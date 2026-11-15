América Latina

Al menos diez ladrones prófugos y un botín desaparecido: qué se sabe del atraco bancario más grande en la historia de Chile

La banda sustrajo más de USD 8,6 millones tras vulnerar tres bóvedas y permanece prófuga una semana después, mientras la Fiscalía y la PDI reconstruyen sus movimientos bajo reserva y mantienen abiertas líneas investigativas

Un agente armado permanece frente a la entrada de una sucursal con el letrero BCI, mientras varios peatones caminan por la acera
Un agente de carabineros vigila el exterior de la sucursal del banco BCI en Concepción tras el robo (Captura de video)
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Más de USD 8,6 millones, al menos 10 delincuentes involucrados y una operación que habría requerido meses de preparación: esos son, hasta ahora, todos los antecedentes conocidos del millonario atraco que afectó a una sucursal del Banco BCI ubicada en pleno centro de Concepción (500 kms al sur de Santiago), la madrugada del domingo pasado, el que terminó convirtiéndose en el mayor golpe a una entidad bancaria en la historia del país.

Los avezados ladrones consiguieron ingresar a las dependencias del banco sin ser detectados, atravesaron un muro de concreto de 60 centímetros de espesor, vulneraron las alarmas, tres bóvedas, escaparon con un botín que supera los $8.600 millones de pesos (8.643.000 dólares) en dinero contante y sonante y a una semana del hecho, los responsables siguen prófugos y el dinero no ha sido recuperado.

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Debido a esto, la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) trabajan en estricta reserva para reconstruir los movimientos de la banda, en un caso que mantiene abiertas distintas líneas investigativas, pues no se descarta que personas vinculadas laboralmente con el banco, ya sea trabajadores actuales o antiguos funcionarios, pudieran haber entregado información relevante para ejecutar el golpe.

Dos personas con trajes blancos de protección y mascarillas examinan una ventana con rejas junto a un equipo exterior de aire acondicionado
Peritos de la PDI buscan huellas durante las indagatorias por el atraco

El mayor botín de la historia

Lo que inicialmente se estimaba en alrededor de $3.000 millones (3.015.000 de dólares) terminó convirtiéndose en una cifra considerablemente mayor. De acuerdo con el arqueo final, los delincuentes consiguieron llevarse $8.520 millones (8.562.600 de dólares) en moneda nacional, además de USD 80.000 y 30.000 euros en efectivo.

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En total, el perjuicio económico fue calculado en exactamente $8.631 millones -equivalentes a poco más de USD 8,6 millones-, superando ampliamente el millonario asalto que afectó a una sucursal del Banco Itaú en Valparaíso, en julio de 2025.

En aquella oportunidad, los delincuentes consiguieron sustraer $6.150 millones (más de USD 6 millones), utilizando herramientas de oxicorte para vulnerar una de las bóvedas de la entidad financiera.

Esta vez, sin embargo, la operación fue todavía más ambiciosa. Y también considerablemente más compleja.

Dos miembros de la banda desactivaron una cámara municipal dos días antes del asalto.

Banda profesional

Uno de los primeros antecedentes que llamó la atención de los investigadores fue la cantidad de involucrados que participaron en el atraco, pues según el fiscal regional del Biobío, Roberto Garrido, la banda está compuesta por al menos “10 personas con un nivel de preparación poco habitual”.

La Fiscalía ya confirmó que ha avanzado en la identificación de vehículos que habrían prestado apoyo a los asaltantes. Tampoco se descarta que algunas personas hayan cumplido funciones de vigilancia, alertando sobre eventuales movimientos policiales o manteniendo comunicación con quienes se encontraban al interior del banco.

En otras palabras, los investigadores trabajan sobre la hipótesis de una estructura organizada, con distintas funciones y una distribución de tareas que permitió ejecutar el golpe durante varias horas.

Otro elemento llamativo es que la operación partió dos días antes del robo, pues durante la tarde del viernes 6 de noviembre dos sujetos llegaron hasta las inmediaciones de la sucursal utilizando overoles azules, una escalera y conos de señalización.

La puesta en escena buscaba simular un trabajo habitual en la vía pública. Sin embargo, su verdadero objetivo fue intervenir los cables de una cámara de vigilancia municipal ubicada en las cercanías del recinto.

La maniobra habría permitido reducir las posibilidades de que los integrantes de la banda fueran registrados durante los preparativos del atraco. El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, confirmó sin embargo que el municipio cuenta con registros de estas personas y que las imágenes fueron entregadas a las policías para colaborar con la investigación.

Pero ese no habría sido el único movimiento previo, pues según los antecedentes recopilados por la Fiscalía, los delincuentes también consiguieron permanecer ocultos en una propiedad colindante a la sucursal, desde donde posteriormente ejecutaron el ingreso al recinto bancario.

Un agujero amplio perforado en una pared de yeso y ladrillo, con cartones colocados en la base del hueco
Un forado en la pared sirvió de vía de acceso a los ladrones (Captura de video)

El forado en un muro de 60 centímetros

La forma en que los delincuentes consiguieron entrar al banco constituye otro de los aspectos que explican el nivel de planificación del robo, pues en lugar de ingresar por el acceso principal o utilizar la fuerza directamente contra las instalaciones exteriores, los involucrados utilizaron una propiedad vecina para ingresar a las dependencias de la entidad financiera.

Desde ese inmueble realizaron un forado en un muro macizo de aproximadamente 60 centímetros de espesor, para posteriormente acceder al interior de la sucursal reduciendo las posibilidades de ser detectados desde la calle. Una vez dentro, los asaltantes se dirigieron hacia las tres bóvedas y utilizaron equipamiento especializado para forzarlas y sustraer el dinero.

El fiscal Garrido destacó que la elección del inmueble colindante, la intervención de los sistemas de vigilancia y las herramientas utilizadas apuntan a una planificación previa que todavía es materia de investigación.

Otro dato que genera interrogantes es el tiempo que los delincuentes habrían permanecido ejecutando el atraco. Según la información entregada inicialmente por el Ministerio Público, el robo se desarrolló entre las 21:00 horas del sábado 7 de noviembre y aproximadamente las 02:00 de la madrugada del domingo 8.

Durante esas cinco horas, los bandidos tuvieron tiempo para hacer el forado, ingresar a la sucursal, descerrajar las bóvedas, vulnerar las medidas de seguridad y acarrear el dinero en una camilla que el mismo banco tenía para emergencias de salud.

Así fue la huída de los atracadores.

Alarmas desconectadas

El problema fue que la activación de las alarmas se produjo cuando los delincuentes ya habían conseguido concretar el robo. Este antecedente abrió una de las principales interrogantes de la investigación: ¿por qué los sistemas de seguridad no alertaron oportunamente sobre lo que estaba ocurriendo?

El delegado presidencial subrogante del Biobío, Juan Pablo Mellado, reconoció que “es evidente que algo falló en el sistema del banco. Si las alarmas hubiesen funcionado como hubiesen tenido que funcionar, no hubiesen tenido tanto tiempo para realizar este robo”.

De acuerdo con información publicada por La Tercera, en la querella estampada por el banco quedó establecido que los asaltantes “ejecutaron deliberadas maniobras de sabotaje, inutilizando cableados estructurados, dañando consolas de enlace y destruyendo mecánicamente las unidades de almacenamiento digital de los circuitos cerrados de televisión”.

Recién a las 03:08 horas del domingo una funcionaria del banco recibió una llamada de emergencia desde la central en Santiago, en la que le comunicaban que las cámaras de la sucursal habían dejado de funcionar y que debía trasladarse hasta el lugar para revisar la situación. Poco antes de las 04:00 am, la mujer llegó hasta la oficina y descubrió el robo.

A esa hora, sin embargo, los ladrones ya habían puesto pies en polvorosa y seguramente celebraban eufóricos el haber cometido el robo más grande en la historia del país.

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ChileAsaltoBancoBCIConcepciónUSD 8,6 millones

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