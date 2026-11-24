Jair Bolsonaro mostró una mejoría de su obstrucción intestinal, pero continúa en terapia intensiva tras ser diagnosticado con neumonía (EP)

Guardar

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro presentó una mejoría en su obstrucción intestinal y sus médicos descartaron, por el momento, una intervención quirúrgica, aunque también le diagnosticaron una neumonía broncoaspirativa bilateral. El exmandatario permanece internado en la unidad de cuidados intensivos del hospital privado DF Star de Brasilia, adonde ingresó el viernes.

“Hubo una mejora significativa de la distensión abdominal y del cuadro de malestar”, informó el cirujano Cláudio Birolini durante una rueda de prensa frente al centro médico. “En este momento, el tratamiento deja de ser primariamente quirúrgico y pasa a ser un tratamiento clínico”, agregó.

PUBLICIDAD

Bolsonaro, de 71 años, presentó una evolución favorable de la obstrucción intestinal, el motivo inicial de su hospitalización. Una endoscopia realizada el domingo confirmó la presencia de una gran cantidad de material fibroso de origen alimentario en el estómago, que fue retirado durante el procedimiento.

Los médicos vincularon esa acumulación con un mayor consumo de alimentos ricos en fibras, como verduras, ensaladas y frutas, durante las últimas semanas. El equipo médico le administra medicamentos para disolver los restos que puedan haber pasado al intestino y evaluará su respuesta durante los próximos días.

Sin embargo, el domingo por la tarde el expresidente sufrió escalofríos, dolores y vómitos. Los análisis posteriores detectaron una neumonía broncoaspirativa bilateral, provocada por la aspiración de contenido gástrico. El cardiólogo Brasil Caiado precisó que el cuadro es más leve que el que obligó a Bolsonaro a permanecer hospitalizado durante varios días en marzo.

PUBLICIDAD

El exmandatario ya responde al tratamiento con antibióticos. Pese a la mejoría de la obstrucción intestinal, los médicos no establecieron una fecha para su alta y confirmaron que continuará en cuidados intensivos.

Los análisis posteriores detectaron una neumonía broncoaspirativa bilateral, provocada por la aspiración de contenido gástrico (EFE)

Bolsonaro acumula varias hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas desde que recibió una puñalada en el abdomen durante un acto de campaña, en septiembre de 2018, cuando era candidato presidencial. El ataque le provocó graves lesiones abdominales y obligó a una primera operación de urgencia, seguida de otras intervenciones por complicaciones intestinales.

Las múltiples cirugías dejaron adherencias en su intestino que dificultan el tránsito y pueden provocar obstrucciones, según explicaron sus médicos.

El expresidente gobernó Brasil entre 2019 y 2022 y cumple prisión domiciliaria tras una condena de 27 años de cárcel por intentar mantenerse en el poder después de su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

PUBLICIDAD

La fragilidad de su estado de salud fue uno de los argumentos que la Corte Suprema tuvo en cuenta para autorizar que cumpla la condena en su domicilio.

En paralelo, el máximo tribunal brasileño votará entre el 4 y el 15 de diciembre sobre la constitucionalidad de una ley que reduce las penas de Bolsonaro y de otros condenados por su participación en la trama golpista.

Los problemas intestinales de Bolsonaro empezaron el 6 de septiembre de 2018. Ese día, Adélio Bispo lo apuñaló en el abdomen durante un acto de campaña en Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais. Esa misma tarde los cirujanos le extirparon parte del intestino y salió del quirófano con una bolsa de colostomía. Desde entonces lo operaron al menos diez veces, en su mayoría por complicaciones digestivas que dejó el ataque. La operación más larga duró 12 horas y fue en abril de 2025, en el mismo DF Star, para liberar adherencias y reconstruir la pared abdominal.

PUBLICIDAD

(Con información de AFP y EFE)