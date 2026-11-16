Último día del Papa León XIV en Perú EN VIVO: Misa en Las Palmas y el adiós a sus fieles antes de regresar al Vaticano

El Perú vive este lunes 16 de noviembre una jornada histórica. El papa León XIV cumple las últimas actividades de su visita apostólica al país, una travesía que durante varios días lo llevó a encontrarse con miles de fieles, comunidades religiosas, autoridades, representantes de la sociedad civil y poblaciones de distintas regiones.
El momento central de esta última jornada será la multitudinaria Santa Misa que celebrará en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Santiago de Surco. Desde diferentes puntos de Lima y del interior del país, miles de personas se movilizarán para participar en esta celebración eucarística, que marcará la despedida del Santo Padre de los peruanos.
La expectativa es enorme. Familias enteras, grupos parroquiales, adultos mayores, jóvenes y delegaciones religiosas esperan tener una última oportunidad de ver al pontífice, escuchar su homilía y recibir su bendición antes de que abandone territorio nacional.
Pero la jornada no terminará con la misa. León XIV también visitará una casa de acogida para adultos mayores, participará en una ceremonia oficial de despedida en el Callao y posteriormente abordará el avión que lo llevará de regreso a Roma, donde retomará sus actividades en el Vaticano.
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ARTÍCULO DE INFOBAE
Último día del papa León XIV en Perú: todas las rutas desde la Nunciatura hasta el Callao, Las Palmas y el Grupo Aéreo N.° 8
La agenda prevé una visita a una residencia para ancianos, una misa en la Base Aérea Las Palmas y una ceremonia antes del vuelo de regreso a Roma, previsto para las 13:45 horas
El papa León XIV concluye este lunes 16 de noviembre una gira de seis días por el Perú, que lo llevó de vuelta a su “querida Diócesis de Chiclayo” y le permitió recorrer ciudades como Lima, Cusco y Pucallpa. Durante la noche del domingo, el pontífice pernoctó en la Nunciatura Apostólica, ubicada en el distrito de Jesús María, tras arribar al Grupo Aéreo N.° 8 procedente de Pucallpa.
¿Cuál será la agenda del papa León XIV este lunes 16 de noviembre?
El último día de la visita apostólica del papa León XIV tendrá actividades en Lima y Callao. El programa comenzará durante la mañana con un encuentro de carácter pastoral y concluirá con su partida hacia Italia.
Estas son las actividades previstas para este lunes:
- 8:30 a. m.: visita al personal y a los adultos mayores acogidos en la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.
- 10:30 a. m.: Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco.
- 1:15 p. m.: ceremonia oficial de despedida en la Base Aeronaval del Callao.
- 1:45 p. m.: salida del avión papal con destino a Roma.
La celebración eucarística en Las Palmas será el acontecimiento multitudinario de la jornada. Se espera que congregue a una enorme cantidad de personas que han aguardado durante días para acompañar al pontífice en su último encuentro público en el Perú.
León XIV visitará a adultos mayores antes de celebrar la misa de despedida
Antes de dirigirse a la Base Aérea Las Palmas, el papa León XIV realizará una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, programada para las 8:30 de la mañana.
Este encuentro tendrá un significado especial dentro de su última jornada, pues permitirá al pontífice compartir un momento con los trabajadores y las personas mayores que reciben atención en este establecimiento.
La actividad se enmarca en el carácter pastoral de su visita y en la atención que la Iglesia católica brinda a las personas en situación de vulnerabilidad. Será uno de los últimos encuentros personales del Santo Padre con la población peruana antes de la gran celebración religiosa en Surco.
Misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas: última celebración en Perú
A las 10:30 de la mañana, León XIV presidirá la Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. La celebración será el punto culminante de su visita apostólica y reunirá a fieles que llegarán desde diferentes regiones del país.
El encuentro religioso tiene una carga simbólica especial. En el mismo recinto se realizó la multitudinaria misa que celebró el papa Francisco durante su visita al Perú en enero de 2018. Ahora, ocho años después, Las Palmas vuelve a convertirse en el escenario de una despedida papal.
La expectativa por la asistencia es considerable. Desde días anteriores, los fieles comenzaron a organizarse para conseguir una ubicación dentro del recinto y participar en la celebración. La convocatoria ha movilizado a familias, comunidades religiosas y peregrinos que consideran esta ceremonia una oportunidad irrepetible.
Durante la misa, el pontífice pronunciará una homilía dirigida a los peruanos. Sus palabras serán especialmente esperadas porque representarán uno de sus últimos mensajes públicos en el país antes de regresar a Roma.
La presencia del Señor de los Milagros también forma parte del significado religioso de esta celebración, en un encuentro que reunirá expresiones de devoción profundamente arraigadas en la identidad católica peruana.
El papa León XIV en Cusco: encuentro en Sacsayhuamán y el Ángelus
La despedida del Perú llega después de una intensa jornada dominical. El domingo 15 de noviembre, León XIV recorrió dos regiones del país en pocas horas: primero llegó a Cusco y posteriormente se trasladó a Pucallpa, en la Amazonía peruana.
El día comenzó temprano. Después de salir de Chiclayo, el pontífice llegó a Cusco a las 10:00 de la mañana. Una multitud esperaba su presencia para participar en el encuentro con los fieles y representantes de la piedad popular, realizado en el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán.
El escenario cusqueño le dio un carácter especial a la visita. Entre el paisaje histórico y la presencia de comunidades religiosas, León XIV se encontró con una población que aguardaba con emoción este momento. Los asistentes expresaron su alegría por recibir al primer papa que mantiene una vinculación tan estrecha con el Perú, país donde Robert Prevost desarrolló parte importante de su trayectoria pastoral.
Posteriormente, a las 11:45 de la mañana, el Santo Padre participó en el rezo del Ángelus en la plaza ubicada frente a la Basílica Catedral de Cusco.
La presencia del pontífice generó una movilización de fieles que buscaban acercarse a él, escuchar sus palabras y acompañarlo durante su recorrido. La jornada en la ciudad imperial fue una de las escalas más significativas de su itinerario, antes de continuar su viaje hacia la selva peruana.
De Cusco a Pucallpa: el papa León XIV emocionó a los pueblos amazónicos
La agenda del domingo continuó con un nuevo desplazamiento aéreo. A la 1:05 de la tarde, el papa partió desde Cusco rumbo a Pucallpa, donde su llegada estaba prevista para las 2:30 p. m.
En la ciudad amazónica, León XIV tenía programado un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao, a las 3:00 de la tarde.
La recepción estuvo marcada por la emoción de los pobladores, que esperaron la llegada del pontífice para expresarle su cariño y compartir con él la realidad de sus comunidades. Su presencia representó un acontecimiento especialmente significativo para quienes viven en territorios amazónicos y esperaban que sus necesidades, preocupaciones y desafíos fueran escuchados.
El encuentro permitió poner en el centro a los pueblos amazónicos, sus tradiciones, su cultura y el trabajo de quienes desarrollan labores pastorales y misioneras en esta parte del país.
La visita también tuvo un componente simbólico: el papa pudo acercarse a una región que representa una de las mayores riquezas naturales y culturales del Perú, pero que enfrenta desafíos relacionados con la protección del medioambiente, la atención de sus comunidades y el reconocimiento de sus pueblos originarios.
La última misa dominical de León XIV en Pucallpa
La jornada en Pucallpa continuó con una Santa Misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, programada para las 4:45 de la tarde.
Miles de fieles tuvieron la oportunidad de acompañar al pontífice en esta celebración, que representó uno de los momentos más importantes de su paso por la Amazonía peruana.
La presencia de León XIV generó emoción entre los asistentes, quienes se congregaron para participar en la ceremonia religiosa y escuchar su homilía. La visita permitió que la población amazónica tuviera un encuentro directo con el máximo representante de la Iglesia católica.
Después de culminar la celebración, el Santo Padre emprendió el viaje de regreso a Lima. El vuelo salió de Pucallpa a las 7:05 de la noche y llegó a la Base Aeronaval del Callao aproximadamente a las 8:20 p. m.
De esta manera, concluyó una de las jornadas más exigentes de su visita apostólica: dos ciudades, varios encuentros multitudinarios, desplazamientos aéreos y celebraciones religiosas en un solo día.
¿A qué hora partirá el papa León XIV del Perú rumbo a Roma?
Después de la multitudinaria misa en Las Palmas y de cumplir sus últimas actividades en Lima, el papa León XIV se trasladará a la Base Aeronaval del Callao para participar en la ceremonia oficial de despedida.
Este acto está programado para la 1:15 de la tarde y contará con la presencia de autoridades que acompañarán al pontífice en su salida del país.
Quince minutos después, a la 1:45 p. m., el avión papal partirá con destino a Roma. El viaje marcará el cierre de su visita apostólica al Perú, que se desarrolló entre el 11 y el 16 de noviembre.
Su regreso a Italia significará la reanudación de sus actividades como cabeza de la Iglesia católica y su retorno al Vaticano, donde continuará con sus responsabilidades pastorales e institucionales.
Perú se despide de León XIV: seis días de encuentros, fe y emoción
La visita de León XIV al Perú llega a su fin después de seis días de actividades que movilizaron a miles de personas en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.
Desde su llegada, el pontífice protagonizó encuentros con autoridades, representantes de la sociedad civil, sacerdotes, religiosos, jóvenes, familias y comunidades que aguardaron su presencia.
Su recorrido por el norte del país tuvo un significado especial por su historia pastoral en Chiclayo, mientras que sus visitas a Cusco y Pucallpa permitieron acercarlo a otras realidades culturales y religiosas del territorio nacional.
La última misa en Las Palmas concentrará ahora la atención de los fieles que buscan despedirlo antes de su retorno a Roma.
Para millones de peruanos, quedarán las imágenes de las multitudes que acompañaron sus recorridos, los encuentros con las comunidades y los mensajes pronunciados durante su estadía.
Este lunes, el Perú tendrá su último encuentro multitudinario con León XIV. Una despedida que reunirá a miles de personas en torno a la fe y que marcará el final de una visita apostólica esperada por los católicos de todo el país.