Honduras

Honduras supera las 1,700 muertes por accidentes de tránsito en 2026

Asociaciones llaman a implementar las medidas de prevención necesariaas ante una problemática que mantiene a los siniestros viales entre las principales causas de muerte violenta en el país

El exceso de velocidad y el consumo de alcohol elevan el riesgo de colisiones en carreteras con deficiencias de infraestructura.
El exceso de velocidad y el consumo de alcohol elevan el riesgo de colisiones en carreteras con deficiencias de infraestructura.
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Las muertes en las carreteras hondureñas superan las 1.734 víctimas en lo que va de 2026, según el registro de la Asociación de Familiares de Personas Fallecidas en Accidentes de Tránsito. La organización califica los siniestros viales como la segunda causa de muerte violenta en el país, después de los homicidios, y reclama políticas sostenidas que vayan más allá de las campañas oficiales.

Tatiana Uclés, presidenta de la asociación, informó que Honduras registra en promedio cinco muertes diarias por accidentes de tránsito, aunque en sus declaraciones también mencionó una estimación de seis fallecimientos al día. La diferencia en el promedio divulgado no fue aclarada.

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La cifra acumulada afecta a conductores, motociclistas, pasajeros y peatones, y deja consecuencias económicas y emocionales sobre las familias de las víctimas.

Uclés reconoció que las autoridades han adoptado algunas acciones para reducir los accidentes, pero consideró que deben traducirse en resultados concretos. La representante pidió evitar el “populismo” en las políticas de prevención y reclamó medidas sostenidas que permitan disminuir los fallecimientos en las carreteras.

Su planteo apunta a que las campañas y los anuncios oficiales no bastan si no están acompañados de controles efectivos, vigilancia vial y acciones que modifiquen los comportamientos de los conductores.

La prevención requiere atender distintos factores: el cumplimiento de los límites de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol, el respeto a las señales de tránsito y las condiciones mecánicas de los vehículos. También es necesario reforzar la protección de los usuarios más vulnerables —motociclistas, ciclistas y peatones—, quienes pueden sufrir consecuencias especialmente graves en una colisión.

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El Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito

La preocupación por las muertes en las carreteras coincide con la conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito, que se celebra cada tercer domingo de noviembre. Para el domingo 15 de noviembre, familiares de personas fallecidas en siniestros viales tienen previsto realizar varias actividades en memoria de las víctimas y para llamar la atención sobre las consecuencias de la inseguridad vial.

Según informó Uclés, la jornada comenzará con una eucaristía a las 9:30 en la Basílica Menor Nuestra Señora de Suyapa, en Tegucigalpa. La fecha también sirve para insistir en la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y promover una mayor responsabilidad entre los usuarios de las vías públicas.

Los accidentes de tránsito representan la segunda causa de muerte violenta en el país después de los homicidios.
Los accidentes de tránsito representan la segunda causa de muerte violenta en el país después de los homicidios.

Entre los comportamientos que inciden en los accidentes figuran el exceso de velocidad y la conducción imprudente. Estas conductas aumentan la probabilidad de colisiones y la gravedad de las lesiones, en especial en carreteras con deficiencias de señalización, iluminación o infraestructura.

Los motociclistas representan un grupo que requiere especial atención por su exposición directa durante los accidentes. La falta de casco, el incumplimiento de las normas de circulación y las maniobras peligrosas incrementan el riesgo de sufrir lesiones mortales. A eso se suman conducir bajo los efectos del alcohol, usar el teléfono celular mientras se maneja y no respetar las distancias de seguridad.

La reducción de las muertes requiere una combinación de controles, educación vial, sanciones y mejoras en la infraestructura, además de que las autoridades evalúen periódicamente los resultados de las medidas aplicadas.

La presidenta de familiares reclama controles efectivos y políticas continuas para reducir los fallecimientos en las vías.
La presidenta de familiares reclama controles efectivos y políticas continuas para reducir los fallecimientos en las vías.

El reclamo de la asociación pone sobre la mesa la necesidad de que las políticas de seguridad vial tengan continuidad y no se limiten a intervenciones ocasionales.

Para los familiares de las víctimas, cada fallecimiento representa una tragedia que pudo tener consecuencias distintas si se hubieran respetado las normas de circulación o existieran mecanismos de prevención más efectivos.

Las 1.734 muertes registradas durante 2026 reflejan la dimensión del problema y la necesidad de que las autoridades mantengan la seguridad vial entre sus prioridades.

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