Homicidio en Isla La Pirraya: prisión perpetua para uno de los acusados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Juzgado de lo Criminal de Usulután impuso al salvadoreño Manuel Alexi López Melara una condena de prisión perpetua por homicidio agravado de un pandillero, asesinado con arma blanca en julio de 2026 en el distrito de San Dionisio, según informó la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador, este lunes 23 de noviembre a través de redes sociales.

El crimen ocurrió el 13 de julio de 2026 en el caserío Isla La Pirraya, perteneciente al cantón Isla San Sebastián, en el departamento de Usulután. La investigación fiscal sostiene que López Melara atacó a la víctima con un machete y que contó con la presunta colaboración de J. C. Ruiz Ayala, otro salvadoreño y quien enfrenta un proceso penal en fase de instrucción.

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La víctima había compartido bebidas alcohólicas con el condenado

La Fiscalía indicó que la víctima era amiga de los dos acusados. Durante la noche previa al homicidio, López Melara y el fallecido habrían consumido bebidas alcohólicas juntos.

En ese contexto, la investigación estableció que la víctima intentó agredir a López Melara. Para la acusación, ese episodio habría sido el detonante de la reacción posterior del condenado.

Condenan a prisión perpetua a un hombre por asesinar a un pandillero en Usulután.

Horas más tarde, cerca de las 21:00, López Melara se presentó en el sitio donde estaba la víctima. La Fiscalía sostiene que el acusado aprovechó la relación de confianza entre ambos y atacó al hombre en un momento en que no podía anticipar la agresión.

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La Fiscalía sostiene que el ataque ocurrió con un machete

De acuerdo con la hipótesis fiscal, López Melara hirió a la víctima con un machete. Tras el primer ataque, el hombre intentó escapar del lugar.

La acusación señala que Ruiz Ayala intervino para impedir la huida. La víctima fue alcanzada y retenida mientras recibía heridas que le provocaron la muerte, siempre según la reconstrucción presentada por la Fiscalía ante el tribunal.

El caso fue calificado como homicidio agravado, figura penal por la que el juzgado dictó la condena de prisión perpetua contra López Melara.

El segundo acusado permanece en etapa de instrucción

Ruiz Ayala fue detenido por orden administrativa y su expediente continúa en la fase de instrucción, por lo que aún no recibió una sentencia. En esa instancia se reúnen y valoran los elementos que podrían determinar si el caso avanza a juicio.

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La Fiscalía precisó que, pese a que la persona asesinada fue identificada como pandillero, López Melara y Ruiz Ayala no tienen vínculos con estructuras pandilleras, así lo confirmó este lunes la FGR, modificando lo que en primer momento sospechaba de ambos.

La causa seguirá su curso judicial respecto de Ruiz Ayala, mientras López Melara deberá cumplir la pena impuesta por el Juzgado de lo Criminal de Usulután.

No es la primera condena a prisión perpetua en el país

El pasado 17 de noviembre, un adolescente de 17 años fue condena a prisión perpetua por violación en menor o incapaz, en modalidad de delito continuado, contra una niña de 11 años en San Miguel. La acusación fiscal indica que los hechos ocurrieron entre el 9 y el 16 de mayo de 2026 dentro de una vivienda de la colonia Prados, en San Miguel, al oriente del país.

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Además, el Juzgado de lo Criminal de La Unión condenó a prisión perpetua a Cristian Alexander Díaz Argueta por violar de forma continuada a una niña de seis años, según informó el 10 de noviembre la Fiscalía.

El Salvador impuso la primera condena a prisión perpetua por violación de una menor

Vale mencionar que, El Salvador impuso la primera condena de prisión perpetua desde que está vigente esta medida el pasado 11 de septiembre.

La condena la recibió Carlos Arturo Herrera Castro, de 31 años, declarado responsable de homicidio agravado y robo en perjuicio de Alexis López Córdova. Herrera Castro había consumido bebidas alcohólicas antes de iniciar una discusión con la víctima, quien era su “amigo”, luego lo atacó con piedras y le causó lesiones graves en la cabeza y el rostro por las que perdió la vida.

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