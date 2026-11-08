Papa León XIV en Argentina, en vivo: agenda, misas, cortes de calle y las últimas noticias de hoy, domingo 8 de noviembre

El papa León XIV llegará este domingo a la Argentina en el marco de su primera gira por América del Sur. Está previsto que aterrice a las 16:30 en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery, procedente de Montevideo, para iniciar una visita de cuatro días que incluirá actividades en Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.
El presidente Javier Milei lo recibirá al pie del avión antes de la agenda oficial, que contempla una ofrenda floral ante el monumento al general José de San Martín, una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. La llegada marca la primera visita de un pontífice al país en 39 años.
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09:49 Hs / Hoy
La agenda y el itinerario del papa León XIV en su visita a la Argentina del 8 al 11 de noviembre
El pontífice arribará desde Uruguay, se reunirá con Javier Milei y recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján antes de seguir hacia Perú
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09:40 Hs / Hoy
Con sol y temperaturas primaverales: así estará el clima en Buenos Aires durante la llegada del papa León XIV
A casi 40 años de la última vez que un papa visitó la Argentina, este domingo el Sumo Pontífice aterrizará a las 16:30 horas. Tal como indica el cronograma papal, permanecerá en el país hasta el miércoles 11
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León XIV viaja a la Argentina para proponer una agenda de inclusión social que enfrente la pobreza y el desempleo
El Papa concluye su visita a Uruguay y vuela hacia Aeroparque, adonde será recibido al pie del avión por Javier Milei. “No podemos acallar nuestra conciencia cuando constatamos que una madre no tiene los medios para alimentar a sus hijos”, aseguró León XIV en Montevideo
(Desde Montevideo, Uruguay) León XIV llega a la Argentina con un discurso pastoral que desnuda las asimetrías económicas en el siglo XXI y propone la construcción de puentes para enfrentar la pobreza, el desempleo y la ausencia de educación.
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El día después de la visita papal: los próximos movimientos de Milei, las señales del mercado y la “manta corta” que preocupa al Gabinete
La tensión interna crece tras reuniones reservadas, cuestionamientos de aliados y gestos contrapuestos alrededor la senadora, mientras el entorno presidencial busca despejar un escenario todavía incierto hacia noviembre próximo
El papa León XIV transmitirá consignas que, en algunos casos, podrán resultar incómodas para la Casa Rosada. Los funcionarios lo saben y lo asumen como una suerte de costo a pagar. ¿Cuánto de eso podrá trasladarse en términos negativos a la figura de Javier Milei? Difícil saberlo. En el Gabinete se dividen las opiniones: están quienes creen que la liturgia y la algarabía que producirá su viaje taparán los análisis de los sectores más politizados. Otros observan que podría haber, de alguna manera u otra, una incidencia en términos culturales.
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La agenda del papa León XIV en CABA hoy, 8 de noviembre
El Sumo Pontifice aterrizará esta tarde en Aeroparque y tendrá sus primeros compromisos con autoridades nacionales antes de comenzar su agenda pastoral
Después de 39 años sin la visita de un pontífice, el papa León XIV llegará este domingo a la Argentina para desarrollar una agenda de cuatro días con misas abiertas al público, encuentros institucionales y actividades pastorales en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Su paso por el país formará parte de una gira sudamericana con escalas en Uruguay y Perú.
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El director del coro de la misa de León XIV en Córdoba: “La idea es que seamos cientos de miles de personas cantando para el Papa”
Un coro compuesto por 60 niños y 45 adultos, más una orquesta con 34 integrantes, esperan cantarle al Papa León en la gran misa que se celebrará en FADEA, Córdoba. Serán dirigidos por Santiago Ruiz director de coros y orquesta, y docente de la Universidad Nacional de Córdoba
La música ocupa un lugar central en la vida de Santiago Ruiz desde su infancia. Cantante, instrumentista, compositor y director, construyó una trayectoria ligada a los coros juveniles, la formación académica y las celebraciones masivas. Ahora tendrá a su cargo la dirección del ensamble que acompañará la misa que el Papa presidirá en la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), en Córdoba.
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En 2023, Francisco organizó su sucesión: “Puso a Prevost en el lugar idóneo por si soplaba el Espíritu Santo en esa dirección…”
Bergoglio fue elegido Papa a una edad avanzada. Pero la previsión de un papado breve no se cumplió. El pontífice argentino tuvo tiempo de preparar la continuidad y, cuando sintió cercano el final, llamó a su lado al futuro León XIV. Lo cuenta su biógrafo Austen Ivereigh
Antes de escribir la biografía de Jorge Bergoglio, que llamó El gran Reformador, Austen Ivereigh ya era un experto en la historia de la Iglesia argentina. “Mi tesis de doctorado [en Oxford], que terminé en el 92, fue sobre catolicismo y política en la Argentina”.
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Las ideas del papa León XIV sobre educación: qué propone frente a la IA, la desigualdad y la crisis de salud mental
Fomentar la vida interior, formar en el uso crítico de las tecnologías digitales y educar para la paz son tres prioridades que promueve el Papa, que fue profesor de Matemática en su juventud. El uso de la inteligencia artificial y el cuidado de los vínculos escolares están entre sus principales preocupaciones
“Somos un deseo, no un algoritmo”. Con esa frase, pronunciada ante profesores y estudiantes de la Universidad La Sapienza de Roma, el papa León XIV sintetizó una de sus principales convicciones sobre la educación: las personas no pueden reducirse a sus “resultados”, sus capacidades productivas ni –mucho menos– a los datos que extraen y procesan las plataformas. Antes de convertirse en pontífice, Robert Prevost había sido profesor de Matemática y Física en escuelas secundarias de Chicago, Estados Unidos. Fue entre fines de los setenta y comienzos de los ochenta –tenía menos de 30 años–, mientras cursaba sus estudios de Teología y se preparaba para ser ordenado sacerdote.
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“Tengo muchas ganas de volver a la pista”: el deporte que apasiona al papa León XIV y el debate alrededor de qué club es hincha
El Sumo Pontífice llega a la Argentina como parte de una gira histórica
Robert Francis Prevost, el papa León XIV, pisará suelo argentino en lo que será el comienzo de una visita histórica. Lo que muchos no saben del pontífice nacido en Chicago, Estados Unidos, es que tiene una afición sostenida por el deporte desde la infancia.
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La historia del Monumento a los Españoles: su verdadero nombre, lo que se demoró en levantarlo y el recuerdo de dos Pontífices
Fue un regalo de la colectividad de ese país, tardaron casi veinte años en hacerlo e inaugurarlo. Fue escenario de celebraciones, misas y celebraciones multitudinarias. Ahora espera la visita de León XIV
En 1910, año del Centenario, se tiró la casa por la ventana para conmemorar los cien años de la Revolución de Mayo. Desfiles, exposiciones, tedeums, visitantes ilustres y un gobierno que hacía equilibrio entre mostrar un país que florecía gracias al modelo agroexportador y una situación social en creciente ebullición, al punto tal que había obligado a decretar el estado de sitio.
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Los hitos que marcaron la historia del penal de Devoto, la última cárcel federal de la Ciudad de Buenos Aires que visitará el Papa
El predio será uno de los últimos lugares que recorrerá León XIV durante su viaje a Argentina. El Devotazo, la masacre del Pabellón Séptimo y otros hechos que marcaron
Ubicada en la calle Bermúdez 2651 desde 1927, el penal de Villa Devoto, la última cárcel federal situada dentro de la Ciudad de Buenos Aires, fue escenario de algunos de los acontecimientos más relevantes y trágicos de la historia argentina. Y a semanas de su cierre definitivo, sumará uno más a su extensa línea de tiempo: el papa León XIV visitará el predio este miércoles 11 de noviembre en el marco de su viaje por el país.
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El camino que condujo a “Bobby Prevo” a ser León XIV: de jugar a dar misa con golosinas a fascinarse con el Concilio Vaticano II
El Sumo Pontífice, que este domingo llega a la Argentina, se crió en una familia de gran participación en la parroquia a la que pertenecían. Los reclutadores eclesiásticos vieron su brillantez y fueron por él
Todas las tardecitas eran iguales en la casa de la familia Prevost, en las afueras de Chicago. Cenaban temprano y Louis y Mildred, el matrimonio que encabezaba la familia, apagaban la radio y el único televisor a color que tenían. Vivían en Dolton, un barrio obrero, y en vez de compartir el último rato del día viendo algún programa de entretenimientos, como hacía casi toda la clase trabajadora de Estados Unidos, se sentaban en el living de su casa y rezaban el rosario.