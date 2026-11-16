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Claire Danes y Ewan McGregor se enfrentan a una sospecha fatal en The Spot

La serie de A24 llegará el 13 de enero de 2027 a Hulu en Estados Unidos y a Disney+ en los mercados internacionales

Una mujer rubia con abrigo claro y bufanda mira hacia un lado, con un hombre de barba desenfocado detrás de ella al aire libre
Claire Danes y Ewan McGregor lideran el elenco de la nueva producción de A24. (Disney+)
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Claire Danes y Ewan McGregor protagonizan The Spot, el nuevo thriller psicológico de A24 que se estrenará el 13 de enero de 2027 en Hulu en Estados Unidos y en Disney+ en los mercados internacionales. La serie parte de una sospecha que amenaza con desarmar la vida de un matrimonio: la posibilidad de que ella haya causado la muerte de un niño tras un atropello y haya abandonado el lugar.

La ficción está creada y escrita por Ed Solomon, quien también asumirá el rol de showrunner. Ariel Kleiman dirige la producción y comparte las tareas de productor ejecutivo con Solomon, Robin Sweet y A24. El estudio desarrolla el proyecto junto con 20th Television.

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Primer plano de Ewan McGregor mientras sostiene a una persona de cabello claro en un espacio con casilleros al fondo
La investigación sobre la muerte de un niño pone en crisis a la pareja protagonista. (Disney+)

Las primeras imágenes difundidas por Disney+ presentan a Danes y McGregor en una historia marcada por el desgaste emocional, las dudas y los silencios. Sin revelar detalles sobre el accidente ni sobre la eventual responsabilidad de la protagonista, el material anticipa una trama concentrada en las consecuencias íntimas de un hecho que altera la confianza de la pareja.

Una sospecha que pone en crisis al matrimonio

Danes interpreta a una cirujana reconocida, mientras que McGregor encarna a su esposo, un maestro de escuela. Ambos comienzan a considerar que ella podría estar relacionada con la muerte de un niño en un siniestro vial con fuga. A partir de esa posibilidad, la búsqueda de respuestas los lleva a revisar recuerdos, conductas y secretos que hasta entonces permanecían fuera de la conversación.

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Un hombre con barba y chaqueta de cuadros tiene las manos entrelazadas sobre una mesa en un salón con lámparas colgantes
Ewan McGregor encarna al esposo que empieza a sospechar de la posible implicación de su pareja. (Disney+)

El eje de The Spot no estará centrado únicamente en identificar a la persona responsable del atropello. La sinopsis oficial sitúa el conflicto dentro del vínculo de la pareja, que debe afrontar el impacto de la sospecha mientras intenta determinar qué ocurrió y hasta dónde puede sostenerse la confianza cuando aparece la idea de una culpa oculta.

La producción propone así un cruce entre el misterio criminal y el drama psicológico. Cada avance en la investigación puede modificar la mirada de los personajes sobre los hechos, pero también sobre su propia relación. La pregunta sobre el accidente funciona como punto de partida para una historia atravesada por la traición, la memoria y la dificultad de conocer por completo a quien se tiene más cerca.

Claire Danes en la oscuridad sostiene un teléfono móvil con la luz encendida frente a una superficie de vidrio reflectante
Claire Danes interpreta a una cirujana cuya vida cambia tras un atropello fatal en The Spot. (Disney+)

Danes reemplazó a Kate Winslet en el papel principal

El proyecto tuvo un cambio relevante antes de llegar a su etapa de rodaje. Kate Winslet había sido anunciada inicialmente como protagonista de la serie, aunque finalmente el papel quedó en manos de Claire Danes.

Danes vuelve con este trabajo a un territorio dramático asociado a buena parte de su carrera televisiva. La actriz obtuvo amplio reconocimiento por su papel de Carrie Mathison en Homeland, serie en la que interpretó a una agente atravesada por la paranoia, la tensión política y la incertidumbre. En The Spot, su personaje enfrenta otra clase de presión: la sospecha que recae sobre ella y las consecuencias que esa duda tiene en su vida familiar.

Dos hombres con barba sonríen abrazados y uno de ellos sostiene una fotografía pequeña en una sala iluminada
Las primeras imágenes de The Spot adelantan un thriller atravesado por secretos y desconfianza. (Disney+)

McGregor, por su parte, tendrá a cargo el punto de vista de un marido que empieza a cuestionar a la persona con la que comparte su cotidianidad. La relación entre ambos personajes aparece como el motor central del relato, por encima de una investigación policial convencional.

El elenco se completa con Daveed Diggs, Michael Patrick Thornton y Macon Blair. Por ahora, no se han difundido detalles sobre los personajes que interpretarán ni sobre su vínculo con el caso que desencadena la historia.

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