El Salvador

La ruta de los centroamericanos hacia Estados Unidos, entre narcotráfico, explotación sexual y secuestros

Las rutas que utilizan miles de personas para salir de Centroamérica coinciden con corredores bajo control de redes criminales, que obtienen ganancias mediante extorsiones, trata de personas y cobros a los traficantes de migrantes

Grupo de personas de espaldas con mochilas caminando junto a una valla metálica alta sobre un camino de tierra.
El circuito migratorio conecta a Guatemala, Honduras y El Salvador con México a través de vías terrestres, marítimas y aéreas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El trayecto hacia Estados Unidos puede comenzar con una promesa de trabajo o reunificación familiar, pero atraviesa territorios donde las rutas migratorias coinciden con corredores del narcotráfico.

Esa superposición deja a miles de centroamericanos bajo el control de redes que cobran por cada paso, extorsionan a los traficantes de personas y convierten a los viajeros en posibles víctimas de secuestro, trata y trabajo forzado.

PUBLICIDAD

El informe Migración de Centroamérica hacia Estados Unidos: Causas, políticas y perspectivas liberales de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad (FNF), describe un circuito que conecta a Guatemala, Honduras y El Salvador con México antes de llegar a la frontera sur estadounidense.

Las mismas vías terrestres, marítimas y aéreas que facilitan el traslado de cocaína y dinero ilícito también son utilizadas por personas que buscan llegar al norte sin documentación.

La coincidencia de trayectos crea un escenario de riesgo desde el inicio. Los grupos criminales dominan zonas de paso, pasos fronterizos informales, carreteras y sectores cercanos a ríos o desiertos. Quienes transitan por esos lugares pueden quedar sujetos a pagos adicionales, amenazas y retenciones ilegales.

PUBLICIDAD

Las rutas de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos coinciden con los corredores del narcotráfico. (Foto cortesía)
Las rutas de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos coinciden con los corredores del narcotráfico. (Foto cortesía)

El documento señala que hasta el 87% de la cocaína andina destinada a Estados Unidos circula por el corredor centroamericano. En varios tramos, las organizaciones delictivas aprovechan su control territorial para imponer cobros a quienes organizan los cruces y también a los propios migrantes.

Las consecuencias alcanzan a familias que ya han destinado ahorros, remesas o préstamos al viaje. Cuando una persona es secuestrada, las redes criminales pueden exigir dinero a sus familiares en el país de origen o en Estados Unidos. La falta de documentos y el temor a las autoridades reducen las posibilidades de denuncia y protección durante el recorrido.

El informe también advierte sobre casos de trata de personas. Mujeres migrantes pueden ser captadas o secuestradas para explotación sexual, mientras que hombres y adolescentes quedan expuestos a trabajos forzados.

La clandestinidad del trayecto facilita esos delitos, ya que las víctimas dependen de intermediarios para avanzar y suelen desconocer quién controla cada zona.

Hasta el 87% de la cocaína andina con destino a territorio estadounidense circula por Centroamérica. REUTERS/Jose Luis González
Hasta el 87% de la cocaína andina con destino a territorio estadounidense circula por Centroamérica. REUTERS/Jose Luis González

Los “Coyotes” que ofrecen cruzar territorios controlados

Los coyotes, como se conoce a los traficantes de migrantes, ocupan un lugar central en este negocio. Ofrecen transporte, alojamiento temporal, cruces por ríos, recorridos a pie, documentos falsos e contactos para evitar controles. Su servicio puede abarcar varios países y dividirse en pagos por tramo.

Según el informe, las redes especializadas en el traslado irregular por la ruta de Norteamérica obtuvieron entre $3,700 millones y $4,200 millones en 2016, de acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El costo individual cambia según la nacionalidad, la distancia, el punto de entrada y las garantías ofrecidas por el traficante.

El precio usual para salir del Triángulo Norte ronda entre $5.000 y $7.000 por persona. El reporte menciona casos recientes en los que las tarifas alcanzaron hasta $40.000, especialmente cuando las redes ofrecen un cruce completo hasta territorio estadounidense.

El cierre de caminos habituales desplaza los flujos hacia sectores con menor presencia estatal y mayor control criminal. REUTERS/Damian Sanchez
El cierre de caminos habituales desplaza los flujos hacia sectores con menor presencia estatal y mayor control criminal. REUTERS/Damian Sanchez

Parte de ese dinero queda en manos de estructuras criminales. En zonas de la frontera entre Guatemala y México, así como en el norte mexicano, los cárteles cobran el llamado derecho de piso a los coyotes. Esa cuota suele trasladarse al migrante, que debe pagar más para seguir avanzando o queda expuesto a represalias si no puede hacerlo.

La relación entre migrantes y coyotes es ambigua. Algunos traficantes proceden de las mismas comunidades de origen y son vistos como intermediarios con experiencia en la ruta. El informe sostiene que muchos migrantes han sido abandonados a mitad de ruta cuando surge algún peligro, ante operativos, o son trasladadas en vehículos sin condiciones mínimas.

Las restricciones fronterizas también modifican el negocio. Cuando se cierran caminos conocidos, las redes buscan trayectos más aislados, aumentan sus tarifas y recurren a sobornos. El resultado es un desplazamiento de las rutas hacia áreas con menor presencia estatal y mayor influencia de grupos dedicados al narcotráfico, la extorsión y la trata de personas.

Temas Relacionados

Migración irregularTráfico de migrantesNarcotráficoTrata de personasEl SalvadorHondurasGuatemalaMigrantes salvadoreñosMigrantes centroamericanosMigrantesDrogasRutas de la drogaExplotación sexual

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vicepresidenta dominicana abordará la cooperación regional ante la crisis humanitaria en Haití durante una conferencia en El Salvador

La funcionaria dominicana viajará el 15 de noviembre invitada por Félix Ulloa para participar en la CIED 2026, y expondrá la visión dominicana sobre seguridad e instituciones

Vicepresidenta dominicana abordará la cooperación regional ante la crisis humanitaria en Haití durante una conferencia en El Salvador

Un sujeto fue interceptado por la Policía mientras transportaba dos paquetes grandes de marihuana y metanfetamina en San Salvador

José Manuel Maravilla Flores, de 42 años, fue intervenido tras portar dos recipientes con estupefacientes, además de balanzas digitales y un teléfono, según informó la institución en uno de sus recorridos en el distrito

Un sujeto fue interceptado por la Policía mientras transportaba dos paquetes grandes de marihuana y metanfetamina en San Salvador

El Salvador: árbol navideño de más de 56 metros ilumina la plaza Salvador del Mundo desde el 14 de noviembre

La estructura, instalada en el principal monumento capitalino, fue encendida el sábado y permanecerá como parte de una tradición desde hace trece años en ese lugar

El Salvador: árbol navideño de más de 56 metros ilumina la plaza Salvador del Mundo desde el 14 de noviembre

Cánticos para Bukele y banderas de El Salvador en el partido de Haití en Miami

La diáspora haitiana aprovechó el partido frente a Estados Unidos en Miami para expresar su respaldo a las acciones del presidente salvadoreño contra las pandillas en su país

Cánticos para Bukele y banderas de El Salvador en el partido de Haití en Miami

“¿Estaré capacitado? ¿Podré hacerlo?”: la revancha del recluso salvadoreño que cursó la universidad desde la cárcel

Rafael Tula pasó 16 años sin tocar un libro escolar hasta que una universidad abrió sus puertas en el penal de La Esperanza. En un pabellón sin internet ni atajos digitales, se convirtió en uno de los mejores promedios del país y diseñó un plan de negocios para cuando cruce el portón hacia la libertad

“¿Estaré capacitado? ¿Podré hacerlo?”: la revancha del recluso salvadoreño que cursó la universidad desde la cárcel

TECNO

Cómo duplicar la pantalla del celular en un Smart TV sin apps y en segundos

Cómo duplicar la pantalla del celular en un Smart TV sin apps y en segundos

El sistema de IA de la FAA bajo la lupa: enfrenta preguntas tras el colapso aéreo más grave desde 2023

La salida de Jensen Huang de Nvidia pone en duda el apoyo de la empresa a la IA de código abierto

Así cotizan las principales criptomonedas del mundo digital este lunes 16 de noviembre

Los siete fundadores de Anthropic tendrán la mitad de los votos tras su salida a bolsa

ENTRETENIMIENTO

“Dejaré de actuar cuando ya no recuerde los diálogos”: Jeremy Irons reflexionó sobre el envejecimiento y sus prioridades

“Dejaré de actuar cuando ya no recuerde los diálogos”: Jeremy Irons reflexionó sobre el envejecimiento y sus prioridades

Claire Danes y Ewan McGregor se enfrentan a una sospecha fatal en The Spot

“La lista de Schindler”, el proyecto que Steven Spielberg quiso entregar a otro director

La vez que Bob Dylan eligió a la mejor banda de rock de la historia: “Siempre lo serán”

Jennifer Lawrence recuerda la crítica de su madre tras ver "Los juegos del hambre"

MUNDO

Ucrania lanzó más de mil drones sobre Rusia y golpeó el puente clave que usan las tropas de Putin para abastecer Crimea

Ucrania lanzó más de mil drones sobre Rusia y golpeó el puente clave que usan las tropas de Putin para abastecer Crimea

A días de su reunión con Trump, Putin arengó a un movimiento radical ruso y acusó a Occidente de “neocolonialismo”

Un petrolero fue alcanzado por un proyectil en Ormuz mientras otro barco denunció la presencia de una lancha con hombres armados

Trump parte hacia Asia para reunirse con Xi y Putin en una cumbre nuclear y avanzar en acuerdos comerciales con países de la región

La UE prevé aprobar nuevas sanciones contra la flota fantasma rusa y debatirá cómo reforzar el financiamiento a Ucrania