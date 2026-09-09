León XIV tendrá un papamóvil hecho en Uruguay: una empresa local fabrica la camioneta que usará el pontífice

El papa León XIV recorre las calles del centro de la capital en el papa móvil mientras se dirige a la plaza Cibeles para oficiar la misa del Corpus Christi, en Madrid. (EFE/ Fernando Villar).

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El papamóvil en el que se trasladará León XIV por Uruguay está siendo construido por la empresa Nordex. Es la primera vez en la historia que se fabrica en el país, dado que esto no había sucedido durante la llegada de Juan Pablo II, en 1987 y 1988. Esto a falta de 58 días para que el pontífice pise tierra uruguaya.

León XIV se trasladará entre el público en una camioneta pick-up adaptada, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Hace 15 días más de 20 personas de la empresa Nordex están abocadas a esta tarea. Será el primer vehículo diseñado y construido en Uruguay.

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“Recibimos del nuncio apostólico del Uruguay la invitación y la designación posterior producto de la trayectoria que tenemos de poder hacer cosas increíbles”, declaró Luis Radmilovich, director de Personas y Culturas de Nordex, a ese noticiero. “Nos sentimos con esa re linda responsabilidad de estar participando de este emprendimiento y de esta visita del Santo Padre”, agregó el ejecutivo.

Una camioneta Fiat Titano adaptada será el papamóvil de León XIV. Se trata de una una pick-up doble cabina que fue fabricada por esta empresa en Uruguay. “La estamos adaptando para cumplir con los requerimientos del Vaticano”, dijo Radmilovich.

La empresa asumirá los costos del papamóvil, que entregará como una donación para la Iglesia Católica.

La elección de este tipo de camioneta es por las características que tiene: es robusta y de marcha suave, dos características ideales para el ritmo de procesión. La altura permite la visibilidad del papa entre la multitud.

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En el centro tendrá un asiento giratorio y regular, y dos auxiliares. Contará también las cúpulas abiertas en los laterales para permitir el contacto directo entre el líder de la iglesia y los fieles. Habrá diseño de protección pero no se recurrirá a un blindaje. Es que se eligió un estilo sobrio, sin ornamentos y con los colores blanco y bordeaux, detalló el noticiero uruguayo.

A mediados de octubre se realizarán las pruebas del vehículo con la intención de que esté pronto el 6 de noviembre, cuando llegue León XIV.

“Es un hito para Uruguay. Es la primera vez que en Uruguay se está fabricando un papamóvil y nos toca a nosotros como compañía. Es un orgullo tremendo. Es un lindo privilegio”, agregó el director de Nordex.

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Nordex, la fábrica uruguaya donde se adapta el papamóvil de León XIV (Captura Telemundo/Canal 12)

León XIV llegará el viernes 6 de noviembre, sobre las 16 horas, al Aeropuerto Internacional de Carrasco. Luego irá hasta la Plaza Independencia, donde encabezará un acto cívico. Para llegar hasta allí, el papa recorrerá la rambla hasta conectar con 18 de Julio, la principal avenida de la ciudad. Desde allí se trasladará hasta la Catedral Metropolitana, que está sobre la Plaza Madrid, que queda a unos 450 metros.

Además, León XIV mantendrá una reunión privada con el presidente de la República, Yamandú Orsi. Esto es porque es invitado oficial a quien el propio Orsi convocó durante una visita que realizó en Roma.

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Al día siguiente volará a Paysandú, un departamento 375 kilómetros al norte de Montevideo. Está previsto que lleguen varios argentinos.

El papa León XIV saluda desde el papa móvil a su llegada a la plaza Cibeles para oficiar la misa del Corpus Christi. (EFE/ Sergio Pérez)

El papa continuará su agenda ese mismo sábado en Montevideo, primero recorriendo obras sociales en el barrio Casavalle, visitando la Universidad Católica del Uruguay, y luego en una celebración masiva que encabezará en el Estadio Centenario. Al día siguiente León XIV viajará a Florida, una ciudad ubicada a 100 kilómetros de la capital.

Allí nuevamente celebrará una misa en el día de la Virgen de los Treinta y Tres, que es la patrona del Uruguay. La misa en Florida está prevista para el hipódromo municipal “Irineo Leguisamo”, aunque todavía no hay confirmación oficial.

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