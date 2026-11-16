España

Nueve muertes en Alicante generan alarma sobre el Nolotil: qué es la agranulocitosis, el efecto secundario que, según un estudio, afecta a 41 pacientes

La farmacia del Hospital Francesc de Borja de Gandía advierte de que el medicamento puede afectar también a los españoles

Un cajón de una farmacia muestra varias cajas de Nolotil. (Europa Press)
Un cajón de una farmacia muestra varias cajas de Nolotil. (Europa Press)
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El fármaco Nolotil lleva años envuelto en un debate sobre la seguridad de su uso. Las agencias reguladoras del medicamento han revisado en varias ocasiones su indicación, alertando del particular peligro que supone para la población británica. Un reciente estudio del Hospital Francesc de Borja de Gandía (Alicante) ha mostrado, no obstante, que los efectos secundarios del Nolotil también afectan a los españoles: sus investigadores detectaron nueve muertes atribuibles al consumo de este fármaco, dos de ellas españolas.

Se trata de una comunicación presentada recientemente en el 71 Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). Los autores estudiaron la frecuencia con la que se produce en la práctica real la agranulocitosis asociada a metamizol, una afección de la sangre que disminuye de forma acusada los glóbulos blancos.

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Qué es la agranulocitosis

Según explica la Clínica Universidad de Navarra, la agranulocitosis es la forma más grave de neutropenia, un trastorno sanguíneo caracterizado por una cantidad anormalmente baja de unos glóbulos blancos especiales llamados neutrófilos. Estos leucocitos, clave para que el cuerpo combata las infecciones bacterianas y fúngicas, descienden por debajo de 500 células por microlitro, frente a unas medidas normales de 1.500 y 7.500 células/µL.

Este trastorno se produce, principalmente, por la reacción adversa a medicamentos como el metamizol, principal componente del Nolotil. En 2018, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) alertó de las consecuencias de un mal uso de este fármaco y recordó que no hay que utilizarlo más de una semana para reducir los riesgos de agranulocitosis.

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En 2024, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) revisó los riesgos que presentaban este tipo de fármacos después de que Finlandia prohibiera su uso. El organismo europeo concluyó que sus beneficios superan a los riesgos, si bien emitió una serie de avisos para sanitarios y pacientes sobre los peligros de tomarlo.

Nueve fallecidos por tomar Nolotil

El nuevo estudio alicantino aporta información sobre una controversia abierta casi desde el inicio de la comercialización del Nolotil. El metamizol se comercializó por primera vez en Alemania en 1922 y continúa siendo muy utilizado en ese país, además de en Austria, Italia, Portugal, Rusia y Turquía. Bélgica y Países Bajos mantienen su autorización, aunque con un uso muy restringido. Francia, Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos lo han retirado, al igual que una treintena de países más, por su relación con la agranulocitosis.

Hospital Francesc de Borja de Gandía, donde se ha realizado el estudio. (Grupo San José)
Hospital Francesc de Borja de Gandía, donde se ha realizado el estudio. (Grupo San José)

La investigación española se realizó entre 2016 y 2017, analizando a los pacientes mayores de 45 años expuestos a metamizol, principio activo del Nolotil, en los 30 días previos a su ingreso. Los investigadores encontraron 41 casos de agranulocitosis por metamizol entre sus pacientes: de ellos, 26 eran británicos y 11, españoles, con otros cuatro pacientes de diferentes nacionalidades. La agranulocitosis fue fatal para siete pacientes británicos y dos españoles.

Los autores concluyen que los originarios de Reino Unido presentaban un riesgo marcadamente superior respecto a la española. Medido por pacientes tratados, el análisis cifra en 6,62 casos por 1.000 la agranulocitosis entre personas de nacionalidad británica que habían tomado metamizol, frente a 0,084 entre las de nacionalidad española. Equivale a un caso por cada 151 pacientes frente a casi uno por cada 12.000 y a un riesgo relativo 78,8 veces mayor. Por dosis diarias definidas (DDD), se registraron 0,33 casos por cada 100.000 DDD entre los españoles, mientras que la tasa ascendió a 39,8 entre las personas originarias del Reino Unido, con un riesgo relativo 120,7 veces superior.

“La concordancia de ambas estimaciones en condiciones de práctica clínica real sugiere la existencia de factores de susceptibilidad diferencial y apoya evitar el uso de metamizol en población británica”, concluyen los investigadores.

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