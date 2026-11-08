Renta Ciudadana y devolución del IVA: anuncian las fechas para la tranfarencias de noviembre de 2026

Prosperidad Social realizará la quinta transferencia de Renta Ciudadana y Compensación del IVA entre el 13 y el 28 de noviembre de 2026 (Prosperidad Social)

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Prosperidad Social entregará la quinta transferencia monetaria de Renta Ciudadana y Compensación del IVA entre el 13 y el 28 de noviembre de 2026. Los hogares beneficiarios recibirán los recursos mediante abono en cuenta o giro, según la modalidad que tengan asignada dentro del programa.

Para consultar información oficial, los beneficiarios pueden ingresar a prosperidadsocial.gov.co o al enlace habilitado por la entidad: https://onx.la/PSGOV. La jornada de pagos tendrá cobertura nacional y cada hogar deberá reclamar el dinero dentro de las fechas establecidas.

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Los abonos se harán en cuentas registradas y los giros usarán SuRed y SuperGiros

Los hogares que estén registrados en el Gestor de Información Financiera recibirán el dinero mediante abono a sus cuentas. Para quienes tengan asignada la modalidad de giro, la entrega se realizará a través de la red aliada de SuRed y SuperGiros en todo el país.

Los hogares con cuenta registrada recibirán los recursos mediante abono bancario durante la nueva jornada de pagos (Prosperidad Social)

Cada beneficiario debe acudir al municipio que figure en la programación de pagos. No están autorizados los cambios de titular, los cobros con poderes ni las entregas a terceras personas. Por esa razón, el titular del hogar debe verificar con anticipación la modalidad y el punto de pago que le corresponde.

Prosperidad Social recordó que las transferencias monetarias no se acumulan para los ciclos siguientes. Esto significa que los hogares que no cobren el recurso entre el 13 y el 28 de noviembre podrían perder la entrega correspondiente a esta jornada.

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ABC para cobrar Renta Ciudadana y devolución del IVA en noviembre

A. Revise sus datos y la modalidad de pago. Los beneficiarios deben confirmar si recibirán el recurso en una cuenta bancaria o mediante giro. También deben revisar el municipio asignado para el cobro, ya que la programación depende de esa ubicación.

B. Acuda dentro del plazo fijado. La quinta transferencia estará disponible durante 16 días, del 13 al 28 de noviembre de 2026. El retiro por giro debe hacerse en los puntos autorizados de SuRed o SuperGIROS, de acuerdo con las indicaciones que reciba cada hogar.

C. Use únicamente canales oficiales. Las consultas pueden realizarse en la página web de Prosperidad Social, sus gerencias regionales y los canales institucionales. La entidad dispone además de un canal de contenido en WhatsApp para divulgar información sobre sus programas.

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Los beneficiarios con modalidad de giro podrán cobrar en los puntos habilitados de SuRed y SuperGiros en todo el país (Prosperidad Social)

Quienes necesiten presentar una petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia o felicitación pueden hacerlo a través del formulario web de Pqrdf. Las oficinas regionales y sus datos de contacto están disponibles en la sección “En los territorios”.

Renta Ciudadana prioriza hogares en pobreza extrema y moderada

Renta Ciudadana está dirigida a hogares en condiciones de pobreza extrema y pobreza moderada. La vinculación se realiza a partir de registros oficiales, por lo que el programa no abre inscripciones ni recibe formularios de postulación directa.

Para ser considerado en el proceso de selección, el hogar debe contar con información vigente en el Sisbén IV o en el Registro Social de Hogares. También pueden ser incluidos los hogares que aparezcan en los listados de población indígena validados por el Ministerio del Interior.

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La recomendación para las familias interesadas es mantener actualizada la encuesta del Sisbén IV y consultar las comunicaciones de Prosperidad Social, las alcaldías y las oficinas regionales. La entidad conforma sus bases de datos y realiza la selección de hogares cada seis meses, por lo que pueden ingresar nuevos beneficiarios si cumplen las condiciones definidas para cada línea de intervención.

Cada titular debe reclamar la transferencia en el municipio asignado, dentro del plazo establecido por Prosperidad Social (Prosperidad Social)

La información suministrada por la entidad indica que la línea de valoración del cuidado contempló transferencias de hasta $500.000 cada 45 días. Los montos de las demás líneas dependen de la reglamentación correspondiente y de la situación de cada hogar seleccionado.

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Compensación del IVA no tiene inscripción y atiende hasta dos millones de hogares

La Compensación del IVA, conocida también como devolución del IVA, busca reducir el impacto de este impuesto en los hogares con mayores dificultades económicas. El programa entrega transferencias monetarias no condicionadas y prioriza a familias en pobreza extrema y pobreza moderada.

De acuerdo con la información del programa, son elegibles los hogares clasificados en pobreza extrema en los grupos A01 a A05 del Sisbén o del Registro Social de Hogares, además de hogares indígenas. También se incluyen hogares en pobreza moderada de los grupos B01 a B04, conforme a la información disponible en las bases oficiales.

Renta Ciudadana no tiene inscripciones: la selección se realiza con registros oficiales como el Sisbén IV y el Registro Social de Hogares (Prosperidad Social)

El programa tampoco maneja inscripciones y cuenta con capacidad para atender a dos millones de hogares en Colombia. El valor de la compensación se actualiza cada año con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT) definida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

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Todos los hogares beneficiarios reciben el mismo monto, sin diferencias por ciudad, departamento o número de integrantes. Para denunciar posibles hechos de corrupción relacionados con los programas, Prosperidad Social habilitó el correo electrónico soytransparente@prosperidadsocial.gov.co.