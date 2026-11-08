Colombia

Alejandro Ordóñez defendió la batalla cultural del gobierno De la Espriella: “Hay un proceso de adoctrinamiento tendiente a disolver valores y principios”

El designado ministro del Interior explicó por qué considera que las familias deben participar en las discusiones sobre los cambios sociales y la defensa de los valores tradicionales

Alejandro Ordóñez calificó la crisis fiscal como una coyuntura urgente e inédita en la historia de Colombia. (Camila Díaz/Colprensa)
Alejandro Ordóñez, designado ministro del Interior, defendió la postura del Gobierno frente a la denominada batalla cultural y sus alcances en Colombia (Camila Díaz/Colprensa)
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La defensa de los valores tradicionales y el papel de las familias en las discusiones sociales hacen parte de la denominada batalla cultural que impulsa el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Alejandro Ordóñez, recientemente designado como ministro del Interior, explicó los fundamentos de esta postura en entrevista con Semana y defendió que estos planteamientos tengan espacio en la discusión pública.

El funcionario aseguró que no se trata de un debate exclusivo de Colombia ni de una iniciativa creada por el nuevo mandatario. Según explicó, existen discusiones similares en Estados Unidos y Europa, donde distintos sectores cuestionan transformaciones culturales y políticas que consideran contrarias a sus convicciones.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Abelardo de la Espriella anunció una confrontación contra el wokismo y aseguró que busca recuperar los principios y valores fundacionales del país (Cristian Bayona/Colprensa)

Los argumentos detrás de la batalla cultural

Ordóñez sostuvo que las sociedades se han construido sobre principios morales, jurídicos y políticos que, desde su perspectiva, están siendo cuestionados por determinadas corrientes ideológicas.

“La batalla, es decir, hay todos unos principios y unos valores sobre los cuales se ha construido nuestra cultura, temas de carácter moral, de carácter jurídico, de carácter político. Entonces, hay un proceso de adoctrinamiento tendiente a disolver esos valores y esos principios. Entonces, universalmente, hay una reacción de muchos sectores sociales que consideran que hay a veces decisiones, a veces políticas internacionales, sobre todo, que pretenden disolver esos valores y esos principios, incluso hacerlos casi imposibles de profesar y de creer y de construir proyectos de vida fundados en ellos”.

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El designado ministro mencionó especialmente las discusiones relacionadas con la vida, la familia y las concepciones antropológicas arraigadas en distintas culturas. También cuestionó que algunas políticas públicas respondan a agendas internacionales que, según su interpretación, ponen en riesgo esas convicciones.

El ministro Alejandro Ordóñez aseguró que es intolerante criticar a Abelardo de la Espriella por decir "Viva Cristo Rey" (Luisa González/Reuters - @A_OrdonezM/X)
El designado ministro sostuvo que las familias deben tener voz en la discusión pública sobre la defensa de la vida y los valores tradicionales (Luisa González/Reuters - @A_OrdonezM/X)

“Muchas veces se elaboran políticas públicas en desarrollo de esas agendas, de esas agendas que trascienden las fronteras. Entonces, ha generado la reacción que todos conocemos y que se ha denominado como batallas culturales, donde se ponen en riesgo principios y valores fundantes de nuestras convicciones de carácter social, de carácter político, de carácter moral, de carácter religioso”.

Además, insistió en que estas tensiones tienen alcance internacional y no comenzaron con la llegada de De la Espriella al poder. “Entonces, eso es un carácter universal. Eso no es novedoso. Eso no lo creó el presidente Abelardo de la Espriella. Si usted ve en Estados Unidos, si usted ve en Europa, si usted lo observa en países de diferente naturaleza, ahí está presentando esa discusión social que se da en el seno de la sociedad, en el seno de las familias”.

El llamado a las familias

Ordóñez también destacó el papel de los padres de familia y la influencia de las redes sociales en estas discusiones. A su juicio, existe preocupación por el futuro de los hijos y por los cambios culturales que algunos sectores consideran contrarios a sus principios.

“Y ahora con el ingrediente de las redes sociales, pues aún más. Entonces, eso es lo que el presidente enamoró, dirigido sobre todo a los padres de familias que ven con preocupación el futuro de sus hijos. Ven cómo esto, cada vez más unas erradas concepciones ponen en riesgo todos estos valores que estamos hablando. Entonces, se dicen no más. Vamos a reaccionar”.

Por esa razón, defendió que estos grupos se organicen y tengan representación en la vida pública. “Vamos a aglutinarnos. Vamos a convocar a la manada para lograr que estos temas tengan voz en la vida pública. Una voz en defensa de la vida, que tengamos voz en defensa de los valores tradicionales, que tengan voz, tener voz, como lo hizo el presidente en la campaña.

Abelardo de la Espriella y Jose Manuel Restrepo se pronunciaron el 25 de marzo sobre la defensa de la vida en publicaciones difundidas en X- crédito Abelardo de la Espriella/VisualesIA
Abelardo de la Espriella y Jose Manuel Restrepo se pronunciaron sobre la defensa de la vida en publicaciones difundidas en X- crédito Abelardo de la Espriella/VisualesIA

“¿Por qué se escandalizan por eso? Casi que sería como ilegítimo, como indefinido, que sectores sociales preocupados por todo eso, que familias, que padres de familias preocupadas por todo eso, dijeran tenemos que defender estos valores que construyeron nuestra nacionalidad. ¿Por qué se escandalizan?”.

Las declaraciones coinciden con los mensajes que De la Espriella ha presentado en sus intervenciones presidenciales, en las que anunció una confrontación contra el wokismo, corriente a la que atribuye cambios en los fundamentos morales, culturales y sociales de Occidente. “Vamos a cometer una lucha abierta, decidida y patriótica contra el wokismo, que no es más que una corriente ideológica que apunta a transformar los fundamentos morales, culturales y sociales en Occidente, pervirtiendo los valores, la tradición familiar, la identidad nacional”.

El mandatario ha resumido su postura con la siguiente frase: “La batalla cultural es devolverle a Colombia la confianza en sus principios y valores fundacionales.”

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