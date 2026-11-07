América

Ante 40.000 fieles en Paysandú, León XIV instó a construir puentes para evitar la pobreza, enfrentar la corrupción y defender la educación

Durante su primera misa en América Latina, el Papa reivindicó al mate como símbolo de diálogo social y reclamó que no se abandonen a los niños y los ancianos

León XIV celebró misa en Paysandú, Uruguay (REUTERS)
León XIV celebró misa en Paysandú, Uruguay (REUTERS)
Guardar

(Enviado a Paysandú, Uruguay) Fue un instante, un segundo: Léon XIV se aferró a la baranda del Papamóvil, sonrió con inmensa alegría, y avanzó hacia miles de fieles que ocupaban el parque París Londres de Paysandú, un pueblo rural ubicado a 400 kilómetros de Montevideo (Uruguay).

Con sscasa temperatura, nublado y con un viento que soplaba de a ratos, León XIV vestía un sobretodo blanco para enfrentar las inclemencias del tiempo. Encaramado sobre el Papamóvil, nunca dejo de sonreir mientras se dirigía al altar para pronunciar una misa que dejará huellas en el futuro mediato.

PUBLICIDAD

América Latina sufre pobreza, marginalidad y crisis económica, además de casos corrupción pública que conmocionan a su sociedad. El Papa conoce la lógica de poder en la región, y dictó una clase de 14 minutos que se puede leer en clave religiosa y laica.

Leon XIV se apoya en objetos para expresar su credo. Ayer en Montevideo hizo un discurso con referencias al Monumento de Artigas, hoy en Paysandú recurrió a los puentes, el mate y la palma.

León XIV en Paysandú, Uruguay
León XIV en Paysandú, Uruguay

Temas Relacionados

León XIVUruguayPaysnadúGira Papal

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La búsqueda en internet que abrió nuevas preguntas en el caso de una universitaria desaparecida en Nicaragua

La madre de Belén Karina Guerrero Fugón encontró consultas sobre denuncias por amenazas días antes de que la joven saliera de su casa en Managua con una maleta

La búsqueda en internet que abrió nuevas preguntas en el caso de una universitaria desaparecida en Nicaragua

Los espacios de cotrabajo crecen en La Habana ante los apagones y la falta de conexión doméstica

Las cafeterías, hoteles privados y emprendimientos ofrecen internet y respaldo energético a profesionales que requieren mantener empleos remotos durante interrupciones eléctricas de horas o días en distintos barrios de la capital cubana

Los espacios de cotrabajo crecen en La Habana ante los apagones y la falta de conexión doméstica

El 52% de las pymes centroamericanas frena su digitalización por las preocupaciones de ciberseguridad

Una encuesta regional detectó casos de phishing, estafas en transacciones y malware entre negocios de Guatemala, Costa Rica y Panamá, que reclaman más capacitación y herramientas preventivas

El 52% de las pymes centroamericanas frena su digitalización por las preocupaciones de ciberseguridad

El Museo de Arte Colonial en la ciudad de Antigua Guatemala recupera tres obras tras diez meses de resguardo en el Palacio Nacional

La cartera cultural trasladó el jueves dos lienzos atribuidos a Cristóbal de Villalpando y un relieve, luego de aplicar evaluaciones de conservación y medidas de seguridad antes del retorno al recinto

El Museo de Arte Colonial en la ciudad de Antigua Guatemala recupera tres obras tras diez meses de resguardo en el Palacio Nacional

“Bukele, el pueblo haitiano le estará agradecido”: el contundente respaldo ciudadano al ejército salvadoreño en Puerto Príncipe

Manifestantes despojados de sus hogares recorrieron las calles para implorar la intervención del ejército salvadoreño y exigir la erradicación total de las facciones delictivas que asolan el territorio insular

“Bukele, el pueblo haitiano le estará agradecido”: el contundente respaldo ciudadano al ejército salvadoreño en Puerto Príncipe

DEPORTES

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

Debutó en los 42 km a los 31 años y ganó el Maratón de Nueva York: cómo fue el entrenamiento de Andreas Almgren

Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central buscarán el título de la Tabla Anual: hora y todo lo que hay que saber

Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia jugarán el clásico en el cierre del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Inter Miami de Messi recibirá a Charlotte FC con la cabeza puesta en los playoffs de la MLS: hora, TV y formaciones

TELESHOW

El Pollo Vignolo recreó con Mario Pergolini el mito viral sobre su físico: “Decían que me faltaban tres dedos”

El Pollo Vignolo recreó con Mario Pergolini el mito viral sobre su físico: “Decían que me faltaban tres dedos”

La curiosa foto de la China Suárez y Martín Migueles en medio del escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi

Adriana Aguirre regresa al teatro con una obra a la gorra: “La gente me hizo millonaria, ¿qué me cuesta devolverle algo?”

Lola Berthet, del éxito de Los Roldán al presente con Franquicieros: “La gente quiere sentarse a ver una novela”

A solas con Cypress Hill: la colaboración con Trueno, la mítica aparición en Los Simpsons y su show en Argentina

INFOBAE AMÉRICA

La búsqueda en internet que abrió nuevas preguntas en el caso de una universitaria desaparecida en Nicaragua

La búsqueda en internet que abrió nuevas preguntas en el caso de una universitaria desaparecida en Nicaragua

Los espacios de cotrabajo crecen en La Habana ante los apagones y la falta de conexión doméstica

El 52% de las pymes centroamericanas frena su digitalización por las preocupaciones de ciberseguridad

El Museo de Arte Colonial en la ciudad de Antigua Guatemala recupera tres obras tras diez meses de resguardo en el Palacio Nacional

“Bukele, el pueblo haitiano le estará agradecido”: el contundente respaldo ciudadano al ejército salvadoreño en Puerto Príncipe