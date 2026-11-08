Decomisan 515 paquetes de presunta droga y aprehenden a dos personas en Panamá

La incautación se concretó como resultado de operaciones de inteligencia y vigilancia que las autoridades desarrollan de forma continua. (PN)

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Dos personas quedaron detenidas y un vehículo tipo panel de color blanco resultó clave para destapar un cargamento de droga en Panamá.

Dentro del automotor, estacionado en el sector de Paseo del Norte, las autoridades hallaron 515 paquetes de presunta sustancia ilícita.

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El hallazgo se produjo en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, distrito de Panamá, durante una diligencia de allanamiento y registro vehicular.

La presunta droga estaba embalada en el interior del panel, estacionado en un PH de la zona. Se precisó además que durante la acción se decomisaron dos teléfonos celulares y USD 30.00 en efectivo.

El operativo contó con la participación de la Dirección Nacional Antidrogas, el Servicio Nacional de Fronteras y el Ministerio Público.

Dos ciudadanos de nacionalidad colombiana fueron aprehendidos durante una diligencia de allanamiento y registro realizada en una residencia ubicada en el corregimiento de Río Hato, provincia de Coclé. (PN)

Los dos ciudadanos aprehendidos serán puestos a órdenes de un juez de garantías en las próximas horas, según informó la entidad de seguridad ciudadana.

En la audiencia de solicitudes múltiples, los fiscales pedirán la legalización de la aprehensión y la imputación de cargos por delitos relacionados con drogas.

También se solicitarán medidas cautelares acordes con la gravedad de los hechos investigados. El caso quedó en manos de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, que trabaja en coordinación con la Policía Nacional.

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El hallazgo en Ernesto Córdoba Campos no fue casual. El diario Panamá América explicó que la incautación se concretó como resultado de operaciones de inteligencia y vigilancia que las autoridades desarrollan de forma continua en ese sector del distrito de Panamá.

El uso de un vehículo tipo panel para transportar el cargamento expuso una modalidad que las fuerzas antidrogas buscan desarticular mediante controles en inmuebles y automotores de la zona.

A un sujeto la policía le incautó 137 sobres transparentes con un polvo blanco que se presume sea una sustancia ilícita. (PN)

Mientras el expediente judicial avanza, las autoridades panameñas no detallaron la identidad de los dos aprehendidos ni precisaron el tipo de sustancia decomisada más allá de calificarla como presunta droga.

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En tanto, un hombre de 35 años y una mujer de 29 años, ambos de nacionalidad colombiana, quedaron detenidos en Río Hato, provincia de Coclé, tras un allanamiento que terminó con el decomiso de una pistola calibre 9 milímetros y presuntas sustancias ilícitas.

El operativo forma parte de una serie de acciones de la Policía Nacional que, en los últimos días, derivó en cuatro aprehensiones distintas en varias provincias del país.

Entre los objetos decomisados figuran una pesa digital, dinero en efectivo, teléfonos celulares y una pistola calibre 9 milímetros con sus respectivas municiones.

El hombre detenido en ese operativo registra antecedentes de expulsión del país y mantiene cuatro impedimentos relacionados con delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de posesión agravada de drogas.

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Un hombre con esposas en las muñecas sostiene los barrotes de hierro de una celda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, en el sector de Sara Sotillo, en Panamá Viejo, un hombre de 29 años fue aprehendido luego de que las unidades policiales lo observaran en actitud inusual. El sujeto arrojó una bolsa transparente al notar la presencia de los agentes.

Al revisar el contenido, los uniformados encontraron 137 sobres transparentes con un polvo blanco, presunta sustancia ilícita, además de un teléfono celular que también fue incautado.

De igual manera, las acciones operativas que despliega la Policía Nacional en la provincia de Los Santos permitieron la aprehensión de un hombre de 28 años en el punto de control de 8 Pasos, distrito de Tonosí.

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Al verificar sus datos personales, los agentes confirmaron que era requerido por el Tribunal Superior de Apelaciones, de la Primera Oficina Judicial del Primer Distrito de Panamá. La solicitud judicial, por el delito de posesión de droga, constaba en un oficio fechado el 22 de enero de 2025.

Un caso similar se registró en el sector de Villa Luchín, en el corregimiento de Tocumen. Allí, unidades policiales ubicaron y aprehendieron a un ciudadano de 23 años también requerido por posesión de droga.