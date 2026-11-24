La medida exonera a los deudores del pago de multas, recargos e intereses acumulados hasta el 31 de diciembre de 2025. (Fotografía: Oscar Barahona)

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Miles de familias hondureñas todavía tienen la posibilidad de revisar sus cuentas y acogerse a los beneficios contemplados en la reforma energética, pero la cantidad de usuarios que realizó el trámite sigue siendo reducida en comparación con el universo de posibles beneficiarios.

El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, advirtió que alrededor de 80,000 familias podrían acceder a la medida, aunque hasta el momento únicamente unos 3,000 abonados han acudido a solicitar la aplicación del beneficio.

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La disposición está dirigida a usuarios residenciales cuyo consumo se encuentra por debajo de los 250 kilovatios hora mensuales, quienes pueden solicitar la revisión de los valores acumulados en sus facturas, de acuerdo con las condiciones establecidas en la legislación.

Aguilar explicó que el propósito es permitir que los consumidores depuren sus cuentas y eliminen los cargos contemplados en la amnistía, especialmente aquellos que se acumularon durante períodos en los que distintos acontecimientos afectaron la economía de los hogares.

“Es importante que la población acuda, la población debe aprovechar este tiempo para que le limpien el sistema de deudas que viene encargándose de Eta, Iota y de otros eventos que han pasado en el país”, manifestó.

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Procedimiento para acogerse a la amnistía

La preocupación del sindicato se centra en que una gran cantidad de usuarios que podrían cumplir los requisitos todavía no inició las gestiones, pese a que el beneficio representa una oportunidad para revisar los cobros pendientes y regularizar sus obligaciones con la estatal eléctrica.

Fotografía de una farola de luz pública hoy, en una colonia de la ciudad de Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

Aguilar insistió en que los abonados no deben esperar hasta los últimos días para realizar las gestiones, ya que la empresa necesita revisar cada caso y actualizar los registros de las cuentas con valores pendientes.

La amnistía busca que los consumidores se pongan al día con sus obligaciones sin asumir recargos, intereses y otros cargos contemplados en la medida, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

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La disposición también pretende facilitar que las familias paguen por el consumo real de electricidad y que sus cuentas reflejen correctamente las obligaciones que mantienen con la institución.

El representante sindical reconoció que la situación económica de muchos hogares es complicada, pero consideró que los potenciales beneficiarios deben aprovechar el mecanismo antes de que concluya su vigencia.

Conexiones clandestinas y las pérdidas

La legislación también contempla disposiciones para quienes mantienen conexiones clandestinas o utilizan mecanismos irregulares para recibir electricidad sin que el consumo sea registrado. Aguilar recordó que el 29 de diciembre de 2026 es la fecha límite para que esos usuarios regularicen su situación y comiencen a recibir el suministro de manera formal.

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Quienes no atiendan esta disposición podrían enfrentar ajustes en sus facturas por energía consumida y no registrada, con cálculos que podrían comprender seis meses o más, dependiendo de las condiciones establecidas en la normativa.

Los clientes con conexiones clandestinas tienen como fecha límite el 29 de diciembre de 2026 para formalizar el servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ley de Justicia Energética, contenida en el Decreto Legislativo 198-2026, establece las disposiciones para la amnistía y la regularización de los usuarios.

El artículo 6 contempla la eliminación de multas, recargos e intereses correspondientes a obligaciones pendientes hasta el 31 de diciembre de 2025, bajo las condiciones y el período de vigencia establecidos en la normativa, que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026.

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De los más de 80,000 hogares que podrían resultar favorecidos, apenas una pequeña parte inició el trámite. El STENEE mantiene el llamado para que los usuarios revisen su situación antes de que concluyan los plazos correspondientes.