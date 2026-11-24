Una pareja hace sus cálculos para el cobro de la pensión, con las banderas de España y Argentina de fondo. (Montaje Infobae)

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España y Argentina afrontan el mismo desafío, el envejecimiento de la población, con sistemas de pensiones que llegaron a configuraciones casi contrapuestas. Mientras el modelo español descansa en un único pilar público de reparto que concentra casi toda la protección de la vejez, Argentina atravesó en 30 años un vaivén que la llevó de un sistema estatal a uno mixto con capitalización privada y, de nuevo, a uno exclusivamente público. Así lo documenta un informe de Funcas que analiza en profundidad ambos casos junto a otros modelos internacionales.

España: cotizaciones e impuestos

El modelo español se sostiene casi en su totalidad en el sistema público contributivo de reparto. La financiación combina un tipo de cotización del 28,30% por contingencias comunes, repartido entre el 23,6% a cargo de la empresa y el 4,7% del trabajador, con una dependencia creciente de las transferencias del Estado vía impuestos, que en 2026 alcanzan el 21% de los ingresos totales del sistema.

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A esa cotización se suman dos mecanismos recientes de carácter recaudatorio que no generan derechos adicionales de pensión. Por un lado, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una pequeña cotización extra que pagan trabajadores y empresas para ahorrar dinero de cara a cuando se jubile la generación del baby boom. Se reparte así: se paga 0,9% en 2026 y escalará hasta el 1,2% a partir de 2029. Por otro lado, la cuota de solidaridad, un recargo que se aplica únicamente sobre la parte del salario que supera la base máxima de cotización, es decir, sobre los tramos salariales más altos, y que no genera derechos adicionales de pensión para quien la paga. Sus tipos, de entre el 1,15% y el 1,46% en 2026, aumentarán de forma gradual hasta situarse entre el 5,5% y el 7% en 2045.

Una infografía detalla las medidas de financiación y la previsión de la Comisión Europea de que el gasto en pensiones en España alcanzará el 17,3% del PIB en 2050. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edad legal de jubilación alcanzará los 67 años en 2027, aunque se mantiene en 65 para quienes acrediten carreras de cotización superiores a 38,5 años. El sistema ha endurecido los coeficientes reductores para quienes se retiran de forma anticipada con carreras cortas y ofrece, en sentido contrario, incentivos por demora que incluyen una bonificación del 4% anual, un pago único o una fórmula mixta.

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Según el Ageing Report 2024 de la Comisión Europea, citado en el informe de Funcas, el gasto público en pensiones en España alcanzará el 17,3% del producto interior bruto (PIB) en 2050, 4,2 puntos más que en 2022. Esa cifra situará al país a la cabeza del gasto en pensiones de la Unión Europea, 5,2 puntos por encima de la media comunitaria.

Argentina: de un sistema público a uno mixto para volver al público

El sistema argentino siguió un recorrido mucho más abrupto. Hasta 1994 funcionaba bajo un esquema público de reparto puro, con pensiones calculadas sobre los últimos diez años de aportaciones. Ese año, bajo la presidencia de Carlos Menem, el país introdujo un modelo mixto inspirado en las reformas promercado que se extendían por América Latina: junto a un primer pilar estatal que garantizaba una Prestación Básica Universal, se creó un segundo pilar en el que los trabajadores podían elegir entre un componente público de reparto o uno privado de capitalización individual, gestionado por las Administradoras de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

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El diseño, señala el informe, contenía un sesgo estructural: quienes no manifestaban una opción explícita quedaban asignados por defecto al componente privado. La reforma, impulsada por concesiones a grupos de interés específicos y sin respaldo del principal partido opositor, la Unión Cívica Radical, arrastró un déficit de legitimidad desde su origen. A los pocos años, la cobertura efectiva cayó y la suficiencia de las futuras prestaciones quedó comprometida por la precariedad del mercado laboral.

En 2008, Argentina necesitaba fondos, pero no podía conseguir préstamos en los mercados internacionales, que le habían cerrado el acceso al crédito desde que el país dejó de pagar su deuda externa en 2001. En ese contexto, el Gobierno decidió eliminar por completo el sistema privado y reabsorber a todos los afiliados en el régimen estatal de reparto. El informe de Funcas describe esta decisión como “la intervención más drástica observada en América Latina”, en contraste con otros países de la región que optaron por recalibrar de forma gradual el equilibrio entre lo público y lo privado.

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Una infografía sintetiza la evolución previsional en Argentina desde la creación de las AFJP en 1994 hasta su reestatización en 2008 según un informe de Funcas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las moratorias dispararon la cobertura, pero también el déficit

Tras la estatización, Argentina consolidó un sistema de “moratorias previsionales” que permitió a personas en edad de jubilarse, pero sin los 30 años de cotizaciones requeridos por ley, acceder igualmente a una pensión contributiva descontando el saldo adeudado en cuotas mensuales. Esta política resultó extraordinariamente exitosa desde la perspectiva de la inclusión social: la tasa de cobertura previsional en mayores de 65 años pasó de un nivel cercano al 60% en 2007 a más del 90% hacia 2015, uno de los niveles más altos de la región, explica Funcas.

Sin embargo, el propio informe advierte que esas medidas no estuvieron respaldadas por estudios actuariales y que su resultado neto, considerando aportaciones y beneficios, resulta deficitario. En los últimos 10 años, el déficit del sistema argentino, contemplando ingresos por cotizaciones y pagos por prestaciones, se ha situado en promedio en el 3% del PIB, y el resultado financiero total solo generó superávit en 2025. El gasto en pensiones representa ya más del 40% del presupuesto público nacional.

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La última moratoria vigente, bajo la ley 27705, no fue renovada y venció el 23 de marzo de 2025. Desde entonces, quienes alcanzan la edad de jubilación con menos de 30 años de cotizaciones solo pueden acceder a la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo haber equivale a 430.000 pesos argentinos, unos 250 euros.

Amenazas para el futuro en Argentina

El informe de Funcas identifica dos problemas estructurales que condicionan el futuro del sistema argentino: el envejecimiento poblacional y la persistencia de un extenso mercado de trabajo informal, que afecta a cerca del 45% de la fuerza laboral. El país, señala el documento, lleva más de una década creciendo a un promedio inferior al 1% anual, lo que dificulta la generación de empleo de calidad capaz de sostener el financiamiento del sistema.

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Argentina transita los últimos años de su bono demográfico, el período en que la población en edad laboral supera ampliamente a la dependiente. A partir de 2040, aproximadamente, el país entrará en un proceso acelerado de envejecimiento, impulsado por una tasa de fecundidad que ya ha caído por debajo de 1,4 nacimientos por mujer.

El estudio de Funcas plantea, entre las vías de salida, el desarrollo de un pilar complementario de pensiones privadas de carácter voluntario, dirigido a trabajadores de ingresos medios y altos, así como la construcción de un pacto político e institucional duradero que evite los ajustes discrecionales recurrentes y garantice previsibilidad a largo plazo.

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Para el caso español, el informe de Funcas tiene un diagnóstico distinto: el sistema ha priorizado el aumento de los ingresos impositivos y la concentración del riesgo en el primer pilar de reparto, frente a modelos europeos como los de Países Bajos y Suecia, que combinan ese pilar con un desarrollo más amplio de la previsión social complementaria de empleo.