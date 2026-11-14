América Latina

Entrevista a Pedro Alliana, presidente del Paraguay: “El sistema financiero paraguayo está fortalecido”

En su primer diálogo con un medio dijo que el país “está de pie”. Afirmó que el Banco Central está trabajando para cubrir a todos los afectados: “Tenemos asegurado rescatar 600 millones de dólares en activos de Ueno Bank”

Pedro Alliana, presidente del Paraguay (Presidencia)
Pedro Alliana, presidente del Paraguay (Presidencia)
Guardar

Pedro Alliana asumió la presidencia de Paraguay hace pocos días. Les repite a sus colaboradores cuatro palabras como un mantra: “Atendamos a la gente”. Es -afirman a su alrededor- la prioridad que lo desvela luego de tener que conducir una de las peores crisis del país en los últimos 50 años. “El Paraguay está de pie y superó la crisis. El sistema financiero está solido y abierto a las inversiones, con seguridad y transparencia”, respondió el presidente paraguayo cuando Infobae le pidió un mensaje para una población lastimada.

En los últimos días las olas de malas noticias económicas parecen revertirse, lentamente. “El Riesgo País bajó, los bonos subieron. Todo parece encaminarse”, dice a Infobae un colaborador que lo acompaña todo el día. “Las finanzas responden positivamente”, agrega esa fuente. También resalta la voluntad de Alliana de apoyar la investigación de la justicia para que los responsables del desfalco del Ueno Bank paguen las consecuencias, cualquiera haya sido su responsabilidad.

PUBLICIDAD

Las instituciones democráticas de la República han funcionado”, resalta el Presidente durante la entrevista.

En ese marco, dialogó sobre las últimas horas del gobierno de Santiago Peña, la devolución de los fondos a los más necesitados, la lucha por recuperar la confianza en su gobierno y en el sistema financiero del país, y cómo él había advertido sobre lo que estaba sucediendo en el Ueno Bank. Y anticipó: “Ya tenemos asegurado rescatar unos 600 millones de dólares en activos de Ueno Bank que estarán disponibles”.

- Presidente, gracias por esta entrevista a Infobae. Me gustaría preguntarle por las prioridades que se impuso para hacer frente a esta crisis.

- En primer lugar, y lo más importante, la inmediata devolución de los recursos a los ahorristas en el marco institucional mediante el Fondo de Garantía del Banco Central. Hemos articulado con el Congreso Nacional una ley especial que nos permitió acelerar ese proceso. Hasta este momento más del 95% de los ahorristas han recibido la restitución de sus recursos. En segundo lugar, asegurar la estabilidad y funcionamiento pleno del sistema financiero. Nosotros queremos poner énfasis en el servicio a la gente. En ese contexto también hemos empezado a trabajar fuertemente en el sector de salud pública donde, además de la infraestructura, la prioridad está en la distribución inmediata de medicamentos para que nuestra sociedad pueda tener una asistencia sanitaria plena. Al mismo tiempo avanzamos en el desarrollo de las obras públicas de manera inmediata para mejorar la infraestructura de nuestro país.

PUBLICIDAD

- Muchos clientes del Ueno Bank no serán alcanzados por el fondo de garantía. ¿Qué respuesta prepara el estado paraguayo para ellos?

- A días de la resolución de Ueno Bank respondimos con hechos. Completamos el pago de poco más del 95% de los ahorristas, equivalente a 1.740.000 personas. El Banco Central está trabajando para seguir cubriendo a todos los afectados y en esta segunda etapa, después de pagar a los pequeños ahorristas, tiene como prioridad recuperar fondos para cubrir los depósitos de jubilaciones de las diferentes cajas. Ya tenemos asegurado rescatar unos 600 millones de dólares en activos de Ueno Bank que estarán disponibles. La reposición de los recursos previsionales tiene prioridad, vamos a trabajar hasta que cada familia recupere la tranquilidad que se merece.

- ¿Cómo tiene pensado revertir la posible desconfianza que pudo generarse en el sistema financiero del Paraguay? ¿El sistema está sólido?

- En primer lugar impulsé la elección de un nuevo presidente para el Banco Central y el cambio de la directiva. Les he pedido una mejora sustantiva del sistema de control para que situaciones como las que vivimos no se repitan nunca más. Al mismo tiempo quiero señalar que el caso del Banco Ueno fue una crisis puntual. El sistema financiero paraguayo, exceptuando al Banco Ueno, goza de plena salud, no fue afectado y opera con normalidad. El sistema financiero paraguayo está fortalecido, por eso pudimos responder en tan corto tiempo a esta situación y salir rápido de la crisis.

- ¿Recibió mensajes de líderes o funcionarios extranjeros luego de asumir?

- Sí, efectivamente hemos recibido mucho apoyo internacional de diferentes partes del mundo. Mensajes de líderes de nuestra región, así como del hemisferio. También recibimos mensajes de Asia, de Oriente Medio, Europa, lo que nos anima y da mucha fuerza para seguir en este sendero de fortalecimiento de la democracia.

- La confirmación del canciller Rubén Ramírez Lezcano, ¿significa que el Paraguay mantendrá una misma política exterior?

- Efectivamente, ya he trabajado con anterioridad junto con el canciller Ramírez Lezcano y evidentemente hemos coincidido en proseguir la senda de la política internacional del Paraguay basada en principios y valores, para sostener y proseguir con una vigorosa Inserción internacional. Es lo que el Paraguay necesita para continuar afianzado su desarrollo.

- ¿Paraguay se mantendrá dentro del Escudo de las Américas para combatir el crimen organizado?

- La seguridad nacional es una de las prioridades de mi gobierno y en ese contexto el Escudo de las Américas es una herramienta virtuosa de nuestro hemisferio para un combate conjunto, coordinado e integrado en contra del crimen transnacional organizado. Paraguay va a seguir apoyando e implementando todos los acuerdos de instrumentos establecidos con los Estados Unidos en estos tres años en el marco de la seguridad.

- Estaba pendiente una reunión de Peña con Donald Trump, ¿tiene pensado ir a Washington en el corto plazo?

- He sido invitado por el Secretario de Estado, Marco Rubio a visitar los Estados Unidos. Estamos previendo que esa visita sea dentro del año próximo y también solicité posponer para más adelante una reunión que estaba prevista con el presidente Trump. Primero quiero enfocarme en ordenar internamente nuestra casa.

- Volviendo al tema Ueno Bank, ¿las alarmas de alerta sonaron tarde o hubo negligencia?

- Siendo vicepresidente de la República he reclamado abierta y públicamente la inmediata solución de lo que estaba pasando en Ueno Bank. Había señales y mucha inquietud en el Banco Central. La justicia tomó intervención y el Congreso también actuó para reencauzar la situación. Y cuando asumí la presidencia de la República inmediatamente también resolví avanzar con las medidas necesarias para superar la situación y reencaminar la institucionalidad.

- Por último, ¿qué mensaje le transmite a los millones de paraguayos que han perdido la confianza en las instituciones y el gobierno de Peña?

- Decirles que a pesar de la grave situación que se creó, el Paraguay está de pie y superó la crisis. El sistema financiero está solido y abierto a las inversiones, con seguridad y transparencia. Las instituciones democráticas de la República han funcionado. El Estado de Derecho está garantizado en nuestro país, se respetaron todos los procesos, incluido el derecho a la defensa. Nuestra democracia es joven pero ha demostrado su fortaleza. El compromiso de mi Gobierno es trabajar incansablemente en mejorar la calidad de vida de todos los paraguayos. Que aquellos que se han visto defraudados por este banco en particular sigan siendo atendidos. Estamos trabajando con programas y proyectos sociales que mejoren la calidad de vida, implementando todas las políticas públicas necesarias para generar empleos de calidad, bien remunerado, previsible y estable, y estamos, al mismo tiempo, trabajando en todos los mecanismos que nos permitan que la atención en salud sea cada vez más vigorosa, que el adulto mayor tenga su asistencia y que los programas como Tekoporá de distribución de recursos a los sectores más vulnerables de nuestra población se movilicen rápidamente. Nuestra prioridad es atender a la gente, crear condiciones para la inversión local y extranjera, desarrollar nuestro país y gobernar para que cada paraguayo pueda mejorar su calidad de vida.

X: @TotiPI

Temas Relacionados

ParaguayUeno BankPedro AllianaSantiago PeñaAmérica Latina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

S&P prevé que el Canal de Panamá mantenga un bajo endeudamiento pese a sus planes de expansión

La mayor disponibilidad de agua y el incremento de la demanda energética favorecieron los resultados operativos de la vía interoceánica durante el último ejercicio fiscal.

S&P prevé que el Canal de Panamá mantenga un bajo endeudamiento pese a sus planes de expansión

Guatemala gradúa a su primera generación de binomios caninos entrenados en el país para reforzar la vigilancia agropecuaria

Los equipos, integrados por un guía y un perro, completaron 12 semanas y 480 horas de instrucción antes de asumir inspecciones en La Aurora y en corrales ganaderos con destino a México

Guatemala gradúa a su primera generación de binomios caninos entrenados en el país para reforzar la vigilancia agropecuaria

Murió el guerrillero que combatió en dos continentes y cuyo hijo reveló que pidió ejecutarlo por traidor

El general de brigada Gustavo Fleitas Ramírez falleció el 13 de noviembre de 2026. Su trayectoria abarcó desde los combates contra Batista hasta los campos de Angola y Etiopía, pero su legado familiar cuenta otra historia.

Murió el guerrillero que combatió en dos continentes y cuyo hijo reveló que pidió ejecutarlo por traidor

Pasajero intentó viajar a España con 75 óvulos de cocaína en el estómago y fue detenido en Costa Rica

Un hombre de 54 años, de origen nigeriano y nacionalizado costarricense, pretendía abordar un vuelo hacia Madrid cuando agentes antidrogas detectaron más de un kilogramo de droga oculto dentro de su cuerpo.

Pasajero intentó viajar a España con 75 óvulos de cocaína en el estómago y fue detenido en Costa Rica

Honduras: Aeronáutica Civil alerta por suspensión de despegues en Estados Unidos y posibles afectaciones a vuelos

La restricción fue ordenada por la Administración Federal de Aviación debido a problemas técnicos en los sistemas de comunicación de los centros de control aéreo. La autoridad hondureña pidió a los pasajeros verificar sus itinerarios antes de trasladarse a los aeropuertos.

Honduras: Aeronáutica Civil alerta por suspensión de despegues en Estados Unidos y posibles afectaciones a vuelos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El fallo aéreo en Estados Unidos provoca vuelos cancelados y retrasados en España, pero los aeropuertos del país ya recuperan la normalidad

El fallo aéreo en Estados Unidos provoca vuelos cancelados y retrasados en España, pero los aeropuertos del país ya recuperan la normalidad

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: primer fin de semana de la carrera electoral

El PP promete elevar el salario medio a 50.000 euros y el PSOE replica que “es una lista de deseos”: el choque entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo en el debate electoral

Empresarios preparan propuesta fiscal alternativa y plantean nuevas fuentes de recaudo

Condenaron a un comerciante de Córdoba por matar a un inversor al que le debía una suma millonaria

DEPORTES

A 50 años de los primeros goles de Maradona: la increíble confusión que duró varias décadas y una investigación clave

A 50 años de los primeros goles de Maradona: la increíble confusión que duró varias décadas y una investigación clave

Mano a mano con James Vowles, jefe de Williams: los problemas de 2026, su F1 ideal y qué dijo de un posible regreso de Colapinto

“Esto es fútbol de verdad, no es show”: 1860 München, la pasión en las raíces de Alemania y una histórica rivalidad con el Bayern

Matías Soulé habló sobre su segunda convocatoria a la Selección: del “hambre” de los nuevos a la sociedad con Nico Paz

9 frases de Scaloni tras la derrota de Argentina: del “factor Messi” a su respaldo a Rulli tras reemplazar a Dibu Martínez

ENTRETENIMIENTO

De héroe a villano, Downey Jr. revela cómo encontró su lugar como Doctor Doom en el nuevo Avengers

De héroe a villano, Downey Jr. revela cómo encontró su lugar como Doctor Doom en el nuevo Avengers

Willie Nelson llega a los 93 años con memorias, un nuevo disco y sin intención de parar

El sable de Darth Vader supera los 4 millones de dólares en una subasta y bate el registro histórico de Star Wars

Tras la condena por delitos sexuales a Russell Brand, las editoriales británicas retiraron sus obras del mercado

Julianne Moore revela cómo ‘Still Alice’ cambió su visión del alzhéimer: “No es una condición propia del envejecimiento”