Entrevista a Pedro Alliana, presidente del Paraguay: “El sistema financiero paraguayo está fortalecido”

Pedro Alliana, presidente del Paraguay (Presidencia)

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Pedro Alliana asumió la presidencia de Paraguay hace pocos días. Les repite a sus colaboradores cuatro palabras como un mantra: “Atendamos a la gente”. Es -afirman a su alrededor- la prioridad que lo desvela luego de tener que conducir una de las peores crisis del país en los últimos 50 años. “El Paraguay está de pie y superó la crisis. El sistema financiero está solido y abierto a las inversiones, con seguridad y transparencia”, respondió el presidente paraguayo cuando Infobae le pidió un mensaje para una población lastimada.

En los últimos días las olas de malas noticias económicas parecen revertirse, lentamente. “El Riesgo País bajó, los bonos subieron. Todo parece encaminarse”, dice a Infobae un colaborador que lo acompaña todo el día. “Las finanzas responden positivamente”, agrega esa fuente. También resalta la voluntad de Alliana de apoyar la investigación de la justicia para que los responsables del desfalco del Ueno Bank paguen las consecuencias, cualquiera haya sido su responsabilidad.

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“Las instituciones democráticas de la República han funcionado”, resalta el Presidente durante la entrevista.

En ese marco, dialogó sobre las últimas horas del gobierno de Santiago Peña, la devolución de los fondos a los más necesitados, la lucha por recuperar la confianza en su gobierno y en el sistema financiero del país, y cómo él había advertido sobre lo que estaba sucediendo en el Ueno Bank. Y anticipó: “Ya tenemos asegurado rescatar unos 600 millones de dólares en activos de Ueno Bank que estarán disponibles”.

- Presidente, gracias por esta entrevista a Infobae. Me gustaría preguntarle por las prioridades que se impuso para hacer frente a esta crisis.

- En primer lugar, y lo más importante, la inmediata devolución de los recursos a los ahorristas en el marco institucional mediante el Fondo de Garantía del Banco Central. Hemos articulado con el Congreso Nacional una ley especial que nos permitió acelerar ese proceso. Hasta este momento más del 95% de los ahorristas han recibido la restitución de sus recursos. En segundo lugar, asegurar la estabilidad y funcionamiento pleno del sistema financiero. Nosotros queremos poner énfasis en el servicio a la gente. En ese contexto también hemos empezado a trabajar fuertemente en el sector de salud pública donde, además de la infraestructura, la prioridad está en la distribución inmediata de medicamentos para que nuestra sociedad pueda tener una asistencia sanitaria plena. Al mismo tiempo avanzamos en el desarrollo de las obras públicas de manera inmediata para mejorar la infraestructura de nuestro país.

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- Muchos clientes del Ueno Bank no serán alcanzados por el fondo de garantía. ¿Qué respuesta prepara el estado paraguayo para ellos?

- A días de la resolución de Ueno Bank respondimos con hechos. Completamos el pago de poco más del 95% de los ahorristas, equivalente a 1.740.000 personas. El Banco Central está trabajando para seguir cubriendo a todos los afectados y en esta segunda etapa, después de pagar a los pequeños ahorristas, tiene como prioridad recuperar fondos para cubrir los depósitos de jubilaciones de las diferentes cajas. Ya tenemos asegurado rescatar unos 600 millones de dólares en activos de Ueno Bank que estarán disponibles. La reposición de los recursos previsionales tiene prioridad, vamos a trabajar hasta que cada familia recupere la tranquilidad que se merece.

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- ¿Cómo tiene pensado revertir la posible desconfianza que pudo generarse en el sistema financiero del Paraguay? ¿El sistema está sólido?

- En primer lugar impulsé la elección de un nuevo presidente para el Banco Central y el cambio de la directiva. Les he pedido una mejora sustantiva del sistema de control para que situaciones como las que vivimos no se repitan nunca más. Al mismo tiempo quiero señalar que el caso del Banco Ueno fue una crisis puntual. El sistema financiero paraguayo, exceptuando al Banco Ueno, goza de plena salud, no fue afectado y opera con normalidad. El sistema financiero paraguayo está fortalecido, por eso pudimos responder en tan corto tiempo a esta situación y salir rápido de la crisis.

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- ¿Recibió mensajes de líderes o funcionarios extranjeros luego de asumir?

- Sí, efectivamente hemos recibido mucho apoyo internacional de diferentes partes del mundo. Mensajes de líderes de nuestra región, así como del hemisferio. También recibimos mensajes de Asia, de Oriente Medio, Europa, lo que nos anima y da mucha fuerza para seguir en este sendero de fortalecimiento de la democracia.

- La confirmación del canciller Rubén Ramírez Lezcano, ¿significa que el Paraguay mantendrá una misma política exterior?

- Efectivamente, ya he trabajado con anterioridad junto con el canciller Ramírez Lezcano y evidentemente hemos coincidido en proseguir la senda de la política internacional del Paraguay basada en principios y valores, para sostener y proseguir con una vigorosa Inserción internacional. Es lo que el Paraguay necesita para continuar afianzado su desarrollo.

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- ¿Paraguay se mantendrá dentro del Escudo de las Américas para combatir el crimen organizado?

- La seguridad nacional es una de las prioridades de mi gobierno y en ese contexto el Escudo de las Américas es una herramienta virtuosa de nuestro hemisferio para un combate conjunto, coordinado e integrado en contra del crimen transnacional organizado. Paraguay va a seguir apoyando e implementando todos los acuerdos de instrumentos establecidos con los Estados Unidos en estos tres años en el marco de la seguridad.

- Estaba pendiente una reunión de Peña con Donald Trump, ¿tiene pensado ir a Washington en el corto plazo?

- He sido invitado por el Secretario de Estado, Marco Rubio a visitar los Estados Unidos. Estamos previendo que esa visita sea dentro del año próximo y también solicité posponer para más adelante una reunión que estaba prevista con el presidente Trump. Primero quiero enfocarme en ordenar internamente nuestra casa.

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- Volviendo al tema Ueno Bank, ¿las alarmas de alerta sonaron tarde o hubo negligencia?

- Siendo vicepresidente de la República he reclamado abierta y públicamente la inmediata solución de lo que estaba pasando en Ueno Bank. Había señales y mucha inquietud en el Banco Central. La justicia tomó intervención y el Congreso también actuó para reencauzar la situación. Y cuando asumí la presidencia de la República inmediatamente también resolví avanzar con las medidas necesarias para superar la situación y reencaminar la institucionalidad.

- Por último, ¿qué mensaje le transmite a los millones de paraguayos que han perdido la confianza en las instituciones y el gobierno de Peña?

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- Decirles que a pesar de la grave situación que se creó, el Paraguay está de pie y superó la crisis. El sistema financiero está solido y abierto a las inversiones, con seguridad y transparencia. Las instituciones democráticas de la República han funcionado. El Estado de Derecho está garantizado en nuestro país, se respetaron todos los procesos, incluido el derecho a la defensa. Nuestra democracia es joven pero ha demostrado su fortaleza. El compromiso de mi Gobierno es trabajar incansablemente en mejorar la calidad de vida de todos los paraguayos. Que aquellos que se han visto defraudados por este banco en particular sigan siendo atendidos. Estamos trabajando con programas y proyectos sociales que mejoren la calidad de vida, implementando todas las políticas públicas necesarias para generar empleos de calidad, bien remunerado, previsible y estable, y estamos, al mismo tiempo, trabajando en todos los mecanismos que nos permitan que la atención en salud sea cada vez más vigorosa, que el adulto mayor tenga su asistencia y que los programas como Tekoporá de distribución de recursos a los sectores más vulnerables de nuestra población se movilicen rápidamente. Nuestra prioridad es atender a la gente, crear condiciones para la inversión local y extranjera, desarrollar nuestro país y gobernar para que cada paraguayo pueda mejorar su calidad de vida.

X: @TotiPI