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Henry Martín pide perdón a la afición tras fallar penal que eliminó al América de las semifinales

El capitán del América rompió el silencio tres días después tras fallar el penal que selló la eliminación azulcrema

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Henry Martín Club América Penal fallado Pumas UNAM
El americanista Henry Martín pidió perdón por penal fallado ante los Pumas de la UNAM el pasado 10 de mayo (henrymartinm/Instagram)

El delantero y capitán del Club América, Henry Martín, rompió el silencio y ofreció una emotiva disculpa pública luego del penal fallado ante los Pumas de la UNAM, que terminó marcando la eliminación azulcrema y no acceder a las semifinales del futbol mexicano.

A través de su cuenta oficial de Instagram, @henrymartinm, el atacante americanista compartió un mensaje dirigido a la afición, en el que reconoció el dolor que le dejó la jugada y asumió totalmente la responsabilidad por el resultado que dejó fuera al conjunto de Coapa en una de las series más dramáticas del torneo.

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Henry Martín reconoce error tras eliminación del América

El capitán azulcrema confesó que han sido días complicados desde la eliminación y aseguró que no deja de pensar en el penal que pudo cambiar la historia del encuentro.

“Me cuesta mucho encontrar las palabras. Han sido días muy difíciles y no hay un solo momento en que no piense en ese penal”, escribió el delantero mexicano.

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En su mensaje, Henry Martín dejó claro que entiende la molestia y decepción de los aficionados, pues él mismo comparte ese sentimiento tras quedarse cerca de conseguir una remontada histórica.

“No me voy a esconder. Me toca aceptar la responsabilidad, como capitán, como americanista y como alguien que ama profundamente este club”, expresó.

La publicación rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de aficionados reaccionaron de manera positiva entre mensajes de apoyo por la eliminación del equipo.

América estuvo cerca de una remontada histórica

Imagen de Henry Martín, capitán del Club América, con camiseta azul y amarilla, mirando hacia abajo. Fondo dividido en azul oscuro con texto y amarillo claro.
El delantero y capitán del Club América, Henry Martín, rompió el silencio y ofreció una emotiva disculpa pública luego del penal fallado que terminó marcando la eliminación azulcrema de las semifinales del futbol mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conjunto azulcrema logró levantarse de un complicado marcador adverso y estuvo cerca de concretar una remontada épica que habría significado el pase a la siguiente ronda del torneo.

Henry Martín destacó precisamente el esfuerzo realizado por sus compañeros y el apoyo de la afición durante todo el partido, especialmente después de que el equipo estuviera abajo en el marcador.

“Ver cómo el estadio seguía creyendo después de un 3-0 en contra, es algo que jamás voy a olvidar”, escribió el atacante.

El delantero también agradeció el respaldo incondicional de los seguidores americanistas y aseguró que el equipo volverá más fuerte para pelear nuevamente por títulos.

Luego de publicarse el mensaje, las reacciones no tardaron en aparecer en redes sociales. Mientras algunos aficionados criticaron la falla desde los once pasos, otros reconocieron la valentía del futbolista por asumir públicamente la responsabilidad.

Henry Martín aseguró que el dolor de haber quedado eliminado permanecerá por mucho tiempo, aunque reiteró su compromiso con el club y con la afición.

“Me duele fallarle a una afición que merece siempre celebrar campeonatos”, señaló.

El atacante cerró su mensaje con palabras de esperanza para el futuro del equipo y prometió que el América volverá a competir por campeonatos en los próximos torneos.

“Porque si algo tiene el América es que nunca, nunca se da por vencido. Gracias americanistas. Volveremos a volar”, concluyó.

América de vacaciones

Tras quedar fuera de las semifinales, Club América se fue de vacaciones (Cortesía: Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)
Tras quedar fuera de las semifinales, Club América se fue de vacaciones (Cortesía: Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

Tras la dolorosa eliminación, el club comenzará ahora el análisis de cara al siguiente torneo, donde buscará recuperar protagonismo y volver a colocarse como candidato al título, mientras jugadores y cuerpo técnico cerraron el torneo y se despidieron previo al inicio del periodo vacacional.

La continuidad de varios jugadores y posibles refuerzos comenzarán a tomar relevancia en las próximas semanas, mientras la afición espera que el equipo pueda dejar atrás el golpe anímico que representó quedarse fuera de las semifinales.

Por ahora, las palabras de Henry Martín han generado conversación entre los seguidores azulcremas, quienes siguen procesando una eliminación que dejó muchas emociones y un penal que quedará marcado en la memoria del americanismo.

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