América Latina

La Fiscalía de Paraguay identificó fondos de Ueno Bank en el exterior y prepara pedidos para congelarlos

El Ministerio Público confirmó que varias jurisdicciones respondieron positivamente sobre la existencia de activos vinculados a la entidad. Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina están entre los países contactados

El Banco Central del Paraguay intervino Ueno Bank luego de constatar que su solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo legal (REUTERS/Cesar Olmedo)
El Banco Central del Paraguay intervino Ueno Bank luego de constatar que su solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo legal (REUTERS/Cesar Olmedo)
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Varios países confirmaron este viernes la existencia de activos vinculados al caso Ueno Bank, en Paraguay, según informó el fiscal Francisco Cabrera. El funcionario señaló que las autoridades de distintas jurisdicciones respondieron afirmativamente a las consultas sobre la localización de esos fondos.

El Ministerio Público avanza con las gestiones para solicitar el congelamiento de los activos identificados. Sin embargo, Cabrera no precisó qué países confirmaron su existencia ni reveló los montos involucrados.

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Las diligencias incluyen contactos preliminares con Estados Unidos y Argentina. Además, el jueves Cabrera mantuvo una primera reunión con fiscales de Luxemburgo para coordinar los aspectos de un eventual requerimiento formal de cooperación judicial.

El Banco Central del Paraguay intervino Ueno Bank el 3 de noviembre tras detectar problemas de solvencia e irregularidades en operaciones crediticias. La medida dejó sin acceso inmediato a sus depósitos a cientos de miles de clientes.

Mediante un fondo de garantía, el Banco Central restituyó la totalidad de los ahorros al 80% de los 1,8 millones de depositantes de Ueno. El grueso del dinero depositado sigue sin aparecer, incluidos más de USD 800 millones correspondientes a organismos públicos.

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La Justicia paraguaya lleva adelante dos investigaciones en paralelo. Una se centra en la conducción de Ueno Bank, con diez directivos detenidos. La otra examina las decisiones de los organismos de control y la actuación de funcionarios del Banco Central frente a la situación de la entidad.

Ex directivos del Banco Central de Paraguay
Los ex directivos del Banco Central de Paraguay que ahora están en prisión por el escándalo de Ueno Bank (Agencias de gobierno)

En ese segundo expediente quedaron bajo prisión preventiva el expresidente Santiago Peña y el extitular del Banco Central Carlos Carvallo. Peña fue destituido mediante un juicio político e imputado por lesión de confianza y administración en beneficio propio. El exmandatario fue accionista del grupo empresarial que integró Ueno hasta marzo de 2025.

La Fiscalía detuvo además al superintendente de Bancos, Holger Insfrán, y ordenó la captura de tres exmiembros del directorio del Banco Central. La hipótesis fiscal sostuvo que esos exdirectores conocieron, desde diciembre de 2025, la insolvencia de Ueno y presuntas irregularidades en créditos concedidos a empresas del mismo grupo.

Los investigadores señalaron que los funcionarios omitieron las medidas correctivas exigidas por sus atribuciones. Esa falta de intervención habría permitido que el banco siguiera recibiendo depósitos del público.

Las órdenes alcanzaron a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González. Caballero, quien ejerció la presidencia interina del Banco Central tras la renuncia de Carvallo, fue detenida en su vivienda de Asunción. Mora fue capturado en su residencia de Luque.

Por su parte, González no se encontraba en su domicilio durante el allanamiento. Las autoridades lo declararon prófugo de manera transitoria, pero el exfuncionario se presentó más tarde ante la Dirección Contra el Crimen Organizado acompañado por su abogado, Arturo Daniel. Luego quedó a disposición de la Fiscalía para prestar declaración ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

La defensa explicó que González atravesó un problema de salud y acudió a la Policía para descartar una posible fuga. Daniel sostuvo que el caso tuvo un “alto componente político” y anunció que pedirá acceso a la carpeta fiscal. “Veremos qué pasa, es poca la información que tenemos todavía”, afirmó.

(Con información de AFP)

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