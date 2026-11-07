Ante 40.000 fieles en Paysandú, León XIV instó a construir puentes para evitar la pobreza, enfrentar la corrupción y defender la educación

León XIV celebró misa en Paysandú, Uruguay (REUTERS)

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(Enviado a Paysandú, Uruguay) Fue un instante, un segundo: Léon XIV se aferró a la baranda del Papamóvil, sonrió con inmensa alegría, y avanzó hacia miles de fieles que ocupaban el parque París Londres de Paysandú, un pueblo rural ubicado a 400 kilómetros de Montevideo (Uruguay).

Con sscasa temperatura, nublado y con un viento que soplaba de a ratos, León XIV vestía un sobretodo blanco para enfrentar las inclemencias del tiempo. Encaramado sobre el Papamóvil, nunca dejo de sonreir mientras se dirigía al altar para pronunciar una misa que dejará huellas en el futuro mediato.

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América Latina sufre pobreza, marginalidad y crisis económica, además de casos corrupción pública que conmocionan a su sociedad. El Papa conoce la lógica de poder en la región, y dictó una clase de 14 minutos que se puede leer en clave religiosa y laica.

Leon XIV se apoya en objetos para expresar su credo. Ayer en Montevideo hizo un discurso con referencias al Monumento de Artigas, hoy en Paysandú recurrió a los puentes, el mate y la palma.

León XIV en Paysandú, Uruguay