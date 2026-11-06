Crisis en Paraguay: el presidente Santiago Peña comparecerá este viernes ante el Congreso por el juicio político en su contra

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, será sometido a un juicio político este viernes en el Congreso, con el apoyo de su propio partido, tras el cierre del Ueno Bank, entidad en la que casi tres millones de ahorristas tienen sus fondos congelados, y su fallida renuncia a la Presidencia. El mandatario confirmó que se presentará ante las instituciones correspondientes para ejercer su derecho a la defensa, ante las versiones sobre una posible salida del país.
“Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad”, escribió Peña en su cuenta de X. En el mismo mensaje, aclaró: “Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa”. Además, se comprometió a entregar la información que le requieran las instituciones competentes para esclarecer los hechos y establecer eventuales responsabilidades. “La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, expresó.
En paralelo, a última hora del jueves, la Presidencia de Paraguay aceptó la renuncia de Enrique Riera como ministro del Interior y designó en su reemplazo, con carácter interino, al actual viceministro de Seguridad Interna, Carlos Humberto Benítez González.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
En pocas líneas:
Últimas actualizaciones
Perú expresó su preocupación por la crisis política en Paraguay y pidió respetar la institucionalidad democrática
El Gobierno de Perú aseguró el jueves que sigue “con atención” la crisis política en Paraguay y pidió que se preserve la paz social y el respeto a la institucionalidad democrática, tras el conflicto desatado por la intervención de Ueno Bank y el proceso de juicio político contra el presidente Santiago Peña.
En un breve mensaje publicado en la red social X, la Presidencia peruana expresó su deseo de que “el actual proceso político se desarrolle conforme a su ordenamiento constitucional, en un clima de paz social y legitimidad y con pleno respeto a la institucionalidad democrática”.
Manifestantes atacaron una sucursal de Ueno Bank durante las protestas contra Santiago Peña en Paraguay
Los manifestantes atacaron con piedras y huevos una sucursal de Ueno Bank, ubicada en la intersección de las calles Nuestra Señora de la Asunción y Palma, en el microcentro de Asunción, en medio de las protestas contra el presidente Santiago Peña. Los incidentes se produjeron luego de que la Policía Nacional comenzara a dispersar a la multitud.
Según los datos preliminares, varias personas fueron detenidas. Los manifestantes rompieron los vidrios del establecimiento y también arrojaron bombas contra los agentes policiales. Las protestas comenzaron durante la tarde del jueves en las inmediaciones del Congreso Nacional, donde los ciudadanos reclamaron que avance el juicio político contra el mandatario paraguayo.
La senadora Esperanza Martínez calificó de “telenovela” la crisis política de Paraguay y denunció un intento de impunidad para Peña
La senadora opositora Esperanza Martínez, del partido Participación Ciudadana, acusó al oficialismo paraguayo de buscar garantizar la impunidad del presidente Santiago Peña mediante las maniobras en torno a su renuncia y el juicio político. Durante la sesión del Congreso en la que ambas cámaras debían resolver si aceptaban la dimisión del mandatario, calificó el proceso de “telenovela” y advirtió que la aprobación de la renuncia podría blindarlo frente a la Justicia.
La parlamentaria responsabilizó a Peña por la crisis de Ueno Bank y sostuvo que la presunta estafa afectó a millones de paraguayos, incluso a quienes no tenían cuentas en la entidad. También repasó las distintas etapas de la disputa política: la aprobación del juicio político en Diputados, la posterior aparición de la renuncia presidencial y la incertidumbre sobre el desenlace de la sesión. “La tercera parte de la telenovela es qué pasará después de esta sesión”, señaló. Además, afirmó que, mientras Peña permanezca en el cargo, no podrá salir del país sin autorización del Congreso y reclamó que la Fiscalía continúe las investigaciones para que los afectados recuperen su dinero.
En ese contexto, Martínez alertó sobre el riesgo de que el mandatario abandone Paraguay si el Congreso acepta su renuncia. “Si se acepta la renuncia va a salir de acá como senador vitalicio y nadie le va a poder tocar y va a poder agarrar el primer avión y hacer lo que hizo Flávio Bolsonaro”, advirtió. La senadora consideró que la dimisión le garantizaría protección frente a posibles acciones judiciales y reclamó que Peña permanezca en el cargo para afrontar el juicio político, ejercer su defensa y, una vez concluido el proceso, responder ante la Justicia.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Crisis en Paraguay: renunció el ministro del Interior, Enrique Riera, tras el escándalo de Ueno Bank y el juicio político a Peña
La renuncia quedó formalizada mediante el Decreto 7199, por el cual el Poder Ejecutivo aceptó su dimisión y designó como ministro del Interior interino al actual viceministro de Seguridad Interna, Carlos Humberto Benítez González
La presidencia de Paraguay aceptó el jueves por la noche la renuncia de Enrique Riera como ministro del Interior y designó en su reemplazo, con carácter interino, al actual viceministro de Seguridad Interna, Carlos Humberto Benítez González, en medio de la crisis política desatada por el escándalo de Ueno Bank y el inicio del juicio político contra el mandatario.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Crisis en Paraguay: el Banco Central comenzó a devolver los depósitos de los clientes de Ueno Bank tras su intervención por insolvencia
En un comunicado, el BCP informó que los pagos corresponden a un primer grupo de ahorristas y alcanzan un máximo de 10 millones de guaraníes (unos 1.565 dólares), según el tipo de cambio del organismo
El Banco Central de Paraguay (BCP) comenzó este jueves por la noche a pagar las garantías de depósitos a los ahorristas de Ueno Bank, la entidad financiera intervenida el martes por insolvencia. En esta primera etapa, los desembolsos alcanzan un máximo de 10 millones de guaraníes (unos 1.565 dólares) y están destinados a los clientes que cumplan con las condiciones establecidas por la autoridad monetaria.