América Latina

La Justicia boliviana ratifica detención preventiva de Fernando Cerimedo por tentativa de feminicidio

La Sala Penal Primera confirmó los 180 días de detención preventiva para el exasesor presidencial. Su defensa anunció que solicitará su traslado a la cárcel de Santa Cruz

Fernando Cerimedo
Fernando Cerimedo observa al presidente Rodrigo Paz durante una entrevista en Panamá.
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Una sala penal de Bolivia ratificó la detención preventiva de Fernando Cerimedo en el marco de la investigación por presunta tentativa de feminicidio contra su expareja. Cerimedo, exasesor principal del presidente Rodrigo Paz, debe cumplir esta medida por 180 días.

La controversia gira en torno a la cárcel en la que está recluido el consultor político. La defensa de Cerimedo pide que sea trasladado al penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra donde fue dictada la primera orden de detención.

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En tanto, en un segundo caso por presunto enriquecimiento ilícito, se dispuso su reclusión en la cárcel de Chonchocoro, en las afueras del departamento de La Paz y a casi 4.000 metros de altura, donde se encuentra actualmente.

Tras darse a conocer la ratificación de su detención, la abogada Margarita Arce, informó que solicitará al juez que disponga el traslado de su defendido a la cárcel de Santa Cruz.

Vista de la cárcel donde está detenido Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Rodrigo Paz. REUTERS/Claudia Morales
Vista de la cárcel donde está detenido Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Rodrigo Paz. REUTERS/Claudia Morales

Cerimedo se encuentra detenido desde el 18 de agosto y enfrenta cuatro procesos: uno por violencia familiar contra su expareja Nadia Beller, en Santa Cruz; otro por ganancias ilícitas, en La Paz, que será ampliado por el delito de usurpación de funciones; y un cuarto proceso por presunto encubrimiento al narcotráfico, en el departamento amazónico de Beni.

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A estos casos se suma el de tentativa de feminicidio que dio lugar a su detención tras el ataque armado que sufrió su expareja la noche del 17 de agosto en la puerta de un hotel de Santa Cruz. Beller, de 33 años, recibió tres impactos de bala de dos sicarios que además le robaron el celular.

La mujer sobrevivió a los disparos y acusó a Cerimedo de haber ordenado el atentado con el objetivo de silenciarla y evitar que se difundan presuntos casos de corrupción. En la madrugada siguiente, Cerimedo fue aprehendido en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, y trasladado a celdas policiales.

Horas después, la Fiscalía Departamental de La Paz abrió una investigación de oficio por presunto enriquecimiento ilícito, a raíz de declaraciones que hizo Beller de supuestos casos de corrupción en la distribución de combustible y venta de oro que involucran incluso a la esposa del presidente, María Elena Urquidi.

Rodrigo Paz con camisa azul camina junto a Fernando Cerimedo en un pasillo con piso de madera y ventanales
Rodrigo Paz camina junto a su asesor Fernando Cerimedo en la Casa Grande del Pueblo antes de una entrevista virtual con un medio internacional. (Manuel Seoane.)

El exasesor presidencial estuvo en el penal de Palmasola hasta el 8 de septiembre, cuando fue trasladado a la cárcel de Chonchocoro en el marco del segundo proceso penal en su contra.

Este miércoles, la Policía informó que interceptó la entrega de un teléfono celular a Cerimedo. Según informó el gobernador del penal, Edgar Espinoza, el dispositivo lo tenía otro privado de libertad que se dedica a la venta de comida dentro de la cárcel y que, al repartir los alimentos, tenía planificado entregarle el teléfono.

El hallazgo se produjo en medio de los controles reforzados aplicados a Cerimedo. Fuentes policiales indicaron a Infobae que el exasesor presidencial permanece completamente aislado en la cárcel de máxima seguridad y bajo un régimen reforzado de control que contempla requisas permanentes.

Cerimedo, argentino de 45 años, es experto en comunicación política digital. Fundó un portal digital que difunde contenido conservador y dirige una agencia de marketing político en Argentina. Antes de llegar a Bolivia asesoró a otros presidentes de la región, como Javier Milei y Jair Bolsonaro.

Su trayectoria está marcada por controversias, tiene una condena por estafa y fraude en Argentina, investigaciones en Brasil por su presunta participación en una trama de desinformación vinculada al bolsonarismo y un historial construido alrededor de campañas digitales, trolls y fake news. Si bien negó impulsar estrategias de desinformación, admitió en alguna entrevista hacer “campañas negativas” y trabajar con granjas de trolls.

Llegó a Bolivia en 2024 para hacer estudios de mercado y luego se contactó con varios candidatos de cara a las elecciones generales de 2025. Puedes leer más sobre su estadía en Bolivia en este enlace.

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