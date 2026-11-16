Colombia

Video| Alcalde de Calima generó indignación tras grabarse junto a gobernador del Atlántico haciendo un chiste sobre los senos y Disney

Usuarios cuestionaron el contenido por considerar que reproduce una mirada denigrante hacia las mujeres

Eduardo Verano respondió a un chiste de doble sentido y desató cuestionamientos (@horusperegrinus/X)

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El alcalde de Calima El Darién, Alejandro Cadavid, quedó en el centro de cuestionamientos luego de que circulara un video el 15 de noviembre de 2026 en el que conversa con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, y formula un chiste de doble sentido sobre los senos de las mujeres y Disney.

Las imágenes muestran a Cadavid junto a Verano de la Rosa mientras propone la pregunta. “A ver, Gober, le hago una pregunta: ¿en qué se parecen los senos de las mujeres a Disney? ¿En qué?”, dice el mandatario de Calima El Darién.

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El gobernador responde tras una breve pausa: “Bueno, lo que tú me dices es que... está hecho para los niños, pero lo disfrutan los grandes”.

El intercambio, acompañado por risas, recibió críticas de usuarios que consideraron que el contenido reproduce una mirada denigrante hacia las mujeres. La difusión del registro puso bajo escrutinio a ambos dirigentes, quienes aparecen en la grabación sin hacer referencias a asuntos de gobierno ni al contexto en que se produjo la conversación.

La broma de Alejandro Cadavid sobre los senos de las mujeres que generó rechazo (@horusperegrinus/X)
La broma de Alejandro Cadavid sobre los senos de las mujeres que generó rechazo (@horusperegrinus/X)

El comentario generó cuestionamientos por su contenido

Hasta el momento, la información disponible no incluye una declaración pública de Cadavid ni de Verano de la Rosa frente a la reacción causada por el video. Tampoco precisa la fecha, el lugar de la grabación o el motivo del encuentro entre el alcalde vallecaucano y el gobernador atlanticense.

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La escena vuelve a situar el debate en torno al lenguaje utilizado por figuras públicas, en especial cuando sus intervenciones se difunden en redes sociales. El episodio fue cuestionado por el uso de una comparación que vincula el cuerpo femenino con un remate humorístico de carácter sexual.

La situación adquiere relevancia porque involucra a dos autoridades elegidas, responsables de representar a departamentos y municipios ante sus comunidades. El tono de la conversación contrastó con los estándares de respeto que parte de los usuarios exige a funcionarios que intervienen en espacios públicos o digitales.

Video de alcalde de Calima El Darién y gobernador del Atlántico provocó críticas (@horusperegrinus/X)
Video de alcalde de Calima El Darién y gobernador del Atlántico provocó críticas (@horusperegrinus/X)

Señorita Sucre respondió tras polémico video con candidatas de Tolima y Valle del Cauca

Un video registrado durante una actividad del Concurso Nacional de Belleza 2026, en Cartagena, desató comentarios en redes sociales por un gesto atribuido a Juliana Návila Gómez Anaya, representante de Sucre, hacia dos participantes antes de una fotografía oficial.

La escena ocurrió en las escaleras del Hotel Hilton, donde varias aspirantes se acomodaban frente a las cámaras. En la grabación, Gómez Anaya aparece entre Valery Martínez, señorita Tolima, y Valentina Duque, candidata del Valle del Cauca. En un momento, extiende los brazos y las desplaza de forma breve.

El fragmento abrió interpretaciones contrapuestas. Algunos usuarios sostuvieron que la representante sucreña buscaba ocupar una posición más visible durante la toma. Otros señalaron que las imágenes duran pocos segundos y no permiten establecer si existió intención de apartar a sus compañeras.

Ante los cuestionamientos, Gómez Anaya publicó una declaración en video para referirse a la controversia. “Decidí hacer este video de la forma más sencilla, más honesta, más humana posible”, expresó al inicio de su mensaje.

Juliana Návila Gómez Anaya se pronunció tras video en el que parece tener una actitud incorrecta hacia dos de sus compañeras (juliana_navila/Instagram)
Juliana Návila Gómez Anaya se pronunció tras video en el que parece tener una actitud incorrecta hacia dos de sus compañeras (juliana_navila/Instagram)

La participante afirmó que las reacciones le afectaron. “Estoy triste, es algo que, al final de cuentas, no somos de hierro”, dijo. También rechazó las versiones que la presentaron como una persona que pretende imponerse sobre las otras concursantes: “No soy tan egocéntrica como todo el mundo me ha querido hacer ver”.

La representante aseguró que el episodio no alteró su relación con Martínez y Duque. “Yo con mis compañeras estamos absolutamente bien. La verdad es que no pasó nada”, manifestó.

Gómez Anaya también pidió detener los ataques dirigidos contra las otras dos jóvenes. “Me duele por ellas, porque sé que a ellas también les están escribiendo cosas que tampoco se lo merecen”, afirmó.

En la parte final, la señorita Sucre sostuvo que el público no debe definir a las tres concursantes a partir de ese instante. “Al final del día solo somos tres mujeres maravillosas que vinieron a un reinado de belleza a gozárselo”, señaló.

Además, enfatizó que quienes estuvieron presentes conocen el contexto completo y descartó una rivalidad. “Una imagen, un video de cinco segundos, no define a una persona”, concluyó.

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