“La lista de Schindler”, el proyecto que Steven Spielberg quiso entregar a otro director

Steven Spielberg evaluó ceder la dirección de "La lista de Schindler" a otro realizador por las dudas que le generaba el relato

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En 1993, mientras ultimaba el rodaje de Jurassic Park, Steven Spielberg consideró ceder la dirección de La lista de Schindler a otro cineasta. El proyecto, centrado en el empresario alemán Oskar Schindler y el rescate de más de mil judíos durante el Holocausto, le generaba dudas por la dimensión histórica y emocional de su relato.

Según reconstruyó Far Out, el director estadounidense tardó años en sentirse preparado para adaptar la novela Schindler’s Ark, del escritor australiano Thomas Keneally. La obra, publicada en 1982 y distinguida con el premio Booker, recuperó la historia de Schindler a partir del impulso de Poldek Pfefferberg, uno de los sobrevivientes a quienes el industrial ayudó durante la persecución nazi.

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Pfefferberg buscó durante décadas llevar aquel episodio al cine. Su encuentro con Keneally permitió que la investigación se convirtiera en una novela, cuyos derechos fueron adquiridos por Universal Pictures. Spielberg quedó vinculado al proyecto, aunque su participación detrás de cámara no estuvo definida desde el inicio.

Spielberg evaluó a Martin Scorsese y Roman Polanski para dirigir la película

Antes de asumir la dirección, Spielberg ofreció el guion a otros realizadores, entre ellos Martin Scorsese y Roman Polanski. La posibilidad revelaba la incertidumbre del cineasta frente a una película que se apartaba de sus producciones más reconocidas hasta entonces, asociadas a la aventura, la ciencia ficción y el espectáculo de gran escala.

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El contraste con su agenda de 1993 fue marcado. En paralelo con el desarrollo de La lista de Schindler, Spielberg trabajaba en Jurassic Park, una superproducción de Universal Pictures basada en la novela de Michael Crichton y sostenida en innovaciones técnicas para recrear dinosaurios en pantalla.

Spielberg ofreció la conducción de la película a los directores Martin Scorsese y Roman Polanski (David 'Dee' Delgado/Reuters)

Ambas películas llegaron a los cines ese año y ocuparon lugares muy distintos dentro de su filmografía. Mientras Jurassic Park se convirtió en un éxito de taquilla, La lista de Schindler abordó el exterminio sistemático de judíos a manos de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Polanski rechazó el proyecto por su propia experiencia durante el Holocausto

Polanski declinó la propuesta porque el tema estaba ligado a su historia familiar y personal. El director, nacido en París y criado en Cracovia, sobrevivió a la ocupación alemana de Polonia cuando era niño. Logró escapar del gueto de la ciudad y permaneció oculto bajo una identidad falsa con ayuda de una familia polaca.

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Su madre, embarazada, fue asesinada en el campo de exterminio de Auschwitz; su padre fue deportado al campo de concentración de Mauthausen y sobrevivió. De acuerdo con el medio británico, esas experiencias hicieron que Polanski no se sintiera en condiciones de abordar entonces una historia de esa naturaleza.

El realizador regresaría al tema casi una década después con El pianista, estrenada en 2002. La película, basada en las memorias del músico judío-polaco Władysław Szpilman, obtuvo tres premios Oscar, incluido el de mejor dirección para Polanski.

Liam Neeson fue elegido para encarnar a Oskar Schindler

La elección del protagonista también tuvo alternativas. El actor Mel Gibson manifestó interés en interpretar a Schindler, según recordó Michael Ovitz, cofundador de la agencia Creative Artists Agency (CAA), en declaraciones a The Hollywood Reporter citadas por Far Out.

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La producción descartó la postulación de Mel Gibson y asignó el papel de Oskar Schindler al actor Liam Neeson

“Su agente lo propuso. Pero no iba a ocurrir. Steven quería a alguien que no fuera una estrella de cine para el papel”, afirmó Ovitz. Finalmente, la producción eligió al actor norirlandés Liam Neeson, cuya interpretación como el empresario alemán se convirtió en uno de los ejes de la película.

Estrenada en diciembre de 1993, La lista de Schindler obtuvo siete premios Oscar, entre ellos mejor película y mejor dirección. La obra consolidó una etapa diferente en la carrera de Spielberg y llevó a un público masivo la historia de Schindler, quien empleó su fábrica para proteger a judíos de la deportación y el asesinato.

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