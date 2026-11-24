La presentadora de 'La Hora de La 1', Silvia Intxaurrondo, responde a la Junta Electoral por su expediente sancionador. (RTVE).

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La Junta Electoral Central que está dando mucho que hablar en la campaña de las elecciones del 29N. Este lunes conocíamos el expediente sancionador que la JEC abría contra Silvia Intxaurrondo por sus palabras hace unos días sobre VOX tras la visita de Santiago Abascal en La Revuelta. Por ello, la periodista de La Hora de La 1 ha aprovechado su intervención de este martes en el programa para pronunciarse públicamente sobre este hecho.

La presentadora no ha ocultado su malestar con la decisión y ha defendido el contenido de las preguntas que formuló en el programa sobre la presencia de la extrema derecha en la televisión pública. Lejos de retractarse, ha anunciado que recurrirá hasta agotar todas las vías judiciales y ha convertido su respuesta en una reflexión sobre los límites de la neutralidad informativa y el papel del periodismo.

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Al comienzo de su intervención, la comunicadora ha querido recordar cuáles fueron exactamente las cuestiones que dieron origen a la controversia. “Uno: ¿Debe tener cabida la extrema derecha en la televisión pública? Dos: ¿Puede Radiotelevisión Española ser neutral si tiene el deber de defender los derechos fundamentales y la igualdad? Tres: ¿Dónde acaba el pluralismo y empieza la normalización de los discursos discriminatorios?“, ha enumerado ante los espectadores.

Silvia Intxaurrondo tas ser expedientada por la Junta Electoral Central: "Los principios democráticos, la igualdad y los derechos fundamentales, ¿quedan suspendidos durante el periodo electoral? recibo este expediente de la JEC con orgullo y con honor" https://t.co/B6YBiZyg2g — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 24, 2026

Pero Intxaurrondo no se ha limitado a repetir sus preguntas. También ha leído parte de la resolución de la propia Junta Electoral Central, en la que se reconoce que sus intervenciones se produjeron durante el espacio de análisis y tertulia, y no en el bloque estrictamente informativo. El texto señala, además, que formuló sus reflexiones en forma de preguntas y que permitió a los colaboradores defender opiniones diferentes, incluso aquellas favorables a la presencia de todas las formaciones políticas legalmente constituidas en la televisión pública.

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“Permití que se defendieran posiciones contrarias”

“Hice preguntas, abrí un debate y permití que se defendieran posiciones contrarias. Y aun así, la Junta Electoral Central me abre un expediente sancionador”, ha resumido, visiblemente crítica con la decisión. Uno de los aspectos que más ha llamado su atención es la cuantía de la posible multa, que oscilaría entre los 100 y los 1.000 euros. Según ha explicado, el importe podría reducirse si se paga voluntariamente y se reconoce la responsabilidad. Una posibilidad que ha rechazado de plano: “¿A qué viene este regateo? ¿La libertad de prensa también tiene descuento por pronto pago?“.

La presentadora ha defendido que no tiene motivos para asumir una responsabilidad que no reconoce: “Creo que los discursos xenófobos, machistas y homófobos no tienen cabida en la televisión pública como discursos legitimados o normalizados. Y creo que tampoco deberían encontrar amparo ni promoción en ninguna institución democrática”. A partir de ahí, ha lanzado nuevas preguntas dirigidas a la JEC: “¿Es neutral la Junta Electoral entre el fascismo y la democracia? ¿Es neutral la Junta Electoral entre la ciencia y el terraplanismo?“. Además, ha lanzado una reflexión al aire: ”Por cierto, ha sido la propia Junta Electoral Central la que ha interpretado que cuando hablaba de la extrema derecha me refería a VOX".

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Su intervención ha terminado con una declaración de intenciones. “Recibo este expediente de la Junta Electoral Central con orgullo y con honor”, ha afirmado, antes de asegurar que no piensa renunciar a sus planteamientos ni aceptar una rebaja de la sanción a cambio de reconocer su responsabilidad. “El periodismo no consiste únicamente en entregar un micrófono. Consiste en hacer preguntas y en abrir debates”, ha defendido.