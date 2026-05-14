“La Fiscalía casi hace matar a Bonilla y ya mató a mi nieto”: Petro volvió a señalar al ente acusador en Consejo de Ministros

El presidente Gustavo Petro, volvió a lanzar fuertes críticas contra la Fiscalía General de la Nación durante el Consejo de Ministros realizado este 13 de mayo, en el que aseguró que la supuesta persecución judicial contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, terminó afectando directamente a su familia y derivó en la pérdida de un nieto.

En medio de una intervención relacionada con el sistema pensional y las discusiones sobre los fondos privados, el mandatario afirmó que Bonilla ha sido víctima de una persecución por parte del ente acusador debido a las decisiones adoptadas dentro del Gobierno.

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“Bonilla no es ningún delincuente. Esa es la persecución de la Fiscalía. Casi hace matar a Bonilla y ya mató a mi nieto”, expresó Petro durante la transmisión oficial del Consejo de Ministros.

Petro relacionó a la Fiscalía con el aborto sufrido por Laura Ojeda

Durante su intervención, el jefe de Estado aseguró que la presunta presión ejercida por la Fiscalía contra Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro Burgos, habría provocado la pérdida del embarazo.

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Según afirmó el mandatario, la fiscal encargada del caso habría amenazado con enviar a prisión a Ojeda, pese a que, según él, no tendría relación directa con los hechos investigados.

“Tal fue la persecución de la fiscal Laborde, por orden de la fiscal general, creo yo, que en su persecución, mostrando al niño de ella, diciendo que la iba a poner presa, que nada tiene que ver en el asunto, estaba embarazada y abortó. Y era mi nieto y el hijo de mi hijo”, manifestó Petro.

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El presidente agregó que esa situación es una de las consecuencias que, según dijo, ha tenido que afrontar por impulsar un gobierno progresista en Colombia.

“Yo las aguanto, pero no la gente que no está acostumbrada a este tipo de represión y persecución, solo porque queremos poner un gobierno progresista”, señaló.

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Gustavo Petro aseguró que la presión contra su familia afectó a Nicolás Petro tras la pérdida del embarazo de Laura Ojeda. - crédito Colprensa

Petro ya había responsabilizado a la Fiscalía en un mensaje publicado en redes sociales

Las declaraciones del Consejo de Ministros se producen pocas horas después de un extenso pronunciamiento que el mandatario publicó en su cuenta oficial de X, donde confirmó públicamente la pérdida de su nieto y responsabilizó nuevamente a la Fiscalía y a sectores de la prensa.

En el mensaje, Petro calificó como una “barbarie” las actuaciones judiciales contra Laura Ojeda y aseguró que la presión mediática y judicial provocó el aborto.

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“Acabo de perder a un nieto por la barbarie de una Fiscalía política y la codicia de los dueños de la prensa tradicional enormemente codiciosos”, escribió el presidente.

Además, afirmó que la fiscal encargada del caso “odia” a su familia y que la fiscal general tendría conocimiento de lo ocurrido.

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“La presión ejercida por la Fiscalía política y la prensa oligárquica le ha provocado el aborto. Mi hijo Nicolás ha perdido un hijo y yo un nieto”, añadió el mandatario en la publicación.

El jefe de Estado también envió un mensaje dirigido a los medios de comunicación y aseguró que no responderá con odio frente a la situación.

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“Jamás dejaré crecer el odio en mi corazón, porque mataría mi propio corazón, pero la mejor venganza que les puedo ejercer es simplemente el olvido”, concluyó.

El presidente publicó un mensaje en el que responsabilizó a la presión judicial y mediática por la pérdida de su nieto. - crédito @petrogustavo/X

¿Qué pasa con la investigación contra Laura Ojeda?

La controversia ocurre en medio del proceso judicial que enfrenta Laura Ojeda, quien está siendo investigada por la Fiscalía por los presuntos delitos de violación de datos personales y acceso abusivo a sistemas informáticos.

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La investigación está relacionada con un supuesto hackeo a conversaciones de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, quien ha sido una de las principales figuras dentro de los escándalos judiciales que rodean al hijo del presidente.

La audiencia de imputación de cargos que estaba programada para el martes 12 de mayo fue aplazada luego de una solicitud presentada dentro del proceso judicial.

En medio de esa coyuntura, Ojeda publicó un mensaje en X que generó múltiples reacciones por el tono utilizado.

“No hay peor enemigo que una madre dolida. Prepárense…”, escribió la barranquillera, sin entregar mayores detalles.

Laura Ojeda reaccionó en redes sociales tras el aplazamiento de su audiencia judicial con un mensaje que generó múltiples interpretaciones - crédito @lauraojedae/X

El mensaje fue interpretado por distintos sectores como una respuesta a la investigación que enfrenta y también a las declaraciones públicas de Day Vásquez, quien previamente había publicado en la misma red social: “Aquí escampó y allá diluvia… Las nubes cambian de lugar”.