La pobreza cayó casi 3 puntos en Uruguay: 95.000 personas salieron de esa condición durante el 2026

Uruguay presentó nuevos datos sobre la pobreza (X de Rodrigo Arim)

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La pobreza en Uruguay se redujo 2,9 puntos porcentuales en el primer semestre de 2026 en comparación al mismo período del año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE) del país este miércoles. Esto significa que hay 95.000 personas menos bajo la línea de la pobreza, estimó el presidente de la República, Yamandú Orsi, quien celebró el dato en las redes sociales. “Es una mejora importante, pero sabemos que falta mucho”, escribió.

El 14,8% de las personas se encuentra bajo la línea de la pobreza frente al 17,7% que se registró en el primer semestre de 2025. En términos relativos, la incidencia de la pobreza entre las personas se redujo aproximadamente un 16% respecto al primer semestre de 2025.

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Esto quiere decir que 148 de cada 1.000 personas está por debajo de la línea de la pobreza.

El 14,8% de la población uruguaya es considerada pobre (EFE/ Federico Anfitti)

En cuanto a la pobreza extrema también hubo una mejora del indicador. La proporción de personas indigentes pasó de 1,8% a 1,2%, lo que quiere decir que 12 de cada 1.000 personas no alcanza el ingreso mínimo para cubrir las necesidades alimentarias básicas. En hogares, la indigencia fue del 1%.

La mejora también está reflejada a nivel de hogares. En el primer semestre de 2025, el 13,9% de los hogares estaba por debajo de la línea de la pobreza. Esta cifra bajó, un año después, a 11,6% (2,3 puntos porcentuales menos).

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El oficialismo celebró la noticia.

“Decidimos poner primero a la gente, hoy los datos muestran que estamos avanzando”, escribió el presidente Orsi en la red social X.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (Presidencia)

“Es una mejora importante, pero sabemos que falta mucho. Mi compromiso es seguir trabajando para que el crecimiento, el empleo y las políticas públicas mejoren las condiciones de vida para cada vez más uruguayos y uruguayas”, agregó el mandatario.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, explicó que la mejora de este indicador fue el resultado “de una economía que ha sido capaz de crear empleos netos e incrementar los ingresos de las personas, así como de políticas públicas específicamente orientadas a quienes más lo necesitan”.

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Arim destacó que hubo un crecimiento del salario real y de la remuneración mínima, programas de “empleo protegido” y un fortalecimiento de políticas sociales. “Son todas medidas que aumentan los ingresos y las oportunidades de los hogares en situación de mayor vulnerabilidad”, escribió.

Un hombre recibe alimentos durante una "Olla popular" en Montevideo (Archivo/EPA/Raúl Martínez)

El jerarca destacó que en el proyecto de Rendición de Cuentas –aprobado en el Parlamento– se creó una Asignación Única para la Infancia y Adolescencia que unifica varias prestaciones sociales y que es una “contribución central” a las políticas del gobierno.

“El compromiso es seguir mejorando los ingresos de los hogares más vulnerables y reducir especialmente la pobreza infantil, ampliando el bienestar y las oportunidades”, finalizó el jerarca del equipo económico.

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El Ministerio de Economía, por su parte, interpretó que esta caída de la pobreza es consistente con los números del mercado de trabajo.

¿Cuánto dinero necesita una familia para no ser pobre en Uruguay?

El INE realiza las estimaciones de la pobreza y de la indigencia utilizando una metodología del 2017. Un hogar se considera pobre cuando su ingreso disponible ajustado se encuentra por debajo de una línea que tiene en cuenta la canasta básica alimentaria, los gastos no alimentarios, la cantidad de integrantes, la región del país y si el hogar alquila o no su vivienda.

95 mil personas salieron de la pobreza en Uruguay (Intendencia de Montevideo)

Por ejemplo, en junio de 2026, un hogar de tres personas que alquila en Montevideo se considera por debajo de la línea de pobreza si sus ingresos líquidos mensuales son inferiores a 58.893 pesos uruguayos (USD 1.470). Para un hogar de iguales características en el interior, la línea se ubica en 45.364 pesos uruguayos (USD 1.130).

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Para una persona sola el umbral también cambia según si alquila o no y su lugar de residencia. Una persona inquilina en Montevideo necesita ingresos líquidos por 25.195 (USD 630) pesos uruguayos para estar por encima de la línea de la pobreza. Si vive fuera de la capital, requiere 20.257 pesos uruguayos (USD 505).