redondeó una aceptable tarea anoche pero tuvo algunas fallas que tendrá que corregir: cometió una infracción al borde del área cuando tenía la pelota dominada (le costó una amarilla) y generó un contragolpe peligroso con un pase al medio a un rival. Su poderío en la pelota aérea fue notorio así como también su voz de mando en la última línea azul y oro.

