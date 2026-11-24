El médico italiano Silvio Garrattini asegura que subir escaleras es un ejercicio físico (Montaje Infobae)

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Vivir más años no depende de fórmulas milagrosas, dietas de moda ni rutinas imposibles de seguir. A menudo, la clave está en incorporar pequeños hábitos a la vida cotidiana y mantenerlos en el tiempo. La alimentación, el descanso y, especialmente, el movimiento desempeñan un papel fundamental en el envejecimiento saludable. Sin embargo, no toda actividad que implica desplazarse puede considerarse ejercicio físico: la intensidad y el esfuerzo también cuentan.

En una sociedad cada vez más sedentaria, en la que las horas frente a las pantallas, ya sea por trabajo o por ocio, y los desplazamientos en coche forman parte de la rutina, recuperar el movimiento diario se ha convertido en uno de los grandes retos para la salud pública. Subir escaleras, caminar a buen ritmo o distribuir la actividad física durante la semana son gestos aparentemente sencillos que pueden marcar diferencias a largo plazo.

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Esta es la idea que defiende desde hace años el oncólogo italiano Silvio Garattini, fundador del Instituto Mario Negri de Investigación Farmacológica. A sus 98 años, esta eminencia médica continúa defendiendo la importancia de la prevención como herramienta fundamental para alcanzar una vida más larga y saludable. Su planteamiento parte de una idea clara: no basta con moverse de cualquier manera, sino que es necesario realizar una actividad que suponga un esfuerzo real para el organismo.

En este sentido, Garratini lo explica con una comparación muy gráfica: “Hay que esforzarse. Subir escaleras es actividad física, pero caminar mientras se miran escaparates no lo es”. Así, pone el foco en la diferencia entre mantenerse ocupado o desplazarse y practicar ejercicio que implique una exigencia física.

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Sobre la cantidad de ejercicio semanal, Garattini recuerda las recomendaciones para el diario Corriere della Sera: “Debería invertir entre 150 y 300 minutos a la semana, pero repartiéndolos a lo largo de varios días, no concentrándolos todos en el fin de semana”. Una pauta que apuesta por la regularidad frente a los esfuerzos aislados y que permite integrar el movimiento en la rutina habitual.

Todos queremos vivir más y mejor, pero ¿es la longevidad algo que se puede transmitir de padres a hijos? Analizamos una investigación que siguió a más de 4000 personas para entender si la clave para una vida larga reside en nuestros genes.

Comer menos y desconfiar de las soluciones milagrosas

La actividad física no es el único pilar de la longevidad que defiende el especialista, pues la alimentación ocupa también un lugar central en sus recomendaciones. Su consejo principal es apostar por una dieta variada, con abundancia de frutas y verduras, y reducir las cantidades: “Hay que comer poco. Las reglas de una buena nutrición incluyen una dieta variada y moderada: este es un factor crucial para la longevidad”.

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Garattini también advierte sobre determinados alimentos y bebidas. Considera que conviene limitar la carne roja y sustituir la mantequilla por aceite de oliva. Sobre el vino, su postura es contundente, pues asegura que “es cancerígeno porque contiene alcohol”.

Tampoco considera que el ayuno intermitente sea imprescindible para mejorar la salud. En su opinión, importa más la cantidad total de alimentos que se consume que el horario de las comidas: “No se trata tanto de cuándo comes, sino de cuánto comes en total. Incluso puedes comer cinco veces al día, siempre que la cantidad total sea moderada”.

El mensaje del Garratini, que dirigió el Instituto Mario Negri durante más de cinco décadas, se resume en tres principios: moderación alimentaria, prevención y actividad física constante. Sin soluciones milagrosas, su propuesta apuesta por hábitos sostenibles que acompañen a las personas durante toda su vida.

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