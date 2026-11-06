Papa León XIV en Uruguay, EN VIVO: las últimas noticias de su gira por Sudamérica hoy, 6 de noviembre

Partió desde Roma y arribará a Montevideo en la tarde del viernes

La llegada de León XIV a Uruguay está programada para las 16:30 de este viernes. El Pontífice estadounidense será el segundo papa que visite el país más laico del continente, 38 años después del último viaje de Juan Pablo II, y abrirá una gira de doce días que también abarcará Argentina y Perú.

El tumor pulmonar que padeció pocas semanas antes del viaje despertó preocupación en la Iglesia Católica uruguaya, que incluso evaluó la posibilidad de aplazar la visita hasta después de enero. Finalmente, celebró que no fueran necesarios cambios en la agenda.