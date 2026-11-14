Reapareció Álvaro García Linera, confirmó su asilo en México y apuntó contra la justicia de Bolivia: “Está prostituida”

El ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, durante una conferencia en la Universidad Autónoma de México (UNAM) en Ciudad de México el 5 de febrero de 2020 (REUTERS/Carlos Jasso)

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El ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, confirmó su asilo político en México y criticó el accionar de la justicia de su país, donde se está impulsando un juicio de responsabilidades por los presuntos delitos de asesinato y torturas en un operativo policial en el que se ejecutaron a tres extranjeros en 2009.

En una entrevista con el canal boliviano DTV, García relató que inicialmente salió del país para asistir a eventos académicos en Argentina y que, una vez en ese país, se enteró de los “movimientos político-judiciales” que había en Bolivia, lo que lo motivó a salir de “manera intempestiva” rumbo a México, donde se encuentra actualmente bajo asilo político.

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“Las autoridades (mexicanas) me habían otorgado asilo político en el año 2019, a raíz del golpe de Estado sangriento de la señora Añez, (ahora) han reactivado y restituido el asilo que me dieron en 2019. A estas horas cuento con asilo y mi documentación de residencia permanente en México”, afirmó.

García, que fue vicepresidente de Evo Morales durante los casi 14 años de gobierno (2006-2019), criticó el manejo judicial en su país. “Hoy, en Bolivia, la justicia simplemente ha colapsado, está prostituida, está destruida”, señaló, en referencia a las investigaciones por narcotráfico y organización criminal que enfrentan quienes hasta hace poco fueron las máximas autoridades judiciales, entre ellas el ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, y el ex fiscal General del Estado, Roger Mariaca.

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García Linera escucha al ex presidente Evo Morales durante una conferencia de prensa en el hangar presidencial de El Alto, Bolivia, horas antes de presentar su renuncia al gobierno, el 9 de noviembre de 2019 (REUTERS/Manuel Claure )

García Linera, junto con el expresidente Morales, está acusado por el asalto a un hotel de Santa Cruz de la Sierra la madrugada del 16 de abril de 2009, cuando un grupo de élite de la Policía intervino el Hotel Las Américas y desarticuló a un supuesto grupo irregular que, según la versión oficial, era parte de una célula terrorista y separatista.

El operativo dejó un saldo de tres muertos: Eduardo Rózsa-Flores (húngaro-boliviano) Árpád Magyarosi (húngaro) y Michael Martin Dwyer (irlandés). Los sobrevivientes, Mario Tadic (boliviano-croata) y Előd Tóásó (húngaro), denunciaron haber sido sometidos a torturas tras su detención.

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En los años posteriores al operativo, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinaron que en el operativo se cometieron ejecuciones extrajudiciales, torturas y graves violaciones a los derechos humanos.

La demanda contra Morales y García fue un planteamiento de los legisladores de la alianza Libre, liderada por el ex presidente Jorge Quiroga, y se fundamenta en el informe de la CIDH para llevar a ambos mandatarios a un juicio de responsabilidades por los delitos de asesinato, vejaciones y torturas, privación de libertad.

Personal policial traslada un cuerpo en la parte trasera de una camioneta de Homicidios, rodeado por la prensa después del operativo en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra (Archivo)

García Linera consideró que la investigación que enfrenta no es imparcial ni justa y que la única manera que tiene de “preservar sus derechos constitucionales” es en el exilio. “La justicia está derrumbada, ¿en manos de quién voy a estar?”, manifestó y describió lo que considera una “degradación estructural y moral” en el sistema judicial.

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El exvicepresidente admitió que durante la gestión de Morales la justicia tampoco funcionaba bien, pero señaló que “los niveles actuales de corrupción y degradación son inéditos en la historia boliviana”. “Nunca antes un presidente de la Corte Suprema de Justicia pasó de presidente a narcotraficante en un día”, señaló.

La Cancillería de Bolivia informó que solicitó información a México para conocer “la decisión de concesión de asilo político, su naturaleza jurídica y alcance”. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota, no se conocía una respuesta oficial de parte del gobierno mexicano.

Mientras tanto, el portavoz del presidente Rodrigo Paz, José Luis Gálvez, señaló que se hará cumplir la ley. “Este Gobierno tiene una posición tomada en cuanto al proceso en la CIDH por el caso del Hotel Las Américas. Se tiene que cumplir la ley, se tiene que hacer justicia y tenemos que dar seguimiento a esto, no importa dónde estén los responsables”, afirmó en conferencia de prensa.

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La salida del país de García Linera también abrió un frente de conflicto con el expresidente Morales, quien lo tildó de “cobarde” por no enfrentar los cargos. “No me siento culpable, hemos defendido la unidad del territorio nacional”, afirmó Morales en su programa radial. “Lamento mucho que algunos, como Álvaro, se escapen cobardemente; estamos con la verdad, estamos con la razón”, agregó.