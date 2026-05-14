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La Aemet alerta de la llegada de una masa de aire frío que dejará temperaturas entre 5 y 10 grados más bajas de lo normal

A partir del sábado comenzará un ascenso de las máximas, aunque todavía el ambiente será frío para la época del año

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Una persona cruza por el puente de Eduardo Dato, en Madrid, este martes. (Mariscal/EFE)
Una persona cruza por el puente de Eduardo Dato, en Madrid, este martes. (Mariscal/EFE)

El resto de la semana que queda por delante será, en general, de tiempo desapacible y ambiente frío. Así lo ha alertado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé que las temperaturas alcancen valores entre 5 y 10 grados más bajas de lo normal para la época del año. Sin embargo, ya la semana que viene, con un ascenso progresivo de los termómetros que comenzará el sábado, se podrán superar los 30 grados en amplias zonas del país.

Este jueves el tiempo estará marcado por las precipitaciones, especialmente en el extremo norte peninsular, donde lloverá durante buena parte del día. También habrá allí nevadas a partir de unos 1.500-1.800 metros. Así, cinco provincias están en alerta amarilla por lluvias: Cantabria, Girona, Navarra, Gipuzkoa y Bizkaia.

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“Las precipitaciones en el nordeste de Cataluña podrán ser localmente fuertes y por la tarde, de nuevo, crecerán nubes de evolución en el interior, con alguna tormenta en zonas de montaña del centro y también en puntos de Baleares”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz del organismo público.

Varias personas se protegen de la lluvia con paraguas en Zaragoza. (Javier Belver/EFE)
Varias personas se protegen de la lluvia con paraguas en Zaragoza. (Javier Belver/EFE)

Ascenso de las máximas a partir del sábado

Un frente atravesará la península el viernes de noroeste a sureste, llegando tras él una masa de aire más fría que hará descender los termómetros en buena parte del territorio, especialmente en la mitad oriental. Además, “el paso de este frente irá dejando chubascos localmente fuertes y persistentes, especialmente en el Cantábrico y norte de Cataluña, aunque en realidad estos chubascos podrán producirse en buena parte del norte y este de la península y también en Baleares”. El viernes también nevará en cotas bajas para estar a mediados de mayo, ya que la nieve llegará a las montañas del norte a partir de 1.300 metros.

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Con respecto a los termómetros, alcanzarán los 17 grados en Madrid, los 21 en Barcelona y solamente los 12 en Pamplona. “Una jornada prácticamente invernal por zonas del norte de la península”. En el sureste, mientras tanto, estará más cálido, pues en Murcia se llegará a los 30 grados.

El fin de semana se espera que la atmósfera tienda a estabilizarse, aunque habrá alguna posibilidad de chubasco todavía en Baleares y por la tarde en el extremo sur peninsular. “En general las precipitaciones quedarán acotadas al Cantábrico y serán menos abundantes que en el día previo”.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, avisa de que las fuertes lluvias que se esperan durante esta jornada, junto a las ya caídas durante las anteriores, puede provocar inundaciones y desprendimientos de tierra, por lo que pide especial precaución

Aunque el sábado amanecerá con ambiente frío y algunas heladas —Ávila con 1 grado, Teruel y Palencia con 2 y numerosas ciudades del interior de la mitad norte con temperaturas mínimas de 5 grados o menos—, ya las máximas subirán de forma clara. Así, en los días siguientes continuará un ascenso del mercurio que dejará a mediados de la próxima semana los termómetros en 30 grados en amplias zonas.

El domingo las heladas quedarán restringidas a los Pirineos y la jornada seguirá siendo fría para la época del año. Sin embargo, de nuevo, ya en muchas zonas las máximas superarán los 20 grados, como en el valle del Ebro, en el centro y en el sur de la península, o incluso los 25 en el valle del Guadalquivir y en el sureste. “Este día, el domingo, lloverá en el extremo norte sin descartar algunos chubascos con tormenta a partir del mediodía en zonas del norte y este peninsular”.

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