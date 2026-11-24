Una ilustración en acuarela retrata a Fausto Isidro Meza Flores junto a siete familiares señalados por las autoridades de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un gran jurado de la Corte de Distrito de Columbia acusó formalmente en mayo de 2012 a Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, y a dos de sus tíos por conspirar para traficar cocaína, metanfetamina, heroína y mariguana hacia Estados Unidos. Ocho meses después, el Departamento del Tesoro extendió el señalamiento a siete integrantes de su familia, entre ellos su esposa y sus padres, al identificarlos como parte de la organización criminal que dirigía desde Guasave, Sinaloa.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) formalizó esa segunda designación el 17 de enero de 2013, cuando sancionó a Araceli Chan Inzunza, esposa del capo; a sus padres, Fausto Isidro Meza Angulo y Angelina Flores Apodaca; a su hermana, Flor Angely Meza Flores, y a sus tíos maternos Agustín, Salomé y Pánfilo Flores Apodaca.

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La organización, según el Tesoro estadounidense, había provocado un aumento del 400% en las muertes relacionadas con drogas en Sinaloa durante los cuatro años previos.

Tres tíos maternos lo introdujeron al narcotráfico desde adolescente

Familiares de Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro". (OFAC/Narcosistema)

De acuerdo con documentos judiciales de la Corte de Distrito de Columbia, fue Agustín Flores Apodaca, alias “El Niño”, “El Barbón” o “El Ingeniero”, quien introdujo a su sobrino Fausto Isidro Meza Flores en la organización de Héctor Beltrán Leyva. Agustín se encargaba de sintetizar grandes volúmenes de metanfetamina a partir de precursores químicos para el grupo.

Según el mismo expediente, Agustín trabajó junto con su hermano Salomé Flores Apodaca, alias “Pelón” o “Fino”, para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y mariguana hacia territorio estadounidense. Un tercer hermano, Pánfilo Flores Apodaca, alias “Charmín”, se dedicaba a cultivar y cosechar marihuana, además de coordinar la logística de los envíos de narcóticos.

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Los tres tíos “portaban armas de fuego” y “emplearon pistoleros armados para su protección”, según el expediente judicial, que también los vincula con “actos de violencia, incluyendo tiroteos contra miembros de cárteles rivales y secuestros de personas que no podían pagar deudas de droga”.

Fausto Isidro Meza Flores, known as "El Chapo Isidro", captured in Guasave, Sinaloa state, during an operation between Mexico's Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) and US intelligence agencies, in this undated picture obtained by Reuters on November 21, 2026. National Defence Secretary (SEDENA)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Agustín fue detenido en México en julio de 2012 y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2015, tras alegar haber sido torturado en custodia mexicana, lo que le provocó, según un reporte médico forense citado en el expediente judicial, la pérdida permanente de visión en un ojo. Pánfilo fue arrestado en Guasave en abril de 2015 y extraditado en octubre de 2016. Salomé, en cambio, nunca fue capturado: continúa prófugo y el FBI ofrece una recompensa de 35,000 dólares por información que lleve a su arresto.

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La acusación original, presentada formalmente el 2 de mayo de 2012 ante esa corte tras la convocatoria del gran jurado en mayo de 2011, señaló conjuntamente a Meza Flores, Agustín y Salomé por conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, cincuenta gramos o más de metanfetamina, un kilogramo o más de heroína y mil kilogramos o más de mariguana para su importación a territorio estadounidense.

La esposa y la madre también fueron señaladas

Angelina Flores Apodaca, madre de El Chapo Isidro. (Captura de pantalla/OFAC)

Araceli Chan Inzunza, esposa de El Chapo Isidro, proviene de una familia con historial propio en el narcotráfico: los Inzunza prestaban propiedades como refugio a Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada durante operativos militares. Desde su inclusión en la lista de bloqueados de la OFAC, las autoridades estadounidenses no han dado a conocer investigaciones adicionales en su contra.

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El mismo día en que se publicó la designación del Tesoro, Chan Inzunza y su suegra, Angelina Flores Apodaca, fueron vistas en un colegio de San Pedro Garza García, Nuevo León, donde estudiaban las hijas del capo, según documentó el diario Reforma el 20 de enero de 2013.

Vecinos de la zona aseguraron a ese medio que ambas mujeres llevaban varios años viviendo ahí con libertad, hasta que sus nombres y fotografías se hicieron públicos.

Angelina Flores Apodaca rechazó cualquier vínculo con la organización de su hijo en entrevista con el noticiero Línea Directa de Sinaloa: “Me siento derrotada, me siento manchada y exijo a Estados Unidos y a las autoridades aquí en México que así como han manchado a mí y a mi familia así mismo exijo que limpien nuestros nombres porque no es justo”, declaró.

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La madre del capo negó la existencia misma de la organización señalada por Washington. “En ningún momento existe un cártel como del que nos está acusando Estados Unidos”, afirmó, y agregó que ella y sus familiares no corresponden a “tal grupo”.

También defendió el origen de Auto Servicio Jatziry, una gasolinera en la comunidad de Nío, Guasave, una de las tres empresas que la OFAC vinculó al entramado junto con Autotransportes Terrestres y Constructora Jatziry de Guasave. “Tardé casi dos años en formarla con muchísimo sacrificio”, aseguró.

De pistolero del FEDA a líder de un nuevo cártel en Sinaloa

Fausto Isidro Meza Flores y Arturo Beltrán Leyva figuran en una composición artística elaborada en técnica de claroscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La periodista Anabel Hernández, en su podcast Narcosistema, ubica el origen criminal de El Chapo Isidro en las Fuerzas Especiales de Arturo Beltrán Leyva (FEDA), donde se formó como pistolero desde joven. Hernández cita una entrevista propia con Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, entonces miembro de la cúpula del cártel de Sinaloa, quien describió a Meza Flores como alguien con “madera de jefe” desde los 25 años de edad.

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Según Hernández, tras la caída de Alfredo y después de Héctor Beltrán Leyva, El Chapo Isidro quedó sin cabecilla y comenzó a unificar células dispersas de la organización —los Mazatlecos y La Oficina— bajo su propio mando.

De acuerdo con declaraciones ministeriales de un operador suyo detenido en 2011, citadas por la periodista, su ambición era convertirse en “jefe de jefes”, como lo había sido Arturo Beltrán Leyva.

La periodista relata que, tras la traición de Los Chapitos contra Ismael Zambada García, El Mayo, en julio de 2024, El Chapo Isidro aprovechó la fractura del cártel de Sinaloa para expandirse en territorio sinaloense, expulsando a células de Iván y Alfredo Guzmán Salazar de la zona de Culiacán.

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Según fuentes de inteligencia estadounidense citadas por la escritora, esa guerra interna lo llevó a aliarse con Óscar Manuel Gastelum Iribe, alias El Músico; José Gil Caro Quintero, sobrino de Rafael Caro Quintero, y los hermanos Humberto y Mario Beltrán Araujo, con el objetivo declarado de fundar un “nuevo Cártel de Sinaloa”.

Dos acusaciones en Estados Unidos y un expediente ampliado por narcoterrorismo

(Foto: FBI)

Tras la acusación inicial de 2012, Fausto Isidro Meza Flores sumó un segundo proceso penal en la Corte de Distrito Sur de California, abierto en 2019, que lo señala de traficar cocaína junto con un coacusado identificado como Jorge Barrera Lozano, alias El Izquierdo. Ese mismo año, el 26 de noviembre, un gran jurado del Distrito de Columbia presentó una acusación sustitutiva (superseding indictment) que extendió el periodo de la conspiración desde enero de 2005 hasta la fecha de esa acusación, con cargos adicionales de uso y posesión de armas de fuego, incluyendo una ametralladora y un dispositivo destructivo.

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En diciembre de 2021, la OFAC emitió una segunda designación contra Meza Flores, esta vez bajo la orden ejecutiva 14059, mientras la Oficina del Fiscal del Distrito de Columbia presentó cargos adicionales por narcotráfico ese mismo año.

En febrero de 2025, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta 5,000,000 de dólares por información que condujera a su arresto, y el FBI lo incluyó en su lista de los diez fugitivos más buscados.

Un gran jurado del Distrito de Columbia emitió el pasado 25 de septiembre una segunda acusación ampliada que suma cargos por conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista, narcoterrorismo, dirección de una empresa criminal continua y lavado de dinero internacional.

El caso actual contempla seis cargos y es procesado de forma conjunta por la fiscalía californiana y la sección de lavado de dinero, narcóticos y decomisos del Departamento de Justicia.

La caída de El Chapo Isidro

Fausto Isidro Meza Flores, known as "El Chapo Isidro", captured in Guasave, Sinaloa state, during an operation between Mexico's Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) and US intelligence agencies, in this undated picture obtained by Reuters on November 21, 2026. National Defence Secretary (SEDENA)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. REDACTED AREA FROM SOURCE.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, detalló en la conferencia matutina del 23 de noviembre el desarrollo de la Operación Centella, el nombre con el que la Sedena identificó al operativo que terminó con la captura del capo.

Trevilla Trejo explicó que desde hace tres meses, por acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, México compartió con el gobierno de Estados Unidos información producto del seguimiento al capo. Una semana antes del operativo, analistas de la Sedena obtuvieron indicios adicionales, incluidos números telefónicos, lo que llevó a solicitar, a través del Gabinete de Seguridad, el apoyo de aeronaves no tripuladas estadounidenses, bajo un procedimiento que, según el funcionario, no contraviene la Constitución ni la Ley de Seguridad Nacional.

La ubicación precisa de Meza Flores se confirmó el 20 de noviembre. Para la operación se integró una fuerza con tres componentes: el terrestre, con 361 elementos entre Fuerza Especial Conjunta (“los Murciélagos”), Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional (“los Lobos”), Brigada de Fusileros Paracaidistas, tropas regulares de Infantería y Artillería, y personal de Fuerzas Especiales comisionado en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa; el aeromóvil, con cinco helicópteros UH-60 Black Hawk y un Eco Charlie 725 Cougar, todos artillados; y el aéreo, de reserva estratégica, con cinco aviones Texan, dos aeronaves de transporte pesado y una aeronave no tripulada, hasta sumar 14 aeronaves en total.

Members of the army check a burned truck blocking the Mexican Federal Highway 15 following the capture of Fausto Isidro Meza Flores, known as "El Chapo Isidro", in Guasave, Sinaloa state, during an operation between Mexico's Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) and US intelligence agencies, in Pericos, Mexico November 21, 2026. REUTERS/Jose Betanzos

A las 19:50 horas del 20 de noviembre, el personal militar arribó al área del objetivo y estableció seguridad perimetral. Refuerzos del grupo armado agredieron a los efectivos, que ingresaron al domicilio, donde los delincuentes se rindieron sin oponer resistencia. Las agresiones se intensificaron después en un intento por rescatar a Meza Flores, con bloqueos en distintas vías de comunicación del estado y disparos de calibre .50 contra los helicópteros de seguridad, que respondieron con fuego desde el aire. Trevilla Trejo subrayó que no hubo personas ajenas a los hechos heridas o fallecidas.

Controlada la situación, a las 23:20 horas se evacuó a los detenidos por vía terrestre hacia Culiacán, donde abordaron una aeronave de la Fuerza Aérea que los trasladó a la Ciudad de México, con arribo a las 05:20 horas del 21 de noviembre, para quedar a disposición de la Fiscalía General de la República.

En el mismo operativo y en acciones subsecuentes fueron detenidos Germán “N”, alias “El Serafín”, su primo y segundo al mando; José Luis “N”, su cuñado y operador financiero; Pánfilo “N”, también primo suyo y señalado operador logístico, y 12 integrantes más de la organización. El saldo final, actualizado por el propio Trevilla Trejo, fue de 16 presuntos delincuentes muertos y cuatro militares caídos.