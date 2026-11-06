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Papa León XIV en Uruguay, EN VIVO: las últimas noticias de su gira por Sudamérica hoy, 6 de noviembre

El Pontífice visita Sudamérica por primera vez en su gestión, tras recuperarse de una cirugía de pulmón que puso en duda el viaje a la región que ya conoce por su trabajo pastoral, sobre en todo en Perú, su tercera parada tras pasar también por Argentina

Partió desde Roma y arribará a Montevideo en la tarde del viernes

La llegada de León XIV a Uruguay está programada para las 16:30 de este viernes. El Pontífice estadounidense será el segundo papa que visite el país más laico del continente, 38 años después del último viaje de Juan Pablo II, y abrirá una gira de doce días que también abarcará Argentina y Perú.

El tumor pulmonar que padeció pocas semanas antes del viaje despertó preocupación en la Iglesia Católica uruguaya, que incluso evaluó la posibilidad de aplazar la visita hasta después de enero. Finalmente, celebró que no fueran necesarios cambios en la agenda.

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En pocas líneas:

Últimas actualizaciones

EN VIVO
11:55 hsHoy

El avión del papa León XIV sobre el Atlántico

El vuelo del papa León XIV sobre el océano Atlántico (Flightradar)
El vuelo del papa León XIV sobre el océano Atlántico (Flightradar)

El vuelo AZ04000 de Ita Airways que partió desde Fiumicino atravesó el mar Mediterráneo y la región noroccidental de África, desde Argelia hasta Senegal, pasando por Mauritania.

La aeronave prevé recorrer los 10.975 kilómetros en algo más de 13 horas. El tiempo en Montevideo está nublado, con un 30% de probabilidades de lluvia a la hora en que está previsto el arribo del avión, las 16:30 de este viernes.

11:49 hsHoy

A bordo

Las imágenes del enviado especial de Infobae, Román Lejtman, en el avión de Ita Aiaways que traslada al papa León XIV a su primer destino en Sudámerica, Montevideo.

Personas de pie en la cabina de un avión, con pantallas de ITA Airways y una bandeja con vasos
Ita Airways es la aerolínea que traslada a León XIV a Uruguay (Román Lejtman/Infobae)
Cabina de avión con pasajeros, una persona con una bandeja, cámaras de televisión y pantallas de ITA Airways
La prensa se prepara para la visita del Papa a la cabina de periodistas (Román Lejtman/Infobae)
Página de un menú en inglés con las secciones «Breakfast» y «Aperitif» y una lista de alimentos y bebidas
El menú previsto para los pasajeros del AZ04000 (Román Lejtman/Infobae)

El avión partió desde Roma en la madrugada italiana y se aguarda su llegada a Carrasco en la tarde de este viernes. Será recibido por el presidente yamandú Orsi y tiene una agenda inicial que prevé una recepción con figuras políticas y religiosas.

En ambos casos se espera que haya discursos del Pontífice, que luego de cumplir estos compromisos descansará para madrugar el sábado y partir rumbo a Paysandú, en la costa del río Uruguay.

11:33 hsHoy

Así fue la partida del avión de León XIV rumbo a Montevideo

El enviado especial de Infobae en el avión papal, Román Lejtman, está a bordo del vuelo AZ 04000 de Ita que tiene previsto aterrizar en el aeropuerto de Carrasco a las 16:30, hora local.

Informe de Román Lejtman, a bordo del avión papal

Antes de la partida, el clima en el avión era de celebración y alta expectativa por el viaje, el primero a Sudamérica de este papa que tiene en alta estima a la región, donde desarrolló su tarea pastoral durante varios años en Perú.

11:32 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

El papa León XIV llega este viernes a Uruguay: todos los detalles de su agenda

Arribará al Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 16.30 hora de Montevideo e iniciará una visita de 12 días por Sudamérica, que incluye a Argentina y Perú. La coincidencia que provocó el inicio de la gira

Pedro Tristant

Por Pedro Tristant

La Iglesia Católica uruguaya reunió candombe, murga y milonga en la canción oficial de la visita del papa León XIV

Llegó el día: el arribo de León XIV a Uruguay está previsto para las 16:30 de este viernes y se convertirá en el segundo papa en pisar el país más laico del continente, 38 años después de la última visita de Juan Pablo II. El Pontífice nacido en Estados Unidos da inicio a una gira de doce días que incluye también a la Argentina y Perú.

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11:31 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Con helicóptero, drones prohibidos y alertas al 105: Chiclayo blinda la visita del papa León XIV

Un despliegue policial con refuerzos de Lima, vigilancia aérea y cierres viales busca resguardar al pontífice y a los peregrinos que llegarán a Lambayeque

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

El papamóvil llegará a Chiclayo mientras avanzan los preparativos para recibir al papa León XIV| Foto: Vatican News/Andina
El papamóvil llegará a Chiclayo mientras avanzan los preparativos para recibir al papa León XIV| Foto: Vatican News/Andina

Un helicóptero EC 145, unidades de inteligencia, motocicletas enviadas desde Lima y anillos de seguridad formarán parte del operativo especial que la Policía Nacional del Perú (PNP) prepara en Chiclayo para la llegada del papa León XIV.

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11:29 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

El papa León XIV vuela hacia Uruguay para iniciar una gira histórica que incluirá Argentina y Perú

El Sumo Pontífice despegó desde Roma para protagonizar un viaje pastoral por América Latina. Ratificará su compromiso con los pobres, rendirá homenaje a Francisco y fijará posición sobre los límites morales en la inteligencia artificial

Román Lejtman

Por Román Lejtman

Partió desde Roma y arribará a Montevideo en la tarde del viernes

(Desde el avión papal) León XIV inició hoy su primera gira por América Latina para ratificar su posición en defensa de los pobres y en procura de un sistema global que cierre las asimetrías económicas y privilegie la paz entre los pueblos.

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11:27 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Entre Ríos: cómo será el operativo en la frontera con Uruguay por la visita del papa León XIV

La ciudad de Paysandú, que limita con la Argentina, recibirá al sumo pontífice el próximo sábado 7 de noviembre y se dispuso un refuerzo en los cruces ante la gran cantidad de personas que se espera. Los detalles

El papa León XIV celebrará la Santa Misa el sábado 7 de noviembre a las 10.00 en el Parque París Londres de Paysandú
El papa León XIV celebrará la Santa Misa el sábado 7 de noviembre a las 10.00 en el Parque París Londres de Paysandú

La provincia de Entre Ríos avanza con un fuerte operativo en la frontera con Uruguay antes de la llegada del papa León XIV. El próximo sábado 7 de noviembre, el sumo pontífice visitará la ciudad de Paysandú, que limita con la Argentina, y se dispuso un refuerzo en los controles fronterizos ante la gran cantidad de personas que se espera que intenten cruzar.

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