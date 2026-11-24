Tadeo Mencia observa los cultivos de maíz afectados durante una sequía en plena temporada de lluvias, en Tacuba, El Salvador, el 24 de julio de 2026. REUTERS/José Cabezas

Guardar

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) pide a la Asamblea Legislativa aprobar una asignación de USD 189,2 millones para 2027, que, según la institución, permitirá ampliar los programas de producción nacional, riego, comercialización y atención a familias afectadas por eventos climáticos.

Durante la presentación del viceministro, Óscar Domínguez, este lunes ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, el funcionario sostuvo que los recursos propuestos se basan en resultados de los programas impulsados por el Gobierno. También rechazó que exista una reducción presupuestaria y atribuyó esa interpretación a partidas vinculadas con un préstamo anterior del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

PUBLICIDAD

El ministro aseguró que el programa de Aumento de la Producción pasó de 10 a 140 zonas productoras, con más de 70 mil productores de granos básicos y 1.130 productores de frutas y hortalizas vinculados de forma directa. Añadió que el esquema también alcanza a más de 71 mil agricultores de manera indirecta.

El MAG proyecta ampliar el riego y las zonas de cultivo

El plan contempla asistencia técnica, mecanización, semillas de alto rendimiento, acceso a créditos con tasas subsidiadas de hasta 4% a través del Banco de Fomento Agropecuario (BFA) y apoyo para la comercialización de los cultivos.

El Ministerio de Agricultura solicita USD 189,2 millones para ampliar la producción y el riego en 2027, así expuso el viceministro Óscar Domínguez (Captura de video: transmisión en directo)

Según el funcionario, el programa abarca más de 160 mil manzanas de granos básicos. Indicó que cerca del 70% de esa superficie ya cuenta con riego auxiliar y que la meta para 2027 es extender esa cobertura a casi la totalidad de las áreas atendidas.

PUBLICIDAD

El titular del MAG afirmó que los rendimientos de maíz dentro del programa oscilan entre 75 y 90 quintales por manzana, mientras que en áreas completamente mecanizadas alcanzan entre 120 y 130 quintales. Para el frijol, señaló un promedio de 30 quintales por manzana y máximos de 52 quintales en zonas con manejo técnico.

Con esos niveles de producción, el Ministerio prevé superar los 12 millones de quintales de maíz y 1,2 millones de quintales de frijol.

El Gobierno anunció más reservorios y estructuras protegidas

El funcionario sostuvo que el país dispone de 8.155 manzanas dedicadas a hortalizas, con acceso al agua, y de 5.590 manzanas para la producción de frutas. En conjunto, cifró en más de 13.745 manzanas la superficie destinada a esos rubros.

PUBLICIDAD

También indicó que existen 2.725 estructuras protegidas, entre casas malla e invernaderos, que permiten mantener ciclos de cultivo sin depender exclusivamente de las lluvias. El presupuesto de 2027 prevé ampliar esa infraestructura, según expuso.

Entre las inversiones anunciadas figuran la construcción de 374 reservorios de hasta 60 metros cúbicos, perforación de pozos y punteras, entrega de bombas achicadoras y adquisición de maquinaria. El ministro afirmó que el parque disponible incluye 375 unidades, entre tractores, rotovators, desgranadoras, aspersores, pulverizadoras y otros equipos.

El MAG también prevé ampliar el uso de bioinsumos. De acuerdo con la exposición, algunas zonas productoras combinan manejo agroecológico y agroquímico, mientras que otras ya alcanzan un 70% de prácticas agroecológicas.

PUBLICIDAD

Los agromercados y las centrales de abasto forman parte de la estrategia

Agromercado en El Salvador, parte de las iniciativas para facilitar el acceso a productos de la canasta básica a precios accesibles (Foto cortesía DC).

El ministro presentó a las centrales de abasto y los agromercados como herramientas para comercializar la producción local y contener el precio de alimentos de la canasta básica.

Afirmó que operan dos centrales de abasto, una en Soyapango y otra en El Solotán, además de 61 agromercados en el país. Según sus cifras, el 70% de los productos comercializados en las centrales procede de campos salvadoreños, mientras que el 30% es importado.

El funcionario aseguró que los agromercados registraron 13,7 millones de visitas hasta el 28 de octubre de 2026 y que esperan cerrar el año con 16 millones. Además, atribuyó a esa red la generación de 2.842 empleos directos y más de 11.300 indirectos.

PUBLICIDAD

En su intervención, defendió que el aumento de la oferta local contribuye a estabilizar precios, aunque reconoció que factores externos, como los costos de insumos, el precio del petróleo y las condiciones climáticas, pueden provocar alzas temporales.

El MAG proyecta apoyo para 350 mil familias afectadas por la sequía

La iniciativa presentada en la Asamblea Legislativa prevé recursos para extender zonas de cultivo, reforzar la comercialización local y asistir a productores de subsistencia. (Foto archivo. Tacuba, El Salvador, Julio 24, 2026. REUTERS/Jose Cabezas)

El titular de Agricultura señaló que el fenómeno de El Niño afectó a productores de subsistencia que dependen de la lluvia, en especial en áreas del corredor seco. Por ello, anunció entregas de alimentos, semillas para productores con acceso a fuentes de agua y alternativas de cambio de rubro para familias con mayores limitaciones.

El Ministerio proyecta atender a más de 100 mil familias al inicio de 2027 y alcanzar al menos 350 mil hogares con estos apoyos. El funcionario indicó que los productores pueden solicitar información a través del número 912 y que los técnicos identifican las zonas afectadas mediante monitoreo territorial y satelital.

PUBLICIDAD

Además, afirmó que el MAG trabaja con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el BID y otras entidades para reforzar la respuesta ante los efectos climáticos.

El presupuesto incluye caficultura, digitalización y exportaciones

Caficultura, digitalización y exportaciones, las prioridades del MAG para 2027 que acompañan la solicitud presupuestaria ante la Comisión de Hacienda (Foto cortesía ISC)

La propuesta para 2027 incorpora recursos para la caficultura, que el funcionario incluyó dentro del programa de Aumento de la Producción. Según las cifras que presentó, la cosecha 2025 alcanzó 964.017 quintales, con un incremento de 12,28% frente al ciclo anterior.

También informó que se exportaron 607.900 quintales de café por un valor de USD 196 millones, y que 7.400 productores recibieron atención dentro de ese rubro.

PUBLICIDAD

Entre las prioridades presupuestarias mencionó la incorporación de mujeres y jóvenes a la actividad agrícola, la creación de zonas productoras orientadas exclusivamente a la exportación, el fortalecimiento fitosanitario y zoosanitario, la modernización de laboratorios y la digitalización de la asistencia técnica mediante la plataforma Agroconecta.

“El objetivo es cortar la dependencia” de las importaciones mediante un aumento sostenido de la producción nacional, afirmó el funcionario ante los diputados, al defender la asignación solicitada para 2027.