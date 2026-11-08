“Tienen un corazón generoso”: León XIV dejó Uruguay con un sentido mensaje y el presidente Orsi le dijo que el país ya no será el mismo

El papa León XIV en el Estadio Centenario

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“Uruguay ya no va a ser el mismo a partir de hoy”, le dijo el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, al papa León XIV, minutos antes de que subiera al avión que lo llevaría a Buenos Aires. Era el saludo de despedida al pontífice, que tuvo una agenda agitada durante menos de 48 horas: llegó el viernes y estuvo en cuatro departamentos. En ese breve diálogo, el mandatario expresó su deseo de volver a encontrarse con él “pronto”.

Orsi le agradeció por su presencia en Uruguay y evaluó que todo había salido “muy bien”. “Muy bien”, enfatizó el papa León XIV, según se pudo ver en la transmisión oficial. Durante los saludos protocolares, el pontífice le dijo “hasta la próxima” al cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo.

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Así se despidió del país el papa que eligió Uruguay para iniciar su gira por la región. Se trata del país más laico del continente, que separó la Iglesia del Estado hace más de 100 años. Quizás por eso, en al menos dos de sus homilías habló de la pérdida de la fe y animó a los fieles a no decaer y a seguir transmitiendo el Evangelio.

Fieles asisten a una misa oficiada por el Papa León en el exterior de la Catedral Basílica de Florida, en el marco de la primera visita papal a Uruguay desde 1988 —parte de su viaje de 12 días por Sudamérica—, en Florida, Uruguay, el 8 de noviembre de 2026 (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

Fieles asisten a una misa oficiada por el Papa León en el exterior de la Catedral Basílica de Florida, en el marco de la primera visita papal a Uruguay desde 1988 —parte de su viaje de 12 días por Sudamérica—, en Florida, Uruguay, el 8 de noviembre de 2026. REUTERS/Martin Varela Umpierrez

Para demostrar cuánto había estudiado al país que visitaba, León XIV utilizó elementos distintivos de Uruguay como hilo conductor de sus mensajes. Al citar a Artigas, por ejemplo, habló indirectamente del aborto y de la eutanasia —que son legales en Uruguay— y, en Paysandú, hizo referencia al mate como símbolo de unión entre las sociedades.

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El clima estuvo del lado del papa. Si bien el viernes hubo algo de viento, los pronósticos de lluvia no se cumplieron. Ni siquiera fue necesario mencionar la ubicación alternativa que se había previsto para la ceremonia en la Plaza Independencia.

El papa León llega para celebrar misa frente a la Catedral Basílica de Florida, en la primera visita papal a Uruguay desde 1988, como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica; Florida, Uruguay, 8 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

El papa León saluda desde el papamóvil a su llegada para celebrar una misa en el exterior de la Catedral Basílica de Florida, en el marco de la primera visita papal a Uruguay desde 1988 y como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica; Florida, Uruguay, 8 de noviembre de 2026. REUTERS/Martin Varela Umpierrez

El papa, que hace menos de un mes fue operado por un tumor en el pulmón, pronunció ocho discursos, entre actos cívicos y religiosos. En algunos momentos tuvo que elevar la voz, como ocurrió en el Estadio Centenario, cuando arengó a los jóvenes. “Cuando ser justo y honrado tenga un precio, páguenlo. Cuando perdonar parezca una derrota, perdonen”, fue una de las frases que pronunció con firmeza y que quedó resonando.

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La visita a Casavalle, uno de los puntos altos de la agenda

Tras llegar el viernes, el papa León XIV prácticamente no tuvo descanso en Uruguay. Ese mismo día participó en un acto cívico ante políticos y miembros del cuerpo diplomático —la parte de Estado de la visita— y luego fue hasta la Catedral de Montevideo para un encuentro con religiosos.

El sábado por la mañana voló a Paysandú –una ciudad ubicada a unos 400 kilómetros de Montevideo–, donde habló del puente, del mate y de los palmares como signos distintivos de la zona.

Policías caminan por Casavalle antes de la llegada del Papa León a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en el marco de la primera visita papal a Uruguay desde 1988 y como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica; Montevideo, Uruguay, 7 de noviembre de 2026. REUTERS/Martin Varela Umpierrez

El cardenal prelado Daniel Sturla (i) habla con el papa León XIV, durante el encuentro con la Realidad Social Casavalle en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Montevideo (Uruguay). EFE/ Sebastián Astorga

Por la tarde estuvo en Casavalle, el barrio con la mayor tasa de homicidios de Uruguay, una zona caracterizada por los enfrentamientos entre grupos criminales. “No podemos pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver”, dijo en su discurso en ese lugar, ante unas 12.000 personas.

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León XIV también cuestionó que un país rico en recursos, como Uruguay, tenga familias sin alimentos y menores privados de educación. “Un hijo de este país no debería irse a dormir sin comer, ni debería renunciar a recibir una educación y un futuro digno debido a la inseguridad que reina en las calles”, desafió.

Niños bailan en un evento con la presencia del Papa en el Estadio Centenario, durante la primera visita papal a Uruguay desde 1988 —en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica—, en Montevideo, Uruguay, el 7 de noviembre de 2026. REUTERS/Martin Varela Umpierrez

Personas asisten a un evento con el papa León en el Estadio Centenario, en el marco de la primera visita papal a Uruguay desde 1988 —parte de su viaje de 12 días por Sudamérica—, en Montevideo, Uruguay, el 7 de noviembre de 2026. REUTERS/Martin Varela Umpierrez

Asistentes reaccionan durante un evento con el papa León en el Estadio Centenario, en el marco de la primera visita papal a Uruguay desde 1988 —parte de su viaje de 12 días por Sudamérica—, en Montevideo, Uruguay, el 7 de noviembre de 2026. REUTERS/Martin Varela Umpierrez

El día terminó en el Estadio Centenario, el lugar donde el público fue más cálido durante su llegada. Allí los asistentes abrazaron al papa en una vigilia que tuvo momentos de euforia y emoción. Durante la homilía se refirió a otro fenómeno que identifica al país: la secularización. Señaló que existe una “indiferencia religiosa cada vez más extendida” y que el avance de este proceso es experimentado por “muchas comunidades cristianas”.

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El agradecimiento final

El cierre de la visita del papa fue en Florida, donde se encuentra el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay. De camino, estuvo en una parroquia de Juanicó, una pequeña localidad ubicada sobre la ruta 5.

El Papa León descubre una placa conmemorativa de su visita a la parroquia de Santa Teresa del Niño Jesús —en la primera visita papal a Uruguay desde 1988, como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica— en Juanicó, Uruguay, el 8 de noviembre de 2026. Vatican Media/Material distribuido a través de REUTERS.

La homilía —que en este caso tuvo como hilo conductor a la Virgen— puso el foco en las mujeres y, una vez más, advirtió sobre la pérdida de la fe entre las nuevas generaciones. Se refirió a la frustración de quienes ven que sus hijos o nietos se alejan de la religión después de haberles transmitido sus creencias. “A veces se preguntan si hicieron algo mal o si todo aquello terminó perdiéndose”, lamentó.

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La misa se celebró en una Plaza Asamblea desbordada de gente: según la organización oficial, había más de 40.000 personas. El clima volvió a acompañar: una mañana que comenzó fresca se tornó calurosa cuando el sol empezó a brillar.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y el papa León se dan la mano mientras este último parte hacia Buenos Aires tras concluir la primera visita papal a Uruguay desde 1988 —en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica—, en Ciudad de la Costa, Uruguay, el 8 de noviembre de 2026. Vatican Media/Handout vía REUTERS.

El cierre de la celebración fue un mensaje de despedida. “Me habían dicho que, aunque Uruguay es pequeño relativamente, su pueblo tiene un corazón generoso y es un pueblo capaz de cosas muy grandes”. Y agregó que se llevaba a este país –que visitó por primera vez en su vida– en el corazón.