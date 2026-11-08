Nicaragua

La desaparición del nicaragüense Dodani Estrada: 82 días sin respuestas para su familia

La familia del atleta continúa a la espera de información sobre el joven atleta nicaragüense, desaparecido tras ser interceptado por hombres armados durante un viaje en taxi en Costa Rica.

El Organismo de Investigación Judicial investiga como secuestro la desaparición del atleta nicaragüense Dodani Estrada en Costa Rica. (Foto cortesía redes sociales)
El Organismo de Investigación Judicial investiga como secuestro la desaparición del atleta nicaragüense Dodani Estrada en Costa Rica. (Foto cortesía redes sociales)
Guardar

El caso de Dodani Estrada continúa sin respuestas para su familia y para las autoridades de Costa Rica. El joven atleta nicaragüense desapareció el 21 de agosto de 2026 tras ser interceptado por hombres armados durante un viaje en taxi, y desde entonces no se conoce su paradero.

A 82 días del hecho, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga la desaparición de Dodani Estrada como un posible secuestro.

PUBLICIDAD

Los secuestradores pidieron USD 10,000 para liberarlo con vida, pero las comunicaciones se detuvieron al día siguiente de su desaparición. La última llamada ocurrió el 22 de agosto y, desde ese momento, sus allegados no volvieron a saber de los captores ni de Dodani.

Un viaje en taxi terminó con la desaparición de Dodani Estrada

Dodani Estrada Ríos viajaba desde Santa María de Dota hacia Sarapiquí cuando el taxi en el que se movilizaba fue detenido en Horquetas. El trayecto tenía como destino una zona situada a unos 131 kilómetros al norte de su localidad de residencia.

Hombres armados obligaron a descender al joven y al conductor. Horas después, el taxista recuperó la libertad, pero Dodani permaneció retenido.

La investigación inicialmente contempló la posibilidad de que el conductor estuviera involucrado. El OIJ descartó esa hipótesis y lo considera una víctima colateral, debido a que solo habría prestado el servicio de transporte.

PUBLICIDAD

Cristina Estrada, hermana del deportista, indicó que los investigadores continuaron en contacto con el taxista para intentar reconstruir el recorrido y obtener información. Según la versión que él entregó, ambos iban a recoger a una mujer que nunca apareció.

El viaje siguió hacia Sarapiquí. Poco después, el vehículo fue interceptado y comenzó la desaparición del atleta.

Hombres armados interceptaron el vehículo en Horquetas y liberaron al taxista, a quien las autoridades consideran una víctima colateral. (Foto: redes sociales)
Hombres armados interceptaron el vehículo en Horquetas y liberaron al taxista, a quien las autoridades consideran una víctima colateral. (Foto: redes sociales)

Cuatro llamadas por un rescate que no llegó a concretarse

Tras el secuestro, la familia recibió cuatro llamadas telefónicas. En esas comunicaciones, los hombres que tenían a Dodani exigieron USD 10.000 como condición para dejarlo en libertad.

La familia trató de reunir el dinero. Cristina explicó a Diario La Prensa que comunicaron a los captores su intención de conseguir el monto, pero no volvieron a recibir llamadas.

“Les dijimos que íbamos a recoger el dinero, pero ya ellos no volvieron a llamar”, dijo Cristina a la publicación.

El silencio también alcanzó al cumpleaños número 22 de Dodani, el 29 de agosto. Para entonces, sus familiares todavía buscaban reunir el rescate solicitado, aunque ya no existía contacto con quienes lo retenían.

“Es como si la tierra se lo tragó. No hay nada de nada”, manifestó Cristina ante el diario.

El OIJ detuvo a tres sospechosos y realizó allanamientos

El OIJ incorporó a Dodani Estrada en sus registros de personas desaparecidas y analiza el caso como un posible secuestro. La oficina de prensa de la entidad señaló a la Revista DOMINGO que no podía dar detalles de una investigación en curso.

La institución indicó que no tenía actualizaciones sobre el caso. Para la familia, esa falta de información sostiene la incertidumbre que atraviesan desde agosto.

Los captores exigieron un rescate de diez mil dólares durante cuatro llamadas telefónicas antes de interrumpir la comunicación. (Foto: redes sociales)
Los captores exigieron un rescate de diez mil dólares durante cuatro llamadas telefónicas antes de interrumpir la comunicación. (Foto: redes sociales)

Durante la pesquisa, las autoridades detuvieron a tres sospechosos cerca del área en la que desapareció el joven. También realizaron allanamientos en viviendas próximas, pero esas medidas no permitieron localizarlo.

“El OIJ no dice nada. Solo que no tiene nada nuevo, que están trabajando en el caso”, afirmó Cristina a Diario La Prensa.

La joven agregó que confía en que los investigadores mantengan el expediente abierto hasta determinar qué ocurrió. La familia espera recibir alguna información concreta sobre Dodani.

La ausencia afecta la salud de su madre y modifica la vida familiar

Martha Ríos, madre de Dodani, tiene 55 años y ha requerido atención médica en varias ocasiones a causa del estrés, de acuerdo con el testimonio de Cristina. Sus familiares intentan evitar que vea noticias relacionadas con secuestros.

“Ella llora todos los días. Ha estado muy estresada y se enferma”, contó Cristina a la publicación.

Las llamadas con los investigadores también afectan a Martha. La falta de novedades después de cada contacto con el OIJ profundiza la preocupación de la familia.

En la vivienda permanecen objetos que recuerdan al atleta: su habitación, la ropa, sus zapatillas verdes para entrenar y las medallas obtenidas en competencias. Para sus hermanos, esos elementos hacen presente su ausencia.

Cristina Estrada señaló que mantenía una relación especialmente cercana con Dodani. Ambos compartían los cafés de la mañana y la tarde, salidas a la playa y conversaciones sobre asuntos personales.

“Él y yo somos como una misma persona”, expresó la mujer al diario. También dijo que desde el secuestro ha atravesado momentos de depresión y estrés.

Un atleta formado en Costa Rica con participación en Nicaragua

Cristina Estrada sostiene la esperanza de encontrar con vida a su hermano ante la falta de avances en las pesquisas. (Foto: redes sociales)
Cristina Estrada sostiene la esperanza de encontrar con vida a su hermano ante la falta de avances en las pesquisas. (Foto: redes sociales)

La familia Estrada Ríos procede de Villanueva, en Chinandega, Nicaragua. Martha Ríos se trasladó a Costa Rica durante la década de 1990 en busca de oportunidades económicas y luego llevó al país a sus siete hijos.

Dodani creció en Santa María de Dota, una localidad de montaña y producción cafetera. A los ocho años comenzó a practicar senderismo y atletismo.

El joven inició su recorrido deportivo en las carreras de pista. Más adelante se especializó en trail running, una disciplina de carreras de montaña en la que logró buenos tiempos en distintas competencias.

Con el paso del tiempo, fue considerado uno de los prospectos de ese deporte en Costa Rica. También compitió en Nicaragua en eventos organizados por el Instituto de Turismo, sobre todo en Masaya y Granada.

Su familia y personas vinculadas al atletismo no le conocían vicios ni conductas problemáticas. César Luis Miravete, su entrenador, dijo a la Revista DOMINGO en agosto que nunca lo vio beber alcohol ni fumar.

Cristina considera extraño que Dodani no le hubiera explicado el motivo de su viaje hacia Sarapiquí. La familia no conoce las razones por las que habría sido elegido como objetivo del secuestro.

Mientras el expediente sigue abierto, sus parientes esperan una respuesta sobre su paradero. Cristina sostiene que conserva la esperanza de que su hermano esté con vida.

“Yo sí confío en que él está vivo”, afirmó.

Temas Relacionados

Costa RicaSecuestroPersonas desaparecidasNicaragua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El régimen de Nicaragua transfirió 110 propiedades confiscadas al Instituto de Seguridad Social, denuncia Chamorro

El opositor desnacionalizado señaló que las operaciones ocurrieron entre 2020 y abril de 2026 y advirtió que las incautaciones plantean dudas sobre los títulos, las garantías y los recursos judiciales efectivos

El régimen de Nicaragua transfirió 110 propiedades confiscadas al Instituto de Seguridad Social, denuncia Chamorro

Culto a la personalidad y apropiación de la historia: cómo Ortega y Murillo convirtieron a Nicaragua en escaparate de su poder

Bustos de veinte metros, retratos en fachadas estatales y más de doscientas estructuras metálicas iluminadas configuran un paisaje que los analistas vinculan a las estrategias clásicas de legitimación de los regímenes autoritarios

Culto a la personalidad y apropiación de la historia: cómo Ortega y Murillo convirtieron a Nicaragua en escaparate de su poder

El dirigente nicaragüense Félix Maradiaga agradece a España por la nacionalidad e informa que aún debe completar el trámite

El dirigente nicaragüense fue desnacionalizado por el régimen de Ortega en 2023. Su nueva condición jurídica llega después de que su asilo en Estados Unidos fuera aprobado y su documento de viaje venciera

El dirigente nicaragüense Félix Maradiaga agradece a España por la nacionalidad e informa que aún debe completar el trámite

Nicaragua bajo alerta por continuo temporal de lluvias debido a un disturbio en el Pacífico

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) y expertos locales mantienen bajo estrecho monitoreo un área de inestabilidad en el Pacífico con 40% de probabilidades de convertirse en ciclón frente a Centroamérica

Nicaragua bajo alerta por continuo temporal de lluvias debido a un disturbio en el Pacífico

“No pudimos sacar nada”: fundadora del Teatro Justo Rufino Garay cuenta cómo el régimen nicaragüense tomó la histórica sala

Lucero Millán denunció que la dictadura de Ortega y Murillo confiscó el edificio, sin orden judicial ni aviso previo, tras 46 años de actividad cultural

“No pudimos sacar nada”: fundadora del Teatro Justo Rufino Garay cuenta cómo el régimen nicaragüense tomó la histórica sala

TECNO

Los dueños de Elvis Presley y Eminem demandaron a Suno por copiar sus canciones y clonar sus voces con IA

Los dueños de Elvis Presley y Eminem demandaron a Suno por copiar sus canciones y clonar sus voces con IA

HONOR 600 Elite: un celular resistente para usar sin funda y en cualquier clima de Colombia

Qué juegos tenía el Nokia 1100 y cómo jugarlos en 2026

Ver Barcelona vs Atlético de Madrid en Fútbol Libre o Roja Directa expone contraseñas a ciberdelincuentes

Cómo encontrar un celular perdido que está en modo silencio

ENTRETENIMIENTO

The Weeknd rompió el récord de la gira más taquillera de un solista masculino tras recaudar más de USD 1.300 millones

The Weeknd rompió el récord de la gira más taquillera de un solista masculino tras recaudar más de USD 1.300 millones

Un hombre fue arrestado por dejar a su hija de 6 años sola en una fila de madrugada para comprar cartas Pokémon

Final explicado de "Un trabajo maldito", la serie coreana que lidera el Top 10 de Netflix

Así celebró Sally Field sus 80 años

Judi Dench y el insulto que recibió al inicio de su carrera: "Nunca harás una película por tu cara"

MUNDO

Los rebeldes hutíes atacaron el distrito financiero de Riad y alcanzaron una torre de la mayor petrolera de Arabia Saudita

Los rebeldes hutíes atacaron el distrito financiero de Riad y alcanzaron una torre de la mayor petrolera de Arabia Saudita

El partido de Mandela obtuvo sus peores resultados en elecciones municipales en Sudáfrica: “El pueblo ha hablado”

Al menos 7 muertos y 112 heridos tras el choque de dos trenes de pasajeros en Egipto

Un grado de diferencia puede determinar el sexo de los caimanes y poner en riesgo la supervivencia de su especie

Trump dijo que es “altamente improbable” que EEUU vuelva a atacar a Irán si avanzan las negociaciones nucleares