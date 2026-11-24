Entrada de la coctelería Paradiso, recién inaugurada en Valencia (Grupo Paradiso)

Guardar

Si, paseando por el centro de Valencia, te topas con la nueva horchatería de la calle Linterna, ten cuidado con las confusiones: aquí, nada es lo que parece. El aspecto no debe engañarnos; en vez de horchata y fartons, aquí venimos a tomar negronis y martinis. Y es que, tras una fachada que bien podría ser la de cualquier horchatería tradicional de la capital levantina, se encuentra en realidad el nuevo local de la marca Paradiso, una de las coctelerías más prestigiosas de España.

La llegada ha ocurrido de la mano del grupo hostelero valenciano RECABA Inversiones Turísticas, y se daba por oficial a principios del mes de noviembre, en el número 11 de la calle Linterna, en pleno centro histórico de la ciudad. Como ocurre en su local de Barcelona, la casa matriz de Paradiso, el nuevo establecimiento en Valencia también será en formato speakeasy, convirtiendo la entrada del bar en la primera sorpresa para el comensal.

PUBLICIDAD

Con esta nueva sede valenciana, la coctelería del prestigioso coctelero Giacomo Giannotti ya suma cinco locales bajo el mismo nombre, con sedes en ciudades como Ibiza o Dubái. El original y más emblemático de todos ellos, Paradiso Barcelona, se camufla desde el exterior con una tienda de bocadillos de pastrami, donde puedes incluso pedir un entrepán. La sorpresa, sin embargo, se esconde detrás de su antigua, que abre la puerta a un elegante bar clandestino decorado con formas sinuosas en madera y mármol de Carrara.

Ubicado en el barrio del Born y de auténtico estilo speakeasy, Paradiso es todo un icono de la coctelería mundial. Para buscar su origen, hay que desplazarse hasta la Toscana, desde donde se trasladó su fundador a finales de 2015, el bartender Giacomo Giannotti, movido por su pasión por la coctelería.

PUBLICIDAD

Desde su nacimiento, el proyecto ha ido consolidando su presencia en los grandes rankings de la coctelería internacional: alcanzó el número 1 de The World’s 50 Best Bars en 2022, ocupó el número 4 del mundo en 2023 y 2025 y, en 2026, alcanzó el número 9 en la primera edición de Europe’s 50 Best Bars.

Interior de la coctelería Paradiso en Valencia (Paradiso)

Coctelería de autor con sabor valenciano

En Valencia han querido replicar su propuesta de coctelería de autor, basada en la creatividad y en ofrecer experiencias únicas. Aquí, la creatividad y la innovación se unen en una oferta de cócteles que deja atrás los clásicos con la intención de rompernos los esquemas. Al frente de la barra valenciana está Carlo Giangrande, quien ha pasado por locales como Café Madrid o el estrella Michelin La Salita, dos locales de renombre donde la coctelería tiene un gran peso.

PUBLICIDAD

Giacomo Giannotti, fundador de Paradiso, explicaba que “Valencia es una ciudad con una identidad gastronómica muy potente y una cultura que conecta de forma natural con nuestra manera de entender Paradiso. Queríamos que este nuevo espacio mantuviera nuestra esencia, pero que al mismo tiempo tuviera sentido aquí. Por eso, desde la entrada a través de una horchatería hasta la propuesta de coctelería, hemos buscado crear un Paradiso reconocible, pero profundamente vinculado a Valencia”.

Qué beber y qué comer en Paradiso Valencia

Tras atravesar el trampantojo de horchatería, llegamos a un interior que mantiene la imagen e identidad de la marca barcelonesa, con líneas y curvas, madera, terciopelos y paredes de colores. La carta de cócteles recoge los grandes clásicos de Paradiso, pero también añade algunos extras que se adaptan a la despensa y la cultura valencianas.

PUBLICIDAD

Cóctel Mediterranean Treasure y cóctel Space Colada, de la carta de Paradiso Valencia (Paradiso)

Es el caso de recetas como el Space Colada, una receta de ron infusionado con bizcocho espumoso de naranja, horchata valenciana, puré de lúcuma y lemon verbena. A esto se suman bebidas como el Mediterranean Treasure, que se sirve en una caracola de vidrio, el Kriptonita, el Supercool Martini, el The Cloud o el Mundo Paralelo.

Aunque nuestra propuesta gira en torno al universo del cóctel, también ofrecen una pequeña selección gastronómica para complementar la experiencia, con snacks disponibles hasta pasada la medianoche para llenar el estómago con tacos, croquetas, hamburguesas de wagyu, jamón ibérico de bellota o su clásico sándwich de pastrami.

PUBLICIDAD