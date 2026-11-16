Último día del Papa León XIV en Perú EN VIVO: Misa en Las Palmas y el adiós a sus fieles antes de regresar al Vaticano

El Ángelus no está limitado a la Plaza de San Pedro: los papas también lo han dirigido desde residencias pontificias, santuarios y ciudades incluidas en sus viajes. León XIV llevará esa tradición este domingo a Cusco. (Vatican Media)

El Perú vive este lunes 16 de noviembre una jornada histórica. El papa León XIV cumple las últimas actividades de su visita apostólica al país, una travesía que durante varios días lo llevó a encontrarse con miles de fieles, comunidades religiosas, autoridades, representantes de la sociedad civil y poblaciones de distintas regiones.

El momento central de esta última jornada será la multitudinaria Santa Misa que celebrará en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Santiago de Surco. Desde diferentes puntos de Lima y del interior del país, miles de personas se movilizarán para participar en esta celebración eucarística, que marcará la despedida del Santo Padre de los peruanos.

La expectativa es enorme. Familias enteras, grupos parroquiales, adultos mayores, jóvenes y delegaciones religiosas esperan tener una última oportunidad de ver al pontífice, escuchar su homilía y recibir su bendición antes de que abandone territorio nacional.

Pero la jornada no terminará con la misa. León XIV también visitará una casa de acogida para adultos mayores, participará en una ceremonia oficial de despedida en el Callao y posteriormente abordará el avión que lo llevará de regreso a Roma, donde retomará sus actividades en el Vaticano.