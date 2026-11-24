Oso pardo. (Charles J. Sharp/Wikimedia Commons)

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Este sábado, un oso pardo fue abatido dentro del Parque Nacional de Picos de Europa, durante un control poblacional de jabalíes desplegado en Posada de Valdeón (León). La muerte por disparo del ejemplar de esta emblemática especie protegida ha suscitado una gran conmoción entre colectivos ecologistas y animalistas.

Según las primeras hipótesis del suceso, que ya investiga el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, el animal habría sido disparado por error durante la campaña de control, una actividad autorizada y que contaba con la supervisión de un agente medioambiental y dos celadores de medio ambiente, así como la colaboración de vecinos con especialización requerida para este tipo de actuaciones.

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Esta práctica, llevada a cabo para reducir la sobreabundancia del jabalí en determinadas zonas del parque, está contemplada en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) por motivos de conservación y prevención de daños. El resto de la caza está expresamente prohibida en estos espacios por la Ley de Parques Nacionales.

Vista de los Picos de Europa. (Teofrasto820/Wikimedia Commons)

Según el diario leónes iLeón, el presunto autor del disparo es un joven cazador vecino de una localidad del municipio en el que se estaba llevando a cabo la campaña de control poblacional. Tras conocerse el suceso, el cadáver del oso pardo fue trasladado al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Junta de Castilla y León, donde se le realizará la necropsia para determinar la causa precisa de la muerte y aportar más información para la investigación.

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Piden la suspensión de las actuaciones de control poblacional

“Hoy un oso porque el radar no lo detectó, mañana tu perro porque parecía un jabalí, pasado el vecino porque la bala rebotó. Y todos calmados porque el monte es de los cazadores, ellos son los que saben y tú te callas”, ha criticado el partido animalista PACMA tras conocerse la noticia.

Desde la asociación WWF lo han catalogado como un “hecho de extrema gravedad” y han exigido que se esclarezcan todas las circunstancia de la muerte del oso pardo para depurar las posibles responsabilidades. Además, aparte de estudiar todas las vías legales, han reclamado que se suspenda inmediatamente las batidas y actuaciones cinegéticas dentro del Parque Nacional hasta que los protocolos y las garantías de protección de la fauna amenazada sean revisados. También reclaman la prohibición total de los controles cinegéticos en las áreas de presencia habitual del oso pardo.

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Una hembra de oso pardo con su cría. (Charles J. Sharp/Wikimedia Commons)

“Lo ocurrido el pasado sábado demuestra que los mecanismos que se utilizan actualmente para autorizar controles poblacionales dentro del Parque Nacional han fallado”, han indicado. “No podemos aceptar que una de las especies más emblemáticas y amenazadas de nuestra fauna muera por un disparo en un espacio natural que cuenta con la máxima figura de protección en España”.

Además, han denunciado que estas batidas se sigan realizando con la participación de cazadores locales y perros “bajo la justificación del control poblacional de especies cinegéticas”. “Estas actuaciones provocan importantes alteraciones en el medio natural, aumentan los riesgos para especies protegidas como el oso o el lobo y son incompatibles con los objetivos de conservación que justifican la existencia de un Parque Nacional”.

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Una especie protegida, emblemática y en peligro de extinción

El oso pardo se distribuye por dos zonas de España: los Pirineos, donde se ha superado la centena de ejemplares, y la cordillera Cantábrica, donde se encuentra la mayor población de este mamífero en nuestro país. La especie, que sufrió un importante declive debido a décadas de caza, uso de venenos y presión humana, se encuentra protegida y catalogada como “en peligro de extinción” en España.

Científicos descubren que los osos saben mentir, lo que aumenta la complejidad de su comunicación. (Museo Nacional de Ciencias Naturales)

Gracias a los esfuerzos conservacionistas, está experimentando una significativa recuperación en la cordillera Cantábrica, donde es una de las especies más emblemáticas. Sin embargo, todavía pesa sobre el mamífero la amenaza de la extinción.

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“Estamos hablando de uno de los espacios naturales más protegidos de nuestro país y de una especie cuya recuperación ha requerido décadas de esfuerzo y millones de euros de inversión pública. Que un oso muera durante una batida demuestra que algo ha fallado y que los protocolos actuales no son suficientes”, señalan desde WWF. “No podemos aceptar que se siga poniendo en riesgo a especies amenazadas mediante prácticas tan agresivas y poco selectivas como las batidas con perros en zonas de presencia habitual de oso”.