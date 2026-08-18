Detuvieron en Bolivia a Fernando Cerimedo, asesor de Rodrigo Paz: investigan su relación con el ataque armado a una abogada

Fernando Cerimedo habla durante la conferencia CPAC en Buenos Aires, Argentina (REUTERS/Agustin Marcarian/Archivo)

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El asesor presidencial de Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo, fue aprehendido la madrugada de este martes en Santa Cruz de la Sierra, horas después del ataque armado que sufrió una abogada que se presume que era parte de su círculo íntimo.

Nadia Beller, quien estuvo vinculada a los gobiernos del Movimientos del Socialismo (MAS) y ahora es considerada como una figura de influencia política dentro del entorno de Paz, recibió tres disparos en la puerta de un hotel.

Según se observa en las grabaciones de cámaras de seguridad, la abogada estaba en la puerta del inmueble ubicado en la zona empresarial de Santa Cruz cuando dos hombres, vestidos como repartidores de comida, bajaron de una moto, le dispararon y se llevaron su cartera y teléfono celular. Minutos después, Beller fue trasladada a un centro médico donde se le realizó una cirugía y se aguarda un informe sobre su estado de salud.

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La abogada Nadia Beller fue atacada por sicarios en Santa Cruz de la Sierra este lunes por la noche

Horas más tarde, el asesor político de Paz fue aprehendido en el aeropuerto de Viru Viru cuando se disponía a tomar un vuelo, en el marco de las investigaciones para esclarecer el ataque.

Según los medios locales, Beller fue parte del círculo cercano de Fernando Cerimedo, el consultor argentino que asesora a Paz desde el inicio de su gobierno. Cobró relevancia en los últimos meses por su influencia en el Gobierno como estratega en temas de comunicación y políticos, y por presuntos desacuerdos con algunos miembros del gabinete.

Fundador de una consultora política con sede en Buenos Aires, de una escuela de marketing digital y de un portal de activismo político, Cerimedo tiene trayectoria asesorando a gobernantes de la región, entre ellos Javier Milei y Jair Bolsonaro. En varios países enfrenta procesos legales y señalamientos formales.

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Fernando Cerimedo, asesor de Rodrigo Paz, observa al presidente durante una entrevista en Panamá.

Su llegada a Bolivia fue gradual. Empezó asesorando a un precandidato liberal que no logró registrar oficialmente su candidatura y posteriormente conectó con la campaña de Rodrigo Paz, a través del vínculo que tenía con la hija de actual presidente, quien habría sido estudiante de su academia. “Es el profesor de mi hija”, explicó Paz tras la primera aparición pública de ambos en un restaurante durante la campaña electoral.

Desde la llegada de Paz al poder, Cerimedo es parte de la mesa chica. Aunque no tiene un cargo fijo y no aparece registrado como funcionario público, fuentes del gobierno reportan que dirige acciones de comunicación y estrategia política, algo que ni Cerimedo ni el gobierno de Paz han desmentido.

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Beller, en tanto, es una sobreviviente de los vaivenes de la política boliviana: fue candidata a diputada del MAS, luego operadora política del líder cívico y feroz opositor al MAS, Luis Fernando Camacho, según él mismo confirmó, y en los últimos meses formó parte del equipo que asesora a Paz.