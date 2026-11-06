Cobertura en vivo
EN VIVO
América Latina

Crisis en Paraguay: el presidente Santiago Peña comparecerá este viernes ante el Congreso por el juicio político en su contra

En medio del escándalo por el caso Ueno Bank, el mandatario paraguayo aseguró que permanecerá en el país y que se presentará ante los legisladores para ejercer su defensa

El presidente Santiago Peña comparecerá este viernes ante el Congreso por el juicio político en su contra (REUTERS)
El presidente Santiago Peña comparecerá este viernes ante el Congreso por el juicio político en su contra (REUTERS)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, será sometido a un juicio político este viernes en el Congreso, con el apoyo de su propio partido, tras el cierre del Ueno Bank, entidad en la que casi tres millones de ahorristas tienen sus fondos congelados, y su fallida renuncia a la Presidencia. El mandatario confirmó que se presentará ante las instituciones correspondientes para ejercer su derecho a la defensa, ante las versiones sobre una posible salida del país.

“Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad”, escribió Peña en su cuenta de X. En el mismo mensaje, aclaró: “Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa”. Además, se comprometió a entregar la información que le requieran las instituciones competentes para esclarecer los hechos y establecer eventuales responsabilidades. “La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, expresó.

En paralelo, a última hora del jueves, la Presidencia de Paraguay aceptó la renuncia de Enrique Riera como ministro del Interior y designó en su reemplazo, con carácter interino, al actual viceministro de Seguridad Interna, Carlos Humberto Benítez González.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

Guardar
Pinned icon

En pocas líneas:

Últimas actualizaciones

EN VIVO
07:00 hsHoy

Perú expresó su preocupación por la crisis política en Paraguay y pidió respetar la institucionalidad democrática

El Gobierno de Perú aseguró el jueves que sigue “con atención” la crisis política en Paraguay y pidió que se preserve la paz social y el respeto a la institucionalidad democrática, tras el conflicto desatado por la intervención de Ueno Bank y el proceso de juicio político contra el presidente Santiago Peña.

En un breve mensaje publicado en la red social X, la Presidencia peruana expresó su deseo de que “el actual proceso político se desarrolle conforme a su ordenamiento constitucional, en un clima de paz social y legitimidad y con pleno respeto a la institucionalidad democrática”.

06:01 hsHoy

Manifestantes atacaron una sucursal de Ueno Bank durante las protestas contra Santiago Peña en Paraguay

Manifestantes atacaron una sucursal de Ueno Bank durante las protestas contra Santiago Peña en Paraguay
Manifestantes atacaron una sucursal de Ueno Bank durante las protestas contra Santiago Peña en Paraguay

Los manifestantes atacaron con piedras y huevos una sucursal de Ueno Bank, ubicada en la intersección de las calles Nuestra Señora de la Asunción y Palma, en el microcentro de Asunción, en medio de las protestas contra el presidente Santiago Peña. Los incidentes se produjeron luego de que la Policía Nacional comenzara a dispersar a la multitud.

Según los datos preliminares, varias personas fueron detenidas. Los manifestantes rompieron los vidrios del establecimiento y también arrojaron bombas contra los agentes policiales. Las protestas comenzaron durante la tarde del jueves en las inmediaciones del Congreso Nacional, donde los ciudadanos reclamaron que avance el juicio político contra el mandatario paraguayo.

05:09 hsHoy

La senadora Esperanza Martínez calificó de “telenovela” la crisis política de Paraguay y denunció un intento de impunidad para Peña

Fotografía cedida por el Senador de Paraguay que muestra a la senadora Esperanza Martínez hablando durante una rueda de prensa, en Asunción (Paraguay).EFE/ Senado de Paraguay
Fotografía cedida por el Senador de Paraguay que muestra a la senadora Esperanza Martínez hablando durante una rueda de prensa, en Asunción (Paraguay).EFE/ Senado de Paraguay

La senadora opositora Esperanza Martínez, del partido Participación Ciudadana, acusó al oficialismo paraguayo de buscar garantizar la impunidad del presidente Santiago Peña mediante las maniobras en torno a su renuncia y el juicio político. Durante la sesión del Congreso en la que ambas cámaras debían resolver si aceptaban la dimisión del mandatario, calificó el proceso de “telenovela” y advirtió que la aprobación de la renuncia podría blindarlo frente a la Justicia.

La parlamentaria responsabilizó a Peña por la crisis de Ueno Bank y sostuvo que la presunta estafa afectó a millones de paraguayos, incluso a quienes no tenían cuentas en la entidad. También repasó las distintas etapas de la disputa política: la aprobación del juicio político en Diputados, la posterior aparición de la renuncia presidencial y la incertidumbre sobre el desenlace de la sesión. “La tercera parte de la telenovela es qué pasará después de esta sesión”, señaló. Además, afirmó que, mientras Peña permanezca en el cargo, no podrá salir del país sin autorización del Congreso y reclamó que la Fiscalía continúe las investigaciones para que los afectados recuperen su dinero.

En ese contexto, Martínez alertó sobre el riesgo de que el mandatario abandone Paraguay si el Congreso acepta su renuncia. “Si se acepta la renuncia va a salir de acá como senador vitalicio y nadie le va a poder tocar y va a poder agarrar el primer avión y hacer lo que hizo Flávio Bolsonaro”, advirtió. La senadora consideró que la dimisión le garantizaría protección frente a posibles acciones judiciales y reclamó que Peña permanezca en el cargo para afrontar el juicio político, ejercer su defensa y, una vez concluido el proceso, responder ante la Justicia.

04:11 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Crisis en Paraguay: renunció el ministro del Interior, Enrique Riera, tras el escándalo de Ueno Bank y el juicio político a Peña

La renuncia quedó formalizada mediante el Decreto 7199, por el cual el Poder Ejecutivo aceptó su dimisión y designó como ministro del Interior interino al actual viceministro de Seguridad Interna, Carlos Humberto Benítez González

Renunció el ministro del Interior, Enrique Riera (REUTERS)
Renunció el ministro del Interior, Enrique Riera (REUTERS)

La presidencia de Paraguay aceptó el jueves por la noche la renuncia de Enrique Riera como ministro del Interior y designó en su reemplazo, con carácter interino, al actual viceministro de Seguridad Interna, Carlos Humberto Benítez González, en medio de la crisis política desatada por el escándalo de Ueno Bank y el inicio del juicio político contra el mandatario.

Leer la nota completa
03:17 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Crisis en Paraguay: el Banco Central comenzó a devolver los depósitos de los clientes de Ueno Bank tras su intervención por insolvencia

En un comunicado, el BCP informó que los pagos corresponden a un primer grupo de ahorristas y alcanzan un máximo de 10 millones de guaraníes (unos 1.565 dólares), según el tipo de cambio del organismo

El Banco Central de Paraguay comenzó a devolver los depósitos de los clientes de Ueno bank, intervenido por insolvencia (EFE)
El Banco Central de Paraguay comenzó a devolver los depósitos de los clientes de Ueno bank, intervenido por insolvencia (EFE)

El Banco Central de Paraguay (BCP) comenzó este jueves por la noche a pagar las garantías de depósitos a los ahorristas de Ueno Bank, la entidad financiera intervenida el martes por insolvencia. En esta primera etapa, los desembolsos alcanzan un máximo de 10 millones de guaraníes (unos 1.565 dólares) y están destinados a los clientes que cumplan con las condiciones establecidas por la autoridad monetaria.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Crisis política en ParaguaySantiago PeñaUeno BankCongreso de ParaguayParaguayÚltimas noticias América

Últimas noticias

El papa León XIV vuela hacia Uruguay para iniciar una gira histórica que incluirá Argentina y Perú

El Sumo Pontífice despegó desde Roma para protagonizar un viaje pastoral por América Latina. Ratificará su compromiso con los pobres, rendirá homenaje a Francisco y fijará posición sobre los límites morales en la inteligencia artificial

El papa León XIV vuela hacia Uruguay para iniciar una gira histórica que incluirá Argentina y Perú

Lula da Silva pidió a sus ministros analizar medidas para mejorar la situación de las cuentas públicas de Brasil

El mandatario mantuvo una reunión en el palacio de Alvorada con funcionarios del área económica, asesores y economistas vinculados al Partido de los Trabajadores (PT). Los mercados aguardan señales más claras de disciplina fiscal por parte del Gobierno brasileño

Lula da Silva pidió a sus ministros analizar medidas para mejorar la situación de las cuentas públicas de Brasil

Haitianos consultados en República Dominicana apoyan presencia militar salvadoreña, pero pidieron evitar víctimas civiles durante operativos

Residentes haitianos consultados en la frontera dominicana respaldaron la misión de El Salvador y reclamaron acciones precisas para evitar víctimas inocentes

Haitianos consultados en República Dominicana apoyan presencia militar salvadoreña, pero pidieron evitar víctimas civiles durante operativos

Rodrigo Chaves condiciona inversión de USD 13 millones en comunidad de Costa Rica a cambio de que permitan construir un relleno sanitario

El exmandatario y actual ministro de la Presidencia y Hacienda ofreció carreteras, puentes, un colegio técnico y centros de atención social a los vecinos de Turrúcares, Alajuela, si la municipalidad retira las acciones judiciales contra el proyecto de la empresa EBI.

Rodrigo Chaves condiciona inversión de USD 13 millones en comunidad de Costa Rica a cambio de que permitan construir un relleno sanitario

Renuncia viceministra de Hospitales de Guatemala tras un escándalo de nepotismo

La contratación del hijo de una alta funcionaria de Salud sin concurso y con credenciales insuficientes revela una brecha entre los principios que el ejecutivo proclama y las decisiones que toma en la administración pública

Renuncia viceministra de Hospitales de Guatemala tras un escándalo de nepotismo

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Argentina que recibe al Papa: nuevas tensiones entre Milei y Bullrich, el faltazo de Macri y la pausa obligada del Congreso

La Argentina que recibe al Papa: nuevas tensiones entre Milei y Bullrich, el faltazo de Macri y la pausa obligada del Congreso

Los mercados se dan cuenta de que odian la ola azul de Estados Unidos

El Ministerio de Economía pasó a disponibilidad a más de diez empleados de planta permanente

“Soy el villano, no sé por qué”: Martín Liberman habló de las consecuencias de sus opiniones y del distanciamiento de quienes consideraba sus amigos

El talento senior en el éxito del Invap: cuando la capacidad de los mayores es aprovechada por las empresas

INFOBAE AMÉRICA

La temporada de premios con más películas ‘gay’ de la historia que podría romper una maldición histórica en los Oscar: de ‘La bola negra’ a ‘Club Kid’

La temporada de premios con más películas ‘gay’ de la historia que podría romper una maldición histórica en los Oscar: de ‘La bola negra’ a ‘Club Kid’

Trump atribuyó la caída de Wall Street a la victoria demócrata en las elecciones de EEUU

El régimen iraní condenó a muerte a un activista por publicaciones en redes sociales

El papa León XIV vuela hacia Uruguay para iniciar una gira histórica que incluirá Argentina y Perú

La costarricense Rebeca Grynspan sigue sumando apoyos para liderar la ONU y amplía su ventaja en un nuevo sondeo

DEPORTES

Las pistas que indican quién será el heredero de la 10 de Lionel Messi en la selección argentina

Las pistas que indican quién será el heredero de la 10 de Lionel Messi en la selección argentina

Roy Makaay, a fondo: de su relación con Demichelis a la historia secreta de Scaloni para convencer a una figura de la Selección

Giro inesperado en el futuro de Mauro Icardi tras el portazo del Inter: otro gigante europeo lo tiene en carpeta

Video: el apasionado beso que selló la despedida de un conocido árbitro en el fútbol argentino

Tras las polémicas en el Superclásico, Nicolás Ramírez fue designado para dirigir la final por el ascenso a Primera