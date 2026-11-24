El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El segundo lugar de República Dominicana entre los países de América Latina y el Caribe con más reportes de material de abuso sexual infantil en internet, solo detrás de Panamá, confirma una tendencia que las propias autoridades dominicanas ya habían alertado días antes. La cifra surge del índice 2026 Into the Light, elaborado por Childlight, instituto de la Universidad de Edimburgo.

El dato se suma a otro que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) divulgó el 13 de noviembre, durante el primer Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, celebrado en el Palacio de la Policía: más de 170 mil niños y adolescentes dominicanos sufrieron grooming o ciberacoso con fines sexuales entre 2025 y 2026.

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La tasa de reportes casi se duplicó en un año

República Dominicana pasó de 69.14 reportes y avisos por cada 10 mil habitantes en 2024 a 157.23 en 2025, muy por encima del promedio regional de 52,1. Solo Panamá registró una tasa superior, con 245.31 por cada 10 mil habitantes.

El segundo lugar de República Dominicana entre los países de América Latina y el Caribe con más reportes de material de abuso sexual infantil en internet, solo detrás de Panamá, confirma una tendencia que las propias autoridades dominicanas ya habían alertado días antes. La cifra surge del índice 2026 Into the Light, elaborado por Childlight, instituto de la Universidad de Edimburgo.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salto se refleja también en números absolutos: los reportes canalizados a través del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC) subieron de 79.020 en 2024 a 181.140 en 2025. Dominica, con 84,4, y Ecuador, con 77,2, completan los primeros puestos regionales, según el mismo índice.

El grooming consiste en que un adulto crea una identidad falsa o un vínculo de confianza con un menor en internet para obtener imágenes, información personal o un encuentro presencial.

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En República Dominicana, los contactos se producen sobre todo por WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook y videojuegos con chat, de acuerdo con el estudio presentado por CONANI.

Debi Fry, directora mundial de Datos de Childlight, explicó a Panamá América que las notificaciones corresponden a material detectado en internet y no equivalen al número de menores que sufrieron abusos dentro de cada país. La especialista aclaró que el contenido identificado podría estar vinculado con un territorio sin que la agresión haya ocurrido allí.

Esa salvedad aplica también a República Dominicana: el informe precisa que sus datos proceden sobre todo del NCMEC y de registros de posesión de archivos en redes de intercambio, sin estadísticas de alojamiento de INHOPE ni de la Internet Watch Foundation que permitan ubicar cuánto material se origina en servidores del país.

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República Dominicana pasó de 69.14 reportes y avisos por cada 10 mil habitantes en 2024 a 157.23 en 2025, muy por encima del promedio regional de 52,1. Solo Panamá registró una tasa superior, con 245.31 por cada 10 mil habitantes.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de cada cuatro menores conectados sufrió explotación digital

El estudio divulgado el 13 de noviembre arrojó otro dato de peso: al menos el 23% de los niños, niñas y adolescentes que usa internet en República Dominicana sufrió alguna forma de explotación sexual en entornos digitales.

El estudio divulgado el 13 de noviembre arrojó otro dato de peso: al menos el 23% de los niños, niñas y adolescentes que usa internet en República Dominicana sufrió alguna forma de explotación sexual en entornos digitales.

La proporción coincide con la magnitud que Childlight atribuye al fenómeno fuera de la red: el instituto estimó que el 23% de las mujeres de la región sufrió alguna forma de explotación o abuso sexual infantil antes de los 18 años, frente al 17.6% de los varones.

Alexandra Santelises, directora ejecutiva de CONANI, explicó durante la jornada que la reforma en curso de la Ley 136-03 “incorpora por primera vez disposiciones específicas para proteger a niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales”. La funcionaria detalló que las medidas incluyen alfabetización digital y prevención de la violencia en línea.

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Santelises había presentado meses antes, en octubre, los avances del anteproyecto ante el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (Codessd), organismo que respaldó la actualización legal pero pidió evaluar el impacto económico e institucional necesario para aplicarla.

El diagnóstico institucional admite fallas de coordinación

Un diagnóstico sobre la Ley 136-03 que CONANI presentó en marzo, según recogió Acento, había identificado fragmentación entre instituciones, ausencia de rutas unificadas de actuación y riesgo de revictimización cuando los menores deben repetir su relato ante distintas entidades.

República Dominicana cuenta con la Ley 53-07 para delitos tecnológicos, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) de la Policía y una unidad especializada de ciberdelincuencia en la Procuraduría.

En una encuesta posterior del mismo portal, el 93.39% de los lectores consultados respondió que el Estado debe reforzar los mecanismos de protección infantil.

Las encuestas sobre abuso sexual presencial en el país son escasas, según reconoce el propio índice de Childlight. Un análisis de la Encuesta Demográfica y de Salud de 2013 estimó que el 0.7% de las adolescentes de 15 a 17 años había sufrido abuso sexual con contacto físico en el año previo, y Unicef informó que el 1% de las mujeres de 18 a 29 años lo había sufrido antes de cumplir 18 años.

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No existen estimaciones nacionales equivalentes para varones ni datos representativos sobre explotación facilitada por tecnología.

República Dominicana cuenta con la Ley 53-07 para delitos tecnológicos, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) de la Policía y una unidad especializada de ciberdelincuencia en la Procuraduría.

El reto, según los propios diagnósticos institucionales, es traducir esa infraestructura legal en resultados sostenidos de investigación y protección.

El acoso digital también alcanza las aulas

El fenómeno no quedó confinado a la jornada de noviembre. En el Congreso Aprendo 2026, realizado días después, Carlos Leonardo, director del Centro Nacional de Ciberseguridad, advirtió sobre las consecuencias del acoso en internet y la exposición de menores a manipulación, amenazas y extorsión.

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“Ya las cosas no terminan cuando suena el timbre. Ahora se va todo el tiempo a la casa”, dijo Leonardo a El País Dominicano. El funcionario explicó ante el diario que el hostigamiento se extiende por redes sociales y videojuegos, y que puede derivar en grooming y sextorsión, en las que los agresores manipulan a los menores para obtener imágenes o dinero mediante amenazas.

Un análisis de la Encuesta Demográfica y de Salud de 2013 estimó que el 0.7% de las adolescentes de 15 a 17 años había sufrido abuso sexual con contacto físico en el año previo, y Unicef informó que el 1% de las mujeres de 18 a 29 años lo había sufrido antes de cumplir 18 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Uno de cada tres estudiantes sufre de acoso escolar cada mes”, agregó ante el diario, una cifra que sitúa el hostigamiento presencial como antesala frecuente del contacto digital con fines de explotación.

El propio índice de Childlight ofrece una dimensión regional del problema: estimó que 20.5 millones de niñas, niños y adolescentes de América Latina y el Caribe, equivalentes al 11,4% de la población infantil de la región, estuvieron expuestos a acercamientos sexuales no deseados o bajo presión a través de internet durante los 12 meses previos a las encuestas analizadas. El dato confirma que el caso dominicano se inscribe en un problema que atraviesa a buena parte del continente.

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