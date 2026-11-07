Primer día de León XIV en Uruguay: citó a Artigas y dejó mensajes sobre la vida desde la concepción y el poder

El papa León llega a la Plaza de la Independencia para asistir a una ceremonia de bienvenida con motivo de la primera visita papal a Uruguay desde 1988, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Montevideo (Uruguay), el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Martin Varela Umpierrez

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“Acaba de llegar usted y salió el sol”, le dijo el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, al papa León XIV apenas pisó suelo uruguayo.

El avión del papa León XIV aterrizó en Uruguay a las 16:19, en el regreso de un pontífice al país después de 38 años. Cuatro minutos más tarde, sonaron las campanas de todas las parroquias del país como gesto de bienvenida en la nación más laica del continente.

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Dos niños le entregaron dos ramilletes de flores, una ofrenda que buscó representar las banderas de Uruguay y del Vaticano.

En la Plaza Independencia, que marca el ingreso a la Ciudad Vieja de Montevideo, el público comenzó a llegar temprano en la mañana. Durante las primeras horas no hubo grandes aglomeraciones: el viernes fue un día de oficina más y muchos esperaron a la salida de sus trabajos para acercarse.

El papa León asiste a una ceremonia de bienvenida junto al presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, en la Plaza de la Independencia, con motivo de la primera visita papal a Uruguay desde 1988, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Montevideo (Uruguay), el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

“Papa León, te recibimos con amor”, cantaban algunos de los que se acercaban a los puntos de la calle por los que estaba previsto que pasara el líder de la Iglesia Católica.

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En el Parque Rodó, uno de los puntos más concurridos de la rambla de Montevideo, León XIV subió al papamóvil.

El momento menos protocolar se dio cuando León XIV llegó a la Plaza Independencia. Allí saludó nuevamente a Orsi y caminó frente a algunos jóvenes que le entregaron cartas. Un niño lo abrazó y le puso una nota en la mano.

Unos niños asisten a una ceremonia de bienvenida en la Plaza de la Independencia en honor al papa León, con motivo de la primera visita papal a Uruguay desde 1988, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Montevideo (Uruguay), el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

Allí se dio una imagen que Uruguay parece tener naturalizada: la de los presidentes desde la restauración democrática reunidos. León XIV saludó a Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000, del Partido Colorado), Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995, del Partido Nacional) y Luis Lacalle Pou (2020-2025, del Partido Nacional).

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El mensaje de León XIV en Uruguay: referencias indirectas al aborto y la eutanasia

El papa León XIV llegó al país más laico del continente y, como se esperaba, hizo referencias indirectas al aborto y la eutanasia, prácticas habilitadas por ley en Uruguay. La despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo fue aprobada en 2012 y la ley de muerte asistida se aplica desde este año.

El papa León pronuncia un discurso en una ceremonia de bienvenida celebrada en la Plaza de la Independencia, con motivo de la primera visita papal a Uruguay desde 1988, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Montevideo (Uruguay), el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

“Quien todavía no ha nacido pertenece a la familia humana y al futuro de su pueblo. Su dependencia absoluta de la madre no disminuye la dignidad que le corresponde ni la protección que merece”, dijo el papa en su discurso.

“La familia sigue siendo el primer ámbito donde cada persona es acogida y aprende a vivir con los demás”, agregó.

El papa León pronuncia un discurso en una ceremonia de bienvenida celebrada en la Plaza de la Independencia, con motivo de la primera visita papal a Uruguay desde 1988, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Montevideo (Uruguay), el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

Más adelante habló sobre la importancia de los cuidados a los enfermos terminales. “Procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona independientemente de sus recursos es una responsabilidad que interpela a toda la sociedad. Quien atraviesa cualquiera de esas situaciones no deja de ser miembro pleno de la sociedad ni pierde nada del valor de su vida”, expresó León XIV.

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El papa dijo que, en esas circunstancias, los enfermos deben recibir asistencia, recursos y acompañamiento.

La “vida conserva siempre un sentido y un valor que no está solo y que tampoco en la oscuridad ha dejado de ser amado por Dios”, expresó.

El papa León XIV es recibido por el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (derecha), y por dos niños con flores a su llegada al Aeropuerto Internacional General Cesáreo L. Berisso Montevideo-Carrasco en Montevideo, en el primer día de su viaje apostólico de 12 días a Sudamérica, el viernes 6 de noviembre de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)

El hilo conductor de su discurso fueron las referencias a José Gervasio Artigas, el prócer uruguayo. El acto se realizó en la Plaza Independencia, donde se encuentra el monumento al caudillo, que incluye “escenas” —como las definió el pontífice— que rememoran el éxodo del pueblo oriental de 1811.

“Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa con vuestra presencia soberana” es una de las frases más recordadas de Artigas. A ella apeló León XIV para enviar un mensaje a quienes ejercen el poder: “La autoridad pública encuentra su razón en el servicio al bien común. Está llamada a ejercerse dentro del orden jurídico respetando la libertad y la responsabilidad de los ciudadanos”.

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El papa León XIV fue captado este 6 de noviembre a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Carrasco (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

Orsi destacó el rol de la Iglesia Católica en Uruguay

Después de la referencia al clima durante el primer encuentro, Orsi le dio la bienvenida a la “patria grande” en su discurso. “Querido amigo”, lo llamó.

La primera reunión bilateral entre Orsi y el papa tuvo lugar en el Vaticano, el 17 de octubre de 2025. Allí, el mandatario uruguayo lo invitó formalmente a visitar Uruguay.

En su discurso, Orsi destacó a la región como un lugar sin guerras y, en particular, a Uruguay, el país en el que todos los presidentes se pueden sentar “en paz y con alegría”.

El papa León asiste a una ceremonia de bienvenida junto al presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, en la Plaza de la Independencia, con motivo de la primera visita papal a Uruguay desde 1988, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Montevideo (Uruguay), el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Martín Varela Umpierrez

El presidente uruguayo reconoció también que Uruguay tiene “tareas pendientes” y algunos “dolores”.

“No podemos resignarnos ni aceptar que con el PIB más alto de la región tengamos los niveles de pobreza infantil que hoy tenemos; los actuales problemas de salud mental; en niños y adolescentes; no debemos resignarnos a que los ancianos vivan en soledad”, expresó.

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El papa León XIII escucha al presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, durante una ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia, en la primera visita papal a Uruguay desde 1988, como parte de su viaje de 12 días a Sudamérica, en Montevideo, Uruguay, el 6 de noviembre de 2026. (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

El presidente también reconoció las limitaciones del rol del Estado en una sociedad y fue entonces cuando elogió el papel de la religión. “Somos conscientes de la tarea social de la Iglesia y debemos ser agradecidos”, expresó.

Orsi agradeció el papel que tuvo el Vaticano en la defensa de los derechos humanos y coincidió con la “postura de la solución pacífica de los conflictos” que su gobierno promueve ante organismos internacionales. El mandatario cerró su discurso diciendo que no había que bajar los brazos y volvió a agradecerle al papa por su visita.