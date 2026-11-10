León XIV convocó a más de 158.000 personas en Uruguay: el gobierno destacó el “posicionamiento” internacional

El papa León saluda desde el papamóvil a su llegada para celebrar una misa en el exterior de la Catedral Basílica de Florida, en el marco de la primera visita papal a Uruguay desde 1988 y como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica; Florida, Uruguay, 8 de noviembre de 2026. REUTERS/Martin Varela Umpierrez

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El gobierno uruguayo resumió con dos palabras la visita de tres días que hizo el papa León XIV por el país: felicidad y orgullo. En las distintas actividades en las que participó el pontífice hubo más de 158.000 asistentes, informó este lunes el Ministerio del Interior.

“Felicidad y orgullo son las dos palabras que pueden sintetizar mejor lo que vivimos tantas decenas de miles de personas el viernes, el sábado y el domingo en tantas partes del país”, evaluó este lunes el canciller de la República, Mario Lubetkin, en una rueda de prensa.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que ese mismo lunes participó de un evento con importantes empresarios, que al comienzo pidieron un aplauso por lo que ocurrió el fin de semana. Los eventos se desarrollaron tal como estaban planificados, aseguró.

Fieles se reúnen en el exterior de la Catedral Basílica de Florida antes de una misa oficiada por el papa León, en el marco de la primera visita papal a Uruguay desde 1988 y como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica; Florida, Uruguay, 8 de noviembre de 2026. REUTERS/Martin Varela Umpierrez

El canciller uruguayo contó que recibió mensajes desde el exterior de personas que se sorprendían por la imagen de todos los presidentes juntos. Es que, cuando llegó el papa a la Plaza Independencia el viernes, el actual presidente Yamandú Orsi le presentó a sus antecesores Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Luis Lacalle Pou.

“Nos criticamos mucho, somos hiper críticos, pero cuando tenemos que sacar ese espíritu de país la síntesis que hicimos es uno de los momentos más extraordinarios”, dijo Lubetkin.

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“La cantidad de mensajes que recibí desde Europa, África, Asia, desde los países del Golfo y América Latina, [muestra] que la señal es potente. No hay lugar a dudas (…) ¿Si Uruguay quedó posicionado fuertísimo en el mundo? De eso no hay ninguna duda”, agregó el canciller uruguayo.

El Papa León saluda desde el papamóvil a su llegada para celebrar la misa en el Parque París Londres, en la primera visita papal a Uruguay desde 1988, como parte de su viaje de 12 días a Sudamérica, en Paysandú, Uruguay, el 7 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

El Ministerio del Interior, por su parte, realizó este lunes una evaluación del operativo de seguridad, que salió “de acuerdo con la planificación prevista”, según un comunicado. Se destinaron más de 5.000 policías a esta operación.

Esta secretaría de Estado contabilizó cuántas personas participaron de cada una de las celebraciones. En su segundo día en Uruguay, el pontífice se trasladó a Paysandú, donde se realizó una misa en el parque París Londres, que reunió a más de 35.000 personas. En el barrio Casavalle –en la periferia de Montevideo– se congregaron unas 3.000 personas. Y en el Estadio Centenario se reunieron unas 67.000 personas.

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El domingo, en la misa que se realizó en la Plaza Asamblea de Florida, estuvieron unas 50.000 personas. En el trayecto hacia esa ciudad –ubicada a 100 kilómetros de Montevideo– el papa pasó por Juanicó, donde se reunieron unas 3.000 personas.

Policías caminan por Casavalle antes de la llegada del Papa León a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en el marco de la primera visita papal a Uruguay desde 1988 y como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica; Montevideo, Uruguay, 7 de noviembre de 2026. REUTERS/Martin Varela Umpierrez

Otro dato que muestra la masividad de estos encuentros surge de los movimientos de vehículos y de los pasos fronterizos. El jueves, entre las 18:00 y las 00:00 horas, el tránsito en las inmediaciones de Paysandú registró un incremento de entre el 300% y el 450% respecto a los valores habituales.

En el puesto de Paso del Puerto se constató un aumento del 50% del flujo vehicular durante toda la madrugada. El incremento fue aún mayor entre las 4:00 y las 7:00 horas del viernes, período en el que el tránsito llegó a casi duplicar los registros habituales, según los datos oficiales.

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Entre el 5 y el 7 de noviembre llegaron casi 48.000 personas al país.

El papa León interviene durante un encuentro con miembros de la comunidad educativa en la Universidad Católica de Uruguay, en la primera visita papal a Uruguay desde 1988, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Montevideo (Uruguay), el 7 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

El domingo de tarde el papa partió hacia Buenos Aires. “Uruguay ya no va a ser el mismo a partir de hoy”, le dijo el presidente uruguayo al pontífice antes de que se subiera al avión. Orsi le agradeció por su presencia en Uruguay y evaluó que todo había salido “muy bien”. “Muy bien”, enfatizó el papa León XIV, según se pudo ver en la transmisión oficial. Durante los saludos protocolares, el pontífice le dijo “hasta la próxima” al cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo.

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