El Salvador

Ajedrecista salvadoreño se impone invicto en el Festival Centroamericano y del Caribe llevándose el oro y título de Maestro Internacional

El integrante del Programa Esfuerzo y Gloria sumó ocho puntos en nueve rondas del certamen clásico disputado en San José, Costa Rica, y terminó invicto frente a rivales regionales durante la semana

Santiago Guevara ganó la medalla de oro en la categoría Sub-18 absoluta del XXI Festival Centroamericano y del Caribe de la Juventud. (Foto cortesía INDES)
Santiago Guevara ganó la medalla de oro en la categoría Sub-18 absoluta del XXI Festival Centroamericano y del Caribe de la Juventud. (Foto cortesía INDES)
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Con un cierre glorioso en nueve rondas, el ajedrecista salvadoreño Santiago Guevara completó una actuación que lo llevó a lo más alto del podio juvenil regional. El integrante del Programa Esfuerzo y Gloria obtuvo la medalla de oro en la categoría Sub-18 absoluta del XXI Festival Centroamericano y del Caribe de la Juventud, disputado en San José, Costa Rica.

Guevara sumó ocho puntos de nueve posibles en el torneo clásico, un registro que refleja regularidad en una competencia de alto desgaste. En ajedrez, cada victoria concede un punto y las tablas entregan medio punto. Alcanzar esa cifra sin perder una partida exige sostener el nivel frente a rivales con estilos y preparaciones diferentes durante toda la semana.

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El ajedrecista salvadoreño sumó ocho puntos de nueve posibles sin derrotas durante el torneo clásico. (Foto cortesía INDES)
El ajedrecista salvadoreño sumó ocho puntos de nueve posibles sin derrotas durante el torneo clásico. (Foto cortesía INDES)

El triunfo le permitió asegurar el título directo de Maestro Internacional (IM), una de las distinciones reconocidas por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). La categoría Sub-18 entregaba ese reconocimiento al campeón absoluto, sujeto al procedimiento formal de validación y registro de la entidad internacional.

El festival reunió a delegaciones de 19 países

La XXI edición del Festival Centroamericano y del Caribe de la Juventud tuvo como sede el Gimnasio Nacional La Sabana, en San José. La actividad se desarrolló entre el 1 y el 8 de noviembre y reunió a más de 420 jugadores de 19 federaciones de Centroamérica y el Caribe.

El campeonato otorgó a Santiago Guevara el título de Maestro Internacional reconocido por la Federación Internacional de Ajedrez. (Foto cortesía FCA Costa Rica)
El campeonato otorgó a Santiago Guevara el título de Maestro Internacional reconocido por la Federación Internacional de Ajedrez. (Foto cortesía FCA Costa Rica)

El calendario competitivo incluyó divisiones Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 y Sub-18, con torneos absolutos y femeninos. En total, el programa presentó 12 competencias principales, además de certámenes de partidas rápidas y blitz.

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La categoría en la que compitió Guevara admitía a jugadores nacidos desde el 1 de enero de 2008. Aunque se la conoce como Sub-18, el grupo puede reunir a adolescentes de distintas edades dentro de ese límite, con experiencia en torneos nacionales e internacionales y puntuaciones en el sistema Elo, que mide el rendimiento competitivo de cada ajedrecista.

Participaron 19 países y federaciones de Centroamérica y el Caribe. El Festival reunió a más de 420 ajedrecistas en San José, Costa Rica, con representantes de esa región en las categorías Sub-8 a Sub-18, tanto en la rama absoluta como en la femenina.

El torneo clásico se desarrolló bajo el sistema suizo a nueve rondas con 90 minutos y 30 segundos adicionales por movimiento. (Foto cortesía FCA Costa Rica)
El torneo clásico se desarrolló bajo el sistema suizo a nueve rondas con 90 minutos y 30 segundos adicionales por movimiento. (Foto cortesía FCA Costa Rica)

Nueve rondas de cálculo, reloj y resistencia

El torneo clásico se jugó por sistema suizo a nueve rondas. Este formato empareja a los jugadores con rivales de puntajes similares después de cada jornada, por lo que las partidas finales suelen concentrar a quienes disputan los primeros puestos.

Cada participante contó con 90 minutos iniciales y 30 segundos adicionales por jugada. Ese ritmo obliga a combinar preparación de aperturas, cálculo de variantes, manejo del tiempo y dominio de los finales. Una imprecisión en la apertura puede dejar un peón débil; una decisión apresurada en el medio juego puede abrir líneas contra el rey; y una ventaja mínima en el final puede definir una partida tras varias horas ante el tablero.

Más de 420 jugadores de 19 federaciones de Centroamérica y el Caribe asistieron a la competencia internacional. (Foto cortesía FCA Costa Rica)
Más de 420 jugadores de 19 federaciones de Centroamérica y el Caribe asistieron a la competencia internacional. (Foto cortesía FCA Costa Rica)

Para competir en una cita de este nivel, los juveniles necesitan trabajo previo sobre repertorios de apertura, táctica, estrategia y finales, además de preparación física y control emocional. El reloj es otro adversario: administrar los minutos resulta tan determinante como encontrar una combinación o detectar una amenaza rival.

Guevara impuso esa constancia en el tablero clásico y cerró el festival con el oro Sub-18. También figuró entre los primeros lugares del torneo blitz Sub-14, una modalidad de menor tiempo que exige decisiones inmediatas y precisión bajo presión.

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