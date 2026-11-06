Papa León XIV en Uruguay, EN VIVO: las últimas noticias de su gira por Sudamérica hoy, 6 de noviembre

La llegada de León XIV a Uruguay está programada para las 16:30 de este viernes. El Pontífice estadounidense será el segundo papa que visite el país más laico del continente, 38 años después del último viaje de Juan Pablo II, y abrirá una gira de doce días que también abarcará Argentina y Perú.
El tumor pulmonar que padeció pocas semanas antes del viaje despertó preocupación en la Iglesia Católica uruguaya, que incluso evaluó la posibilidad de aplazar la visita hasta después de enero. Finalmente, celebró que no fueran necesarios cambios en la agenda.
En pocas líneas:
Últimas actualizaciones
El avión del papa León XIV sobre el Atlántico
El vuelo AZ04000 de Ita Airways que partió desde Fiumicino atravesó el mar Mediterráneo y la región noroccidental de África, desde Argelia hasta Senegal, pasando por Mauritania.
La aeronave prevé recorrer los 10.975 kilómetros en algo más de 13 horas. El tiempo en Montevideo está nublado, con un 30% de probabilidades de lluvia a la hora en que está previsto el arribo del avión, las 16:30 de este viernes.
A bordo
Las imágenes del enviado especial de Infobae, Román Lejtman, en el avión de Ita Aiaways que traslada al papa León XIV a su primer destino en Sudámerica, Montevideo.
El avión partió desde Roma en la madrugada italiana y se aguarda su llegada a Carrasco en la tarde de este viernes. Será recibido por el presidente yamandú Orsi y tiene una agenda inicial que prevé una recepción con figuras políticas y religiosas.
En ambos casos se espera que haya discursos del Pontífice, que luego de cumplir estos compromisos descansará para madrugar el sábado y partir rumbo a Paysandú, en la costa del río Uruguay.
Así fue la partida del avión de León XIV rumbo a Montevideo
El enviado especial de Infobae en el avión papal, Román Lejtman, está a bordo del vuelo AZ 04000 de Ita que tiene previsto aterrizar en el aeropuerto de Carrasco a las 16:30, hora local.
Antes de la partida, el clima en el avión era de celebración y alta expectativa por el viaje, el primero a Sudamérica de este papa que tiene en alta estima a la región, donde desarrolló su tarea pastoral durante varios años en Perú.
ARTÍCULO DE INFOBAE
El papa León XIV llega este viernes a Uruguay: todos los detalles de su agenda
Arribará al Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 16.30 hora de Montevideo e iniciará una visita de 12 días por Sudamérica, que incluye a Argentina y Perú. La coincidencia que provocó el inicio de la gira
Llegó el día: el arribo de León XIV a Uruguay está previsto para las 16:30 de este viernes y se convertirá en el segundo papa en pisar el país más laico del continente, 38 años después de la última visita de Juan Pablo II. El Pontífice nacido en Estados Unidos da inicio a una gira de doce días que incluye también a la Argentina y Perú.
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Con helicóptero, drones prohibidos y alertas al 105: Chiclayo blinda la visita del papa León XIV
Un despliegue policial con refuerzos de Lima, vigilancia aérea y cierres viales busca resguardar al pontífice y a los peregrinos que llegarán a Lambayeque
Un helicóptero EC 145, unidades de inteligencia, motocicletas enviadas desde Lima y anillos de seguridad formarán parte del operativo especial que la Policía Nacional del Perú (PNP) prepara en Chiclayo para la llegada del papa León XIV.
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El Sumo Pontífice despegó desde Roma para protagonizar un viaje pastoral por América Latina. Ratificará su compromiso con los pobres, rendirá homenaje a Francisco y fijará posición sobre los límites morales en la inteligencia artificial
(Desde el avión papal) León XIV inició hoy su primera gira por América Latina para ratificar su posición en defensa de los pobres y en procura de un sistema global que cierre las asimetrías económicas y privilegie la paz entre los pueblos.
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Entre Ríos: cómo será el operativo en la frontera con Uruguay por la visita del papa León XIV
La ciudad de Paysandú, que limita con la Argentina, recibirá al sumo pontífice el próximo sábado 7 de noviembre y se dispuso un refuerzo en los cruces ante la gran cantidad de personas que se espera. Los detalles
La provincia de Entre Ríos avanza con un fuerte operativo en la frontera con Uruguay antes de la llegada del papa León XIV. El próximo sábado 7 de noviembre, el sumo pontífice visitará la ciudad de Paysandú, que limita con la Argentina, y se dispuso un refuerzo en los controles fronterizos ante la gran cantidad de personas que se espera que intenten cruzar.