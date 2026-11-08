El papa León XIV pidió cuidar a los niños uruguayos de la violencia y alertó sobre la “deshumanización” provocada por la IA

Durante su visita al barrio Casavalle, el papa León XIV pidió "un futuro digno" para los niños de Uruguay (REUTERS/Yara Nardi)

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En el marco de su segunda jornada en territorio uruguayo, el sábado por la tarde, luego de la misa que brindó por la mañana en Paysandú, el papa León XIV visitó el barrio Casavalle y luego se trasladó hacia la Universidad Católica de Uruguay, en Montevideo. En ambos actos hizo el foco en los altos índices de violencia y en el avance de la inteligencia artificial.

El pontífice vinculó la inseguridad, la pobreza y la muerte de niños en Casavalle con una responsabilidad compartida entre la Iglesia, la comunidad civil y el Estado. Durante su visita al barrio de Montevideo con mayor tasa de homicidios de Uruguay, reclamó que ningún menor abandone la escuela por miedo ni pierda la vida por la violencia.

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Ante cerca de 12.000 vecinos reunidos frente a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, el pontífice bendijo las casas construidas por el proyecto Familias de Guadalupe, financiado también con fondos de la asociación estadounidense The Papal Foundation. La visita duró una hora y formó parte de una gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú.

León XIV recorrió uno de los barrios de Montevideo más golpeados por la violencia criminal (REUTERS/Yara Nardi)

Casavalle y los barrios cercanos registran una tasa de homicidios de 41,7 cada 100.000 habitantes, cuatro veces superior a la nacional, según cifras oficiales. Los ataques entre bandas armadas vinculadas al narcotráfico explican el aumento de la violencia en una zona donde los vecinos denuncian tiroteos cotidianos.

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El papa situó esa realidad junto a la pobreza infantil, que alcanza a cuatro de cada 10 niños uruguayos según UNICEF. Desde un escenario al aire libre junto a la parroquia, León XIV dijo: “No podemos pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver”.

Durante su discurso en el barrio, el pontífice cuestionó que un país al que definió como rico en recursos mantenga familias sin alimentos y menores privados de educación. “Un hijo de este país no debería irse a dormir sin comer, ni debería renunciar a recibir una educación y un futuro dignos debido a la inseguridad que reina en las calles”, afirmó.

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El papa completó ese planteo con una referencia directa a las muertes violentas de menores. “Mucho menos debería sufrir violencia hasta el extremo de llegar a perder la vida”, sostuvo.

El papa León se sienta en el escenario de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe durante la primera visita papal a Uruguay desde 1988, como parte de su viaje de 12 días a Sudamérica, en Montevideo (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

La visita incluyó el recorrido por una de las zonas de ranchos de chapa y calles de tierra del barrio, acompañado por el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla. León XIV se reunió con algunas de las familias beneficiarias de las 12 viviendas y expresó: “Que estas viviendas sean para sus familias mucho más que un techo: un verdadero hogar donde puedan crecer en dignidad, paz y esperanza”.

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Claudia, una enfermera de 33 años que pidió no revelar su apellido, describió a AFP la vida diaria en el barrio. “Acá todo es cambiante, pasa de tranquilo a bravísimo en minutos”, contó. La mujer relató un asesinato ocurrido frente a su casa: “Vino una moto y acribillaron a alguien. No sabés qué hacer cuando tus hijos ven un cuerpo tirado”. Mario Tabárez, dueño de un taller de pintura ubicado a dos cuadras de la parroquia, señaló que durante la visita el barrio estuvo más tranquilo, aunque dudó de que esa situación perdurara.

León XIV abraza a Katherine, una mujer víctima de abusos y violencia en Montevideo (REUTERS/Yara Nardi)

León XIV también mencionó el testimonio de Katherine, quien relató ante él una historia de abusos, violencia y abandono. A partir de ese caso, pidió sostener la cercanía con quienes sufren y convocó a “trabajar unidos: la Iglesia, la comunidad civil y el Estado” por el bien común. “En nosotros está la decisión de construir una nueva ciudad, en la que nadie sea excluido, o de seguir cómodamente sumido cada uno en sus propios asuntos”, afirmó. Luego llamó a “edificar juntos una patria de hermanos”.

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El papa alertó sobre la “deshumanización” asociada a la inteligencia artificial

León XIV trasladó su preocupación por la dignidad humana al ámbito educativo durante una intervención en la Universidad Católica de Uruguay, en Montevideo. Allí pidió que las instituciones escolares y universitarias formen para un uso prudente de las tecnologías y de la inteligencia artificial.

Ante representantes del mundo educativo, el pontífice declaró: “Es urgente que nuestra educación escolar y universitaria contribuya al uso sabio de las tecnologías y la IA, colocando a la persona antes que el algoritmo y armonizando las inteligencias técnica, emocional, social, espiritual y ecológica”.

Tras su visita a Casavalle, el papa León XIV encabezó un acto en la Universidad Católica de Uruguay (REUTERS/Yara Nardi)

El papa definió el proceso de deshumanización como un desafío para escuelas y universidades. En ese marco, advirtió sobre una contradicción entre el desarrollo de los sistemas computacionales y el trato hacia las personas: “Mientras se atribuye inteligencia a los sistemas computacionales, nos cuesta reconocer la dignidad inalienable de las personas, cuyas vidas se juzgan según el criterio de la eficiencia y, cuando se considera que ya no son productivas, son rechazadas y descartadas”.

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También sostuvo que “la vida humana se respeta en todas sus fases y estados” y añadió: “Nadie puede ser rechazado”. Al referirse a la educación católica, indicó que no puede proyectarse “en un circuito cerrado” y debe escuchar a las familias, la sociedad civil, las autoridades políticas y administrativas, los sectores productivos y las categorías laborales.