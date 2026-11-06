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Crisis en Paraguay: el Banco Central comenzó a devolver los depósitos de los clientes de Ueno Bank tras su intervención por insolvencia

En un comunicado, el BCP informó que los pagos corresponden a un primer grupo de ahorristas y alcanzan un máximo de 10 millones de guaraníes (unos 1.565 dólares), según el tipo de cambio del organismo

El Banco Central de Paraguay comenzó a devolver los depósitos de los clientes de Ueno bank, intervenido por insolvencia (EFE)
El Banco Central de Paraguay comenzó a devolver los depósitos de los clientes de Ueno bank, intervenido por insolvencia (EFE)
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El Banco Central de Paraguay (BCP) comenzó este jueves por la noche a pagar las garantías de depósitos a los ahorristas de Ueno Bank, la entidad financiera intervenida el martes por insolvencia. En esta primera etapa, los desembolsos alcanzan un máximo de 10 millones de guaraníes (unos 1.565 dólares) y están destinados a los clientes que cumplan con las condiciones establecidas por la autoridad monetaria.

En un comunicado, el BCP informó que los pagos corresponden a un primer grupo de ahorristas. El organismo precisó que quienes tengan depósitos por un monto inferior a los 10 millones de guaraníes recibirán la totalidad de sus fondos. “Si el total de tus depósitos no superan los 10 millones de guaraníes, recibirás la totalidad”, señaló.

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Para acceder a la devolución, los clientes no deben tener deudas con la entidad financiera y deben disponer de cuentas en otros bancos para recibir los fondos.

La autoridad monetaria ordenó un proceso de resolución o cierre de Ueno Bank después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido. De acuerdo con el BCP, el deterioro se produjo “como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización”.

Durante la gestión del presidente Santiago Peña, la entidad financiera recibió millonarios recursos de organismos públicos y llegó a controlar los depósitos de más de 2,9 millones de clientes. La intervención generó preocupación por los ahorros de los usuarios y por los fondos de jubilación depositados en el banco.

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El cierre de Ueno Bank también quedó en el centro de la crisis política que atraviesa Paraguay. El presidente Peña presentó su renuncia este jueves, pero el Congreso no pudo resolver si la aceptaba o la rechazaba después de que una sesión extraordinaria bicameral quedara sin quórum.

El Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank por problemas de solvencia y suspendió sus operaciones, dejando a millones de clientes sin acceso temporal a sus ahorros.
Durante la gestión del presidente Santiago Peña, la entidad financiera recibió millonarios recursos de organismos públicos y llegó a controlar los depósitos de más de 2,9 millones de clientes (EFE)

La reunión se extendió durante dos horas. Sin embargo, la mayoría de los diputados se retiró del recinto mientras se realizaba la votación, lo que impidió alcanzar la cantidad mínima de legisladores necesaria para continuar con la sesión. Según señalaron un constitucionalista a la agencia AFP y legisladores a la prensa local, Peña continúa en la Presidencia hasta que se resuelva su situación.

La oposición buscaba rechazar la renuncia para avanzar con el juicio político contra el mandatario, mientras que buena parte del oficialismo proponía aceptarla para promover la asunción del vicepresidente. En paralelo, el Senado avanza con el procedimiento para remover a Peña, después de que la Cámara de Diputados aprobara el juicio político.

Tras la suspensión de la sesión, el presidente afirmó que se presentará ante el Congreso para ejercer su derecho a la defensa y aportar la información que le soliciten las instituciones competentes.

“Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad”, escribió en su cuenta de X. “Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa”, agregó.

Peña sostuvo que su comparecencia responde a la responsabilidad de dar explicaciones ante la ciudadanía y no a una cuestión personal. “Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho”, afirmó.

El mandatario también se comprometió a entregar la información que le requieran las instituciones competentes para esclarecer los hechos y establecer eventuales responsabilidades. “La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, expresó. Además, aseguró que quienes hayan infringido las normas deberán responder ante la Justicia.

El presidente Peña presentó su renuncia este jueves, pero el Congreso no pudo resolver si la aceptaba o la rechazaba después de que una sesión extraordinaria bicameral quedara sin quórum (REUTERS)
El presidente Peña presentó su renuncia este jueves, pero el Congreso no pudo resolver si la aceptaba o la rechazaba después de que una sesión extraordinaria bicameral quedara sin quórum (REUTERS)

En sus declaraciones, Peña se refirió específicamente a la devolución de los depósitos de los clientes de Ueno Bank y sostuvo que los pagos deben continuar con independencia de lo que ocurra con su situación política.

“El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo”, afirmó. También señaló que el esclarecimiento de los hechos y la devolución del dinero deben avanzar en paralelo. “Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra”, indicó.

Antes de anunciar su renuncia, el mandatario había reclamado que se garantizara la devolución de los recursos a los afectados por el cierre de la entidad. “Que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su finalidad y que se protejan los fondos públicos y los recursos que pertenecen a todos los paraguayos”, manifestó en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Peña también pidió calma ante la incertidumbre política y las manifestaciones ciudadanas, y aseguró que respetará el resultado del juicio político, cualquiera sea su desenlace. “Mi suerte personal no está por encima del Paraguay”, concluyó.

(Con información de EFE)

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