“Subí siete kilos, estaba en Boca y no quería saber nada con jugar, todo se había derrumbado”: Cardona contó cuál fue el momento más difícil de su vida

Edwin Cardona sobre el momento más difícil de su vida

Edwin Cardona atraviesa un gran presente deportivo. Quizá, uno de los mejores de su carrera. Sólo comparado con el momento en el que coqueteó con la convocatoria al Mundial de Rusia 2018. Justamente, esa situación dolorosa que trascendió el fútbol y lo golpeó de lleno en su vida fue lo que le permitió renacer siempre confiando en su fe en Dios.

Mientras transita la última etapa de recuperación del desgarro que lo privó de los últimos encuentros con Boca (River, Talleres y Defensores de Belgrano), y que lo puso en duda para este domingo ante Independiente, se conoció una entrevista íntima de Edwin Cardona. El colombiano participó de una charla con Chris Méndez del canal de YouTube Liderazgo Sin Censura y contó cuál fue el momento más difícil de su vida y cómo la fe lo ayudó a superar la depresión y a recuperar a su familia.

“Fue lo más duro que me ha pasado en mi vida lo del Mundial porque en su momento me dijeron muchas cosas, personas que uno las consideraba importantes para mi carrera y mi vida en ese tiempo y de pronto recibo la llamada de que no iba a ir al Mundial. Nunca me lo voy a olvidar”, relató Cardona sobre su ausencia en la lista de convocados de Colombia a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

“Salía de cenar con mis hijos en Medellín e iba para mi casa en el auto. Recibí la llamada y hubo un momento en que el carro se fue solo porque sentí un vacío en mi corazón. Cuando llegué a la casa yo me hice el fuerte, pero cuando vi el primer partido del Mundial, mi vida dio un giro”, relató el mediocampista de 28 años.

Y agregó: “Subí como siete kilos. Cuando llegué a Boca, que me tocaba presentarme después de la pretemporada después del Mundial, veía que mis compañeros lo jugaron y yo no quería saber nada con jugar. Tuve problemas también con mi familia porque me aislé y pensé solamente en mí, entré en una burbuja... Estaba solo en un departamento y no tenía a nadie. Yo tiré todo porque no quería jugar, pensé que mi vida se había derrumbado”.

Junto a Carlos Tevez y Sebastián Villa, Edwin Cardona es una de las figuras actuales de Boca Juniors (@BocaJrsOficial)

Cardona contó que su fe en Dios le permitió superar el obstáculo y sacar lo mejor de ese momento doloroso de su vida deportiva. “Siento que eso al final me ayudó a pensar qué quería para mi vida. Fue algo duro pero que al final me ayudó. Cuando volví a estar con mi familia recuperé esa confianza y volvió a transformar mi vida. A partir de entonces he cambiado mi fe. Antes me importaba mucho lo material pero ahora estoy muy feliz de mi matrimonio, recuperé a mis hijas, a mi hijo, he rezado todo eso y ahora soy un privilegiado y agradecido a El por lo que ha hecho en mi vida”.

“Uno cree que por tener fama, dinero o ir al Mundial iba a tener felicidad y esa no es la felicidad. La felicidad mía es que mis hijos conozcan a Dios, mis padres también. Ahora gracias a Dios hemos ayudado a mi familia a que crea en Dios. A veces me levanto triste porque no soy un robot, soy un ser humano, soy igual que todas las personas, sólo que Dios me dio la oportunidad o el talento de jugar al fútbol”, aseguró.

Cardona también se refirió a las críticas con las que los futbolistas tienen que convivir casi a diario. “La verdad no me importan, no me pongo a leer un periódico si me va bien o me va mal, o ver un programa de televisión que critica porque eso cambia tu mentalidad. Después de dos partidos que jugaste mal, obviamente van a hablar mal de ti, entonces la mentalidad empieza a jugar con uno. Amo ver fútbol, me encanta, si hay un partido de fútbol me siento”.

