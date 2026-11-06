América Latina

Nueve vehículos de alta gama, un yate y una avioneta: el saldo de los allanamientos al dueño de Ueno Bank en Paraguay

El fiscal Silvio Corbeta encabezó el operativo en la residencia de Federico Miguel Vázquez, donde los rodados valuados en USD 1,4 millones fueron retirados con grúas

Compartimento blanco con la inscripción «Zeus POL001A11», unLa Fiscalía incautó vehículos de la residencia de ex CEO de Ueno Bank a barra negra y una superficie de listones
La Fiscalía incautó un yate, una avioneta y vehículos de la residencia del ex CEO de Ueno Bank
Guardar

La Fiscalía paraguaya incautó nueve vehículos de alta gama valuados en USD 1,4 millones en la residencia de Federico Miguel Vázquez, fundador y principal accionista de Ueno Bank, la entidad intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP) el pasado 3 de noviembre.

El operativo fue encabezado por el agente fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, y los rodados fueron trasladados mediante grúas hasta la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

PUBLICIDAD

Compartimento blanco con la inscripción «Zeus POL001A11», unLa Fiscalía incautó vehículos de la residencia de ex CEO de Ueno Bank a barra negra y una superficie de listones
Uno de los vehículos de alta gama incautados

Los vehículos fueron retirados del barrio Mbocayaty en Asunción

Los nueve automóviles de lujo se encontraban en la vivienda de Vázquez ubicada en el barrio Mbocayaty, en la capital paraguaya.

El procedimiento contó con la participación de los agentes fiscales Yeimy Adle, Jorge Arce, Elena Fiore, Silvia González, Marlene González y Ruth Benítez, además de efectivos de los departamentos de Delitos Económicos, Contra el Cibercrimen y Delitos Informáticos de la Policía Nacional, en cumplimiento de un mandamiento judicial de allanamiento y secuestro de objetos.

Compartimento blanco con la inscripción «Zeus POL001A11», unLa Fiscalía incautó vehículos de la residencia de ex CEO de Ueno Bank a barra negra y una superficie de listones
Los nueve automóviles de lujo se encontraban en la vivienda de Vázquez ubicada en el barrio Mbocayaty, en la capital paraguaya
Compartimento blanco con la inscripción «Zeus POL001A11», unLa Fiscalía incautó vehículos de la residencia de ex CEO de Ueno Bank a barra negra y una superficie de listones
La Fiscalía incautó vehículos de la residencia del ex CEO de Ueno Bank

El mismo día se incautó un yate que intentaba salir del país rumbo a Uruguay

En paralelo a la intervención en la residencia, se desarrollaron otras diligencias de envergadura. Alrededor de las 3:25 del jueves, una comitiva fiscal encabezada por la fiscal Ruth Benítez allanó el condominio privado Agua Vista, en San Juan del Paraná, departamento de Itapúa, donde incautó un yate de la fabricante italiana Azimut Yachts, bautizado Zeus y con matrícula POLO01A1I, atribuido a Vázquez.

PUBLICIDAD

Compartimento blanco con la inscripción «Zeus POL001A11», unLa Fiscalía incautó vehículos de la residencia de ex CEO de Ueno Bank a barra negra y una superficie de listones
Los vehículos incautados en la residencia del ex CEO de Ueno Bank

Según fuentes citadas por medios locales, la embarcación habría intentado ser trasladada a Uruguay, pero la llegada anticipada de la comitiva policial y fiscal frustró la maniobra. La nave quedó bajo custodia del personal del Grupo Especial de Operaciones (GEO) del departamento de Itapúa.

También fue incautada una avioneta —aparentemente una Beechcraft King Air 300— en un hangar del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, en Luque, también atribuida al máximo accionista del banco.

Compartimento blanco con la inscripción «Zeus POL001A11», unLa Fiscalía incautó vehículos de la residencia de ex CEO de Ueno Bank a barra negra y una superficie de listones
El yate incautado

El juez decretó prisión preventiva para Vázquez y otros tres directivos

El juez Rodrigo Estigarribia decretó la prisión preventiva de Vázquez, quien cumple la medida en el Centro Nacional de Prevenidos (exTacumbú). Otros tres directivos de la entidad fueron enviados a la penitenciaría de Emboscada, mientras que dos mujeres involucradas en la causa cumplen arresto domiciliario con tobillera electrónica.

La Fiscalía formuló imputación contra 27 personas por la presunta comisión de los hechos punibles de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.

Compartimento blanco con la inscripción «Zeus POL001A11», unLa Fiscalía incautó vehículos de la residencia de ex CEO de Ueno Bank a barra negra y una superficie de listones
El juez Rodrigo Estigarribia decretó la prisión preventiva de Vázquez, quien cumple la medida en el Centro Nacional de Prevenidos (exTacumbú)

El Banco Central intervino Ueno Bank tras detectar una solvencia por debajo del 50% del mínimo legal

El detonante de la crisis fue el anuncio del BCP, el 3 de noviembre, del inicio de un proceso de resolución de Ueno Bank luego de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo requerido por ley.

Desde ese momento, ningún servicio, aplicación ni tarjeta de la institución permaneció activo, lo que generó incertidumbre entre los millones de clientes que intentaron, sin éxito, acceder a sus fondos. El organismo regulador informó que cada usuario tiene garantizada una cobertura de hasta 228 millones de guaraníes (aproximadamente USD 38.000), conforme a la ley bancaria.

Compartimento blanco con la inscripción «Zeus POL001A11», unLa Fiscalía incautó vehículos de la residencia de ex CEO de Ueno Bank a barra negra y una superficie de listones
La Fiscalía incautó un yate, una avioneta y vehículos de la residencia del ex CEO de Ueno Bank

Días después, el fuero civil ordenó el embargo preventivo sobre el patrimonio de las empresas accionistas y directores de la entidad, a pedido del BCP. El juez Walter Mendoza dispuso la medida por montos de hasta USD 70 millones y Gs. 1,6 billones, que alcanza a las firmas controlantes —U Paraguay S.A., U Holdings S.A.R.L. y Grupo Vázquez S.A.E.— así como a directivos y beneficiarios finales.

El Ministerio Público informó que las diligencias continuarán con el objetivo de recabar elementos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos.

Temas Relacionados

ParaguayintervenciónIncautaciónUeno Bank

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Autoridades advierten sobre lluvias intensas en la costa y el oriente salvadoreño durante el fin de semana

La entidad ambiental señaló que el ingreso de humedad del Pacífico generará nubosidad y precipitaciones hasta el lunes 9 de noviembre, aunque la trayectoria definitiva de la perturbación sigue sin confirmarse

Autoridades advierten sobre lluvias intensas en la costa y el oriente salvadoreño durante el fin de semana

La inflación acumulada en Bolivia alcanza el 6,03 % hasta octubre

El país registró uno de las mayores índices de inflación mensual de lo que va del año, con una variación positiva del 2,07%, según el reporte del Instituto Nacional de Estadística

La inflación acumulada en Bolivia alcanza el 6,03 % hasta octubre

La Internacional Socialista condena a Ortega y Murillo: mandato de siete años, elecciones abolidas y 72 opositores presos

Una resolución aprobada en Montevideo exige restablecer la competencia democrática en Nicaragua. La reforma constitucional impulsada por el oficialismo elimina los comicios y amplía el período presidencial, mientras decenas de críticos permanecen encarcelados o desaparecidos.

La Internacional Socialista condena a Ortega y Murillo: mandato de siete años, elecciones abolidas y 72 opositores presos

Un narcotraficante guatemalteco requerido por la DEA ofrecía casas de seguridad y transporte desde Costa Rica

Los documentos judiciales de Arizona señalan que alias Mejican siguió contactando a colaboradores de la DEA desde prisión y gestionó envíos de cocaína entre Colombia, Costa Rica, México y territorio panameño

Un narcotraficante guatemalteco requerido por la DEA ofrecía casas de seguridad y transporte desde Costa Rica

Rodrigo Paz propone un centro de seguridad en Bolivia en la Cumbre Iberoamericana

El presidente boliviano propuso crear un centro para combatir el crimen organizado. Ofreció las instalaciones de la sede del Parlamento de Unasur

Rodrigo Paz propone un centro de seguridad en Bolivia en la Cumbre Iberoamericana
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ellos son los 12 futbolistas ausentes más inesperados en la convocatoria de Rafa Márquez para Selección Mexicana

Ellos son los 12 futbolistas ausentes más inesperados en la convocatoria de Rafa Márquez para Selección Mexicana

El Festival de Cine de Mar del Plata inició su 41° edición con 40 funciones ya agotadas a través de una preventa récord

Corrientes: renunció una funcionaria clave del área de Educación en medio de la conmoción por el crimen de Nancy Godoy

Militares europeos de la OTAN reciben lecciones de Ucrania de cómo combatir en la guerra de los drones: “Nos hemos dado cuenta de la gravedad de su amenaza”

Carola Martínez, esposa de Checo Pérez, subasta la falda que lució en el GP de México 2026 y sorprende con la cantidad que ofrecen por ella

DEPORTES

Newman y Hindú definirán al campeón del URBA Top 14 en la Catedral de San Isidro

Newman y Hindú definirán al campeón del URBA Top 14 en la Catedral de San Isidro

Franco Colapinto comenzará su actividad en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: horarios y todo lo que hay que saber

Es uno de los mejores pilotos del año en la Fórmula 1, pero su futuro está en duda y confesó su desesperación: “No sé qué más quieren que haga”

La respuesta del Vasco Arruabarrena cuando le consultaron por una posible incentivación económica en la definición del campeonato

El Mercedes-Maybach personalizado de LeBron James podría venderse por hasta USD 550.000 en una subasta benéfica

ENTRETENIMIENTO

¿Cuánto tiempo estará en prisión Russell Brand? Las estimaciones tras su condena por delitos sexuales

¿Cuánto tiempo estará en prisión Russell Brand? Las estimaciones tras su condena por delitos sexuales

Dune 3: Zendaya reveló que el calor extremo del desierto fue el obstáculo más difícil de toda la filmación

Skyler Gisondo reveló que Robin Williams y Ben Stiller lo ayudaron a invitar a su novia al baile de graduación

Netflix estrena un drama navideño con un perro como narrador de una crisis familiar

Fama, contratos y pagos bajo la lupa: las sorprendentes confesiones de las estrellas juveniles más famosas de los 2000