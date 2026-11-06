Santiago Peña fue detenido en su domicilio tras ser destituido por el escándalo del Ueno Bank

Santiago Peña.EFE/ Presidencia de Paraguay

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El Ministerio Público de Paraguay ordenó la detención inmediata del destituido presidente Santiago Peña Palacios, en el marco de la investigación por presunta lesión de confianza y otros hechos punibles vinculados al escándalo financiero de Ueno Bank.

Peña quedó detenido en su domicilio.

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La medida quedó formalizada en la Causa N.° 92/2026, caratulada “Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros”. La orden fue remitida de manera directa a la Comandancia de la Policía Nacional, con carácter de cumplimiento obligatorio, para proceder a la captura del exmandatario.

La disposición fue dictada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster, junto con la agente de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos, Ruth Karina Benítez.

El equipo fiscal trabaja sobre la causa que investiga irregularidades en Ueno Bank, la entidad financiera en el centro del escándalo que motivó la apertura del expediente contra Peña. La detención del expresidente de la República por el caso Ueno Bank fue dispuesta tras determinarse indicios de lesión de confianza y otros hechos punibles, según la orden emitida por el Ministerio Público, que instruyó a la Policía Nacional su cumplimiento inmediato y la captura del exmandatario.

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El equipo fiscal remitió la orden directamente a la fuerza policial para garantizar su ejecución, en un procedimiento que alcanza a quien ejerció como titular del Poder Ejecutivo.

El patrimonio declarado y los vínculos con Ueno Holding

En 2023, Peña declaró ser accionista de Ueno Holding por un valor de G. 6.144 millones, acciones que luego fueron vendidas en abril de 2025. También declaró un certificado de depósito a plazo (CDA) de G. 2.400 millones en Ueno y un bono de la empresa Itti.

La investigación también apunta a los vínculos familiares del exmandatario con la estructura societaria de Ueno. Su hermano figura como socio de U Holding SARL, sociedad a través de la cual ese grupo empresarial controlaría Ueno, según consta en el expediente fiscal.

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