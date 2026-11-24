Los contenedores utilizados para el comercio internacional son aprovechados por organizaciones criminales para transportar sustancias ilícitas. Captura de video

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El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá incautó 600 paquetes de droga que estaban ocultos en un contenedor procedente de Guayaquil, Ecuador, con destino a Londres, Reino Unido, durante una operación desarrollada este lunes 23 de noviembre en una terminal portuaria de la provincia de Colón.

El organismo de seguridad informó el hallazgo a través de sus redes sociales, aunque no precisó qué sustancia contenían los paquetes ni el peso total del cargamento. En Panamá, los decomisos de este tipo suelen estar vinculados con cocaína y cada paquete suele tener un peso aproximado de un kilogramo.

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Según indicó el Senan, el contenedor formaba parte de una ruta marítima hacia Europa. La operación tuvo lugar en una terminal situada en el Caribe Central panameño, una zona que concentra parte de la actividad logística y portuaria del país.

“Ocultos en un contenedor procedente de Guayaquil, Ecuador, con destino a Londres, Reino Unido”, señaló el Senan en el mensaje con el que dio a conocer la incautación. La institución no informó si hubo personas detenidas ni si el caso pasó a la Fiscalía para identificar a los responsables del envío.

IMAGEN DE REFERENCIA: Una embarcación con doble fondo fue interceptada en Costa Arriba de Colón durante un operativo conjunto entre la Fiscalía de Drogas y el Servicio Nacional Aeronaval. Tomada de la PN

Colón, bajo la presión de las rutas marítimas del narcotráfico

El decomiso se produjo pocos días después de otro hallazgo de sustancias ilícitas dentro de un contenedor en Panamá. El 19 de noviembre, unidades de la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio Público ubicaron 136 paquetes de presunta droga en una terminal portuaria de Panamá Oeste, en la costa del Pacífico.

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Ese procedimiento se sumó a una serie de operativos que han puesto en evidencia el uso de los puertos panameños como punto de tránsito de cargamentos ilegales hacia Europa, Oceanía y América del Norte. Las autoridades investigan la posible participación de estructuras criminales que aprovechan la conectividad marítima del país para introducir droga en contenedores destinados al comercio internacional.

Un día antes del decomiso de 136 paquetes, el Senan había interceptado otros 180 paquetes de presunta droga dentro de un contenedor procedente de Puerto Limón, Costa Rica. Ese cargamento tenía previsto realizar un transbordo en Bélgica antes de continuar su recorrido hacia Helsinki, Finlandia.

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El 2 de noviembre, las autoridades panameñas también localizaron 74 paquetes de presunta droga en otro contenedor que había salido de Savannah, Estados Unidos, y que debía continuar hacia Sídney, Australia, después de hacer escala en territorio panameño.

La provincia de Colón encabeza las estadísticas de incidencia de incautaciones de drogas en Panamá durante 2026, seguida de Panamá y Panamá Oeste, según los registros oficiales del primer semestre. Captura de video

Refuerzo de operativos en puertos y aguas jurisdiccionales

Panamá cerró 2025 con la incautación de más de 100 toneladas de sustancias ilícitas. Ese volumen llevó a los organismos de seguridad a reforzar las inspecciones en puertos, costas, carreteras y aguas jurisdiccionales.

Los datos disponibles para 2026 muestran que las terminales marítimas continúan entre los principales escenarios de los decomisos. Durante el primer semestre, las autoridades informaron la incautación de 15,92 toneladas de cocaína en instalaciones portuarias del Pacífico y el Atlántico.

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Hasta el 17 de noviembre, el Senan acumulaba 65,268 paquetes de sustancias ilícitas decomisados en 103 operaciones antidrogas realizadas en distintos puntos del país. Las acciones incluyeron controles en terminales portuarias y procedimientos en el mar.

Entre enero y septiembre de este año, Panamá registró 78,72 toneladas de drogas incautadas, una cifra 4,1% menor que la del mismo período de 2025. Pese a esa reducción, los decomisos recientes reflejan la continuidad de las rutas que utilizan contenedores para trasladar cargamentos hacia mercados de Europa y Oceanía.

La Policía Nacional decomisó 136 paquetes de presunta droga dentro de un contenedor en una terminal portuaria de Panamá Oeste. Captura de video

La ubicación geográfica de Panamá, junto con su red de puertos y su papel como centro de conexión para el transporte de mercancías, lo mantiene como un punto de interés para las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Bélgica, Alemania, España, Noruega, Australia, Grecia, Israel y Nueva Zelanda figuran entre los destinos detectados en operaciones recientes.

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En paralelo, las autoridades panameñas avanzan en investigaciones sobre redes que presuntamente cuentan con apoyo logístico dentro del sector portuario. La operación Control Portuario 2, desarrollada este mes en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, derivó en la aprehensión de seis personas, entre ellas trabajadores portuarios y transportistas.

El nuevo decomiso en Colón quedó bajo investigación para establecer el origen de la sustancia, el método utilizado para ocultarla dentro del contenedor y la posible participación de organizaciones vinculadas con la ruta entre Ecuador, Panamá y el Reino Unido.