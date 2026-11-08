Tragedia en Brasil: diez miembros de una familia murieron al caer su coche a un lago en el estado de Río de Janeiro

El auto familiar cayó en un lago

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Diez personas murieron en la madrugada de este domingo 8 de noviembre al caer el coche en el que viajaban a un lago de Barra Mansa, en el sur del estado brasileño de Río de Janeiro, según informó la Policía Militar. El accidente ocurrió en la localidad de Ataulfo de Paiva, en la Estrada Fazenda Santa Catarina, y no hubo supervivientes.

Entre los muertos hay un bebé, una niña, dos niños, cuatro mujeres y dos hombres, según la Policía Militar. El Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro contó en cambio cinco adultos y cinco niños, según publicó el portal BH 24 Horas. Las autoridades no han identificado oficialmente a las víctimas.

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Un familiar que acudió al Instituto Médico Legal de Volta Redonda para reconocer los cuerpos aseguró que los diez eran de la misma familia y vivían en el barrio de Santa Cruz, en esa ciudad, vecina de Barra Mansa. Entre los muertos hay un matrimonio, sus hijos, un yerno, nietos y una sobrina, según los familiares. Un hijo de la pareja, que no iba en el coche, organizó una colecta para pagar los entierros.

Una persona que pasaba por la zona vio el vehículo en el agua y avisó a los servicios de emergencia. No pudo precisar cuánto tiempo llevaba allí, según la Policía Militar. El aviso llegó hacia las 0:40 del domingo, de acuerdo con el portal Folha do Interior, y el coche estaba volcado y sumergido.

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Una cinta pericial del Organismo de Investigación Judicial delimita un perímetro de seguridad durante un procedimiento policial nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La operación de rescate movilizó a unos treinta bomberos de cinco unidades, con dos buzos, diez vehículos y una embarcación. Según una nota del cuerpo, participaron los cuarteles de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende y Barra do Piraí y el Grupamento de Busca e Salvamento. Los bomberos recuperaron los diez cuerpos.

La investigación está a cargo de la 90.ª comisaría de la Policía Civil, en Barra Mansa. Su titular, el delegado Marcos Montez, acudió al lugar. Los peritos inspeccionaron la zona y se llevaron documentación del vehículo para analizarla. Una de las líneas de investigación, según el portal local Diário do Vale, es que el coche cayó boca abajo y que las puertas quedaron atascadas en el barro del fondo.

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La Policía Civil indicó que la carretera no tiene alumbrado público y que no se detectaron cámaras de seguridad visibles en las inmediaciones. Las circunstancias en que el coche salió de la calzada siguen sin aclararse. La comisaría registró el caso como muerte por ahogamiento, con sospecha inicial de accidente de tráfico. Medios locales identificaron el vehículo como un Chevrolet Captiva.

Los agentes hallaron dentro del coche una cédula de identidad y un título de elector, que serán peritados para ayudar a establecer quiénes eran los ocupantes. La hora exacta de la caída tampoco está fijada.

Barra Mansa tenía 169.894 habitantes en el censo de 2022 del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), que estima 181.679 para 2025. Pertenece al Sul Fluminense, la región del sur del estado, y limita con Volta Redonda. En todo Brasil murieron 26.138 personas en 2024 en accidentes de tráfico, en carreteras federales y estatales y en vías urbanas, según el Mapa de la Seguridad Pública 2025 del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

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Los cuerpos están en el Instituto Médico Legal de Volta Redonda, donde se les practicarán la necropsia y los trámites de identificación. La Policía Civil trabaja en identificar oficialmente a los diez ocupantes y en reconstruir el trayecto del coche y las condiciones en que circulaba el conductor, cuya identidad no se ha precisado.